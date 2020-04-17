«Романтики стало меньше, зато сметают презервативы всех видов»: хозяйка минского секс-шопа о том, как коронавирус изменил секс белорусов

Секс всегда считался хорошим естественным антидепрессантом. И неудивительно, что на фоне коронавируса и всего, что с ним связано - страхи, самоизоляция, карантин, - белорусы не потеряли интерес к интимной жизни. Более того, спрос на секс-игрушки и прочие интимные товары растет.

- Когда началась эта паника, связанная с коронавирусом, продажи у нас снизились, - рассказала Наталья Лапулик, хозяйка магазина сексуального здоровья. - Но буквально две недели назад покупатели начали приходить очень активно. Интересно, что сейчас большой спрос на возбуждающие товары. Люди запасаются ими впрок, чтобы возбуждения хватило надолго. Большинство покупателей - мужчины, а женщины в основном записываются на обучающие тренинги, которые мы перевели в онлайн-формат.

- Какие навыки интересуют женщин сейчас больше всего?

- Мы больше направляем их на позитив, сексуальное настроение, обучение анатомии, познание себя. Из актуальных - как принимать своего партнера, когда вы проводите дома больше времени, чем обычно.

- Возбуждающие товары, которые пользуются спросом, - это эротическое белье, феромоны и ролевые костюмы?

- Нет. Сегодня чаще интересуют товары не для романтики, а более практичные: энерготоники для повышения либидо, жидкие вибраторы, смазки - то, что надо женщинам. Мужчины уже возбуждены весной, а женщинам нужен дополнительный «допинг», чтобы расслабиться, снять напряжение. Обычно ко всем возбуждающим мы рекомендуем мужчинам еще и цветы купить своей женщине, настроить ее на романтический лад, на позитивные мысли.

- А на презервативы спрос увеличился? Или нам ждать беби-бума к новому году?

- Презервативы скупают все - и простые, и рельефные. Мол, поэкспериментируем, посмотрим, какие лучше. Увеличились продажи мастурбаторов, причем спросом пользуются самые обычные, без затей. И если раньше регионы больше покупали такие, то сейчас и Минск начал закупаться классикой.

- Проблем с поставками не ожидается? Ведь у вас товар заграничный в основном.

- Проблем нет, только сроки поставок увеличились. Раньше привозили товар каждую неделю, сейчас - один раз в две недели. Международные транспортные компании работают, более того, как рассказали в одной из них, если две недели назад у них был приличный спад, почти ничего не доставляли, то сейчас все набирает обороты, поставки идут регулярные.

- Сами секс-игрушки не могут быть источником инфекции?

- Нет. Все они обрабатываются дезинфектором. К тому же доставка у нас бесконтактная: человек рассчитываются за покупки онлайн, курьер привозит их, звонит в дверь, ставит пакетик и уходит. Люди даже деньги не хотят брать в руки - больше карточку используют или расчеты онлайн.

КСТАТИ

Доктор Комаровский: «Выбирайте для секса позы, чтобы не было контактов лицом к лицу»

Можно ли заразиться коронавирусом, занимаясь сексом с зараженным партнером? Вот что рассказал известный врач Евгений Комаровский на своем канале в YouTube:

- Половая передача для коронавируса не доказана, но вам придется очень постараться, чтобы в процессе полового акта не было контактов слизистых оболочек верхней части вашего туловища. Коронавирус в процессе полового акта легко передать посредством поцелуев, хотя уже сейчас в интернете огромное количество поз, при которых можно избегать контактов лицом к лицу. Главное - не ограничивать себя ни в чем. Карантин - удобное время для того, чтобы организовать подъем рождаемости к новому году.

Соцсети предлагают правильные позы для профилактики распространения коронавируса. Фото Facebook

А КАК У НИХ?

Не целоваться, мыть секс-игрушки, знакомиться на расстоянии

Некоторые медики считают, что эпидемия COVID-19 не время для сексуальных встреч. Так, специалист по поведенческой неврологии Гонсало Куитана Зунино из канадского Университета Конкордия предлагает заняться «небольшими экспериментами» в виде эротического массажа и тому подобных удовольствий.

Биологи Уханьского университета, исследовав возможную передачу COVID-19 от женщин к их партнерам или партнершам, утверждают, что вирус не передавался половым путем даже во время инкубационного периода. Чаще он распространяется респираторно, а значит, в поцелуях все же есть большой риск.

Департамент здравоохранения Нью-Йорка выпустил для жителей города целую инструкцию, как заниматься сексом, пока свирепствует COVID-19. А именно: интимные связи ограничить близкими людьми, а если нет партнера, использовать мастурбацию и секс-игрушки; отказаться от случайных связей и услуг проституток; временно перевести знакомства в формат видеосвиданий и интимной переписки, не забывая при этом о дезинфекции экранов гаджетов и клавиатуры; не целоваться и меньше заниматься анальным сексом; тщательно мыть секс-игрушки теплой водой; не заниматься сексом, если один из партнеров себя плохо чувствует. Если один из партнеров в зоне риска (в связи с заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, диабетом, ВИЧ и низким уровнем белка СD4), нью-йоркские медики советуют временно воздержаться от секса.