«А люди в деревне уже на него ополчились»: у мужа Надежды Микулич тест на коронавирус показал отрицательный результат

- Мой Борис работает в Театре кукол. Позвонил директору сообщить, что анализ отрицательный, - тот вздохнул с облегчением, - рассказала «Комсомолке» Надежда Микулич, которую сейчас лечат от коронавируса и двусторонней пневмонии в 6-й больнице Минска.- Муж сегодня возвращается в Минск, должен кое-что мне передать. А потом опять поедет на дачу, их до 23 апреля отпустили в отпуск.

Когда у него анализ взяли - я очень переживала, мы же вместе жили, ели, пили. Но пронесло, муж очень доволен - не то слово. Потому что был эти дни на даче, а там - деревня, и люди, не зная подробностей, услышали про коронавирус и сразу ополчились на мужа: «Чего ты сюда приехал?!» На всю деревню разнесли, что он больной и приехал их заражать. Мне даже в Одноклассники написали, что вся деревня возмущена. Я ответила, что пусть не волнуются и не боятся - диагноз не подтвердился, он здоров.

- Устроили травлю?

- Да он ни с кем там не контачил! Даже в магазин не выходил, а люди впустую начинают возмущаться! Что они понимают?.. Тем, кто должны были к нему прийти, муж позвонил, сказал, чтобы не приходили. И спокойно занимался своими делами в огороде.

Я за него очень переживала, у него же инфаркт был, ему нельзя болеть. Муж так обрадовался, что даже спросил: «Так я могу и кирнуть?..» (Смеется.)

- Как ваше самочувствие?

- Понимаешь, легкие же не болят. Хотя вчера болело с правой стороны, над грудью, даже сделали обезболивающий укол. Сегодня дышу полной грудью - тьфу-тьфу, все прошло. Капельницы ставят. Я спросила, может, какие лекарства другие нужны, может, чего нету? Сказали: все есть, ничего не надо.

Я говорю: “Может, дыхательные упражнения мне какие-то делать?” Сказали, пока ничего не надо. Единственное - на животе лежать. Ну, и ходить по палате, двигаться.

- На животе, наверное, сложно с непривычки?

- Да я все время сплю на животе - это моя любимая поза. На спине вообще не могу. Поэтому все нормально. Пью антибиотики, в конце следующей недели сделают снимок.

- Надежда Анатольевна, переживаем, как та женщина и ее муж, с которыми вы 8 Марта праздновали, а потом они в реанимации оказались?

- Мне ее дочка написала, что состояние улучшилось. Он в инфекционке, она здесь, в 6-й. Их уже перевели в обычные палаты.

- А как ваши соседки по палате?

- Бабушке тяжеловато, у нее инсульт был, сейчас дышит через трубочку, слабость, сердце болит. А вторая соседка ничего. Поддерживаем друг друга, шутим, что мы связаны одним вирусом. Так что все принцессы - все с коронами ходим (смеется).

Заслуженная артистка Беларуси сейчас в больнице с двусторонней пневмонией и диагнозом «коронавирус», ей ставят капельницы и лечат антибиотиками.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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