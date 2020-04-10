2020-04-11T20:50:59+03:00
Общество
КП Беларусь

«Хвала тем парам, которые находят утешение друг в друге, в сексе»: белорусский психолог - о коронавирусе и самоизоляции

Как не надоесть друг другу, находясь сутками вместе, и сохранить при этом чувства и семью - разговор с психологом Лилией Ахремчик
Раиса ЮДИНА
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У многих наконец-то появилось время просто поговорить по душам. Фото pixabay.comУ многих наконец-то появилось время просто поговорить по душам. Фото pixabay.com
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Всплеск интереса белорусов к секс-шопам в тревожное и непростое время - факт обнадеживающий. Об этом мы поговорили с психологом Лилией Ахремчик.

- Хвала тем парам, которые находят утешение друг в друге, в сексе. Потому что секс может стать и способом утилизации лишней агрессии, и источником гормонов счастья, и элементом радости в такое непростое время, когда кругом тревога, волнение, неопределенность, - напомнила Лилия. - Прекрасны пары, которые могут об этом разговаривать и обращаться в интим-магазины. Потому что далеко не все способны вести диалог с партнером на тему секса. И если выросли продажи интимных товаров, значит, у людей получается и разговаривать об этом, и вносить разнообразие в свою семейную жизнь, и быть интересными друг другу в ограниченных условиях. Это говорит о желании людей быть вместе.

- Всем ли парам пойдет на пользу находиться вместе чаще обычного, ведь многие сейчас стараются быть дома?

- Если у пары были хорошие отношения, им самоизоляция во благо. И здесь уместны и секс-игрушки, и другие товары из секс-шопа. Но там, где отношения были плохие, подобные меры самоизоляции могут привести к домашнему насилию.

Это серьезное испытание для любых пар - проводить все время вместе. И если ограничение такое, что даже выйти невозможно, то здесь обостряется вопрос личных пространств: насколько мы можем уединиться, переработать свои переживания отдельно от партнера, прожить свое одиночество? Есть ли для этого место и время? Одно дело, если вы живете вдвоем, пусть даже в однокомнатной квартире, другое - если есть дети.

Лилия Ахремчик напоминает, что у каждого человека есть потребность в уединении и личном пространстве даже в условиях самоизоляции. Фото из личного архива. Фото: Раиса ЮДИНА

Лилия Ахремчик напоминает, что у каждого человека есть потребность в уединении и личном пространстве даже в условиях самоизоляции. Фото из личного архива.Фото: Раиса ЮДИНА

- По каким отношениям самоизоляция ударит сильнее?

- Если люди терпели друг друга, откладывали принятие трудных решений, окружающая обстановка это позволяла - отвлекались на работу, на родителей, бежали к маме и могли не присутствовать в отношениях - то сейчас они вынуждены пристально смотреть, что в отношениях происходит, что этот человек, твой супруг, делает рядом с тобой.

Хорошо, если в принципе стоит вопрос, как не срываться друг на друге, найти точки соприкосновения и остаться после выхода из изоляции вместе. Это нормальный вопрос. Он говорит о движении навстречу друг другу, это о желании искать варианты. А если идут оскорбления, унижения и даже физическое насилие, если нет разговоров и попыток найти что-то общее, речь идет только о том, чтобы как-то дотянуть до развода. Условия карантина или самоизоляции сами по себе активизируют сложные чувства - бессилие, подавленность, раздражение, злость и прочее, и проживать их приходится в семье, далеко не всегда безболезненно для окружающих.

- Отношения держатся не только на сексе. Что еще может помочь не надоесть друг другу? Искать общие интересы или, наоборот, жить своими?

- Общие интересы - это очень хорошо. Люди наконец-то могут поговорить. Не как обычно - что на работе, как начальник наорал, а о других вещах, на которых просто не хватало времени. Можно вспоминать детство, юность, что-то важное, глубокое, говорить о своих интересах, увлечениях, о том, чем заняты мысли, о своих чувствах. Это более глубокие слои общения, чем на уровне привычных бытовых разговоров, которые поверхностны и совершенно не сближают людей. Разговоры по душам за бокалом вина (главное не переусердствовать), просмотр фильмов вместе, семейные чтения - все это имеет место быть. Просто какая-то телесная близость - потрогать друг друга, погладить, полежать рядом, сделать массаж - на это есть время. И вот в отношениях уже меньше раздражения, которое мы, как правило, приносим из внешнего мира.

Сейчас появились интересные проекты в соцсетях, в которых люди участвуют семьями, вместе пытаются что-то сотворить, направить свою энергию на что-то созидательное. Очень важно находить что-то общее. Но при этом не забывать о собственной личности, о ее потребности в уединении. Поэтому у каждого члена семьи должно быть место и время, где он остается один. Оно должно быть проговорено - кухня, ванная, балкон и т. д. - обозначено по времени, и никто не должен тревожить. Гулять в такой ситуации тоже лучше поодиночке, чтобы у человека было время свои мысли упаковать, переварить и вернуться в дом эмоционально устойчивым.

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