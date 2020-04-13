2020-04-13T15:16:30+03:00
Общество
КП Беларусь

Пасха онлайн и Вербница на улице: часть верующих осталась дома из-за коронавируса, но многие и пришли в храмы

Иерархи призвали не искушать Бога и позаботиться о здоровье ближних - храмы были полупустыми
Павел МИЦКЕВИЧ
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Костелы на Пасху были полупустыми, а те, кто пришел, сохранял дистанциюКостелы на Пасху были полупустыми, а те, кто пришел, сохранял дистанциюФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В минувшее воскресенье христиане Беларуси отмечали большие праздники. Католики и другие западные конфессии - Воскресение Христово, а православные - Вход Господень в Иерусалим. Пандемия коронавируса не позволила белорусам отметить религиозные праздники так же массово, как в прежние годы. Но среди всех соседних стран только в Беларуси не отменяли службы, и верующие могли прийти в храмы.

Еще до того, как Минздрав дал рекомендации, глава конференции католических епископов в Беларуси Тадеуш Кондрусевич призвал по возможности проводить массовые богослужения на улице. Медики одобрили эту меру, ведь в закрытых помещениях вирус распространяется гораздо быстрее.

Также архиепископ пошел на беспрецедентную меру: разрешил верующим самим благословлять пасхальные блюда, рекомендовал не искушать Бога - оставаться дома и присоединяться к молитве онлайн с помощью прямых трансляций.

Многие послушали архипастыря и праздновали Пасху на улице. А там, где решили, как и прежде, проводить службы в помещении, храмы на Пасху были полупустыми, хотя обычно на праздник в костелах не хватает мест. Благодаря этому те, кто решился прийти на службы, могли рассаживаться на расстоянии друг от друга и соблюдать дистанцию. Многие миряне и священники были в медицинских масках.

При входе прихожане опрыскивали руки антисептиком, священники тоже обрабатывали руки, перед тем как раздавать причастие. Впервые в костелах отменили традицию крещения на Пасху детей и взрослых - ради выполнения санитарных требований. Онлайн-трансляции богослужений вели не только центральные костелы, но даже небольшие приходы - сотни верующих молились перед экранами мониторов и телевизоров.

В Житковичах на православную Вербницу бабушка пришла в противогазе Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Житковичах на православную Вербницу бабушка пришла в противогазеФото: Виктор ДРАЧЕВ

Православные отмечали Вербное воскресенье так же: накануне синод БПЦ обратился к мирянам и заявил, что тем, кто ради заботы о здоровье ближних не придет в храмы, это не вменяется во грех. Иерархи тоже призвали верующих смотреть онлайн-трансляции, а духовенство - освящать вербы и пасхальную пищу только на улице. Многие прихожане пришли на службы в масках.

Пасха у православных в следующее воскресенье - верующие надеются, что праздничные службы не отменят.

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