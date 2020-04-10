Брестчане о коронавирусе: «Это в Витебске много болеют, а у нас нет! Зачем нам маски носить?»
- Ты что, не понимаешь, что это все серьезно? Люди умирают тысячами! Вам не просто так на каникулах дома сидеть сказано! - мама отчитывает сына лет десяти на весь микрорайон.
- Не мое дело, но вчера было так много людей на детской площадке, что я просто удивляюсь вашей беспечности. 1400 подтвержденных случаев в стране! - взывает к сознательности председатель дома в чате в вайбере.
Но если не интересоваться новостями, можно подумать, что пандемия, охватившая мир, Бреста не касается. В городе весна: зацвели фруктовые деревья, зеленеют кусты, солнце раскочегарилось. На улице +20! Гуляют мамы с колясками, молодежь катается на велосипедах, идут из магазина под ручку старички.
Брестчане отдыхают на набережной.Фото: Оксана БРОВАЧ
- Первый раз людей в масках в центре города я увидела только в субботу. И из церкви бабушки с повязками на лице выходили. Сидели бы дома… - делится наблюдениями подруга.
Сейчас маски в Бресте носит, навскидку, лишь один из десяти. В многоразовых тканевых масках можно встретить молодых людей, в одноразовых и марлевых - людей старшего возраста. Некоторые стягивают их на подбородок.
- А вы что же не носите маску? - спросили мы у гуляющей со скандинавскими палками пенсионерки на набережной.
- Я уже простудой переболела, мне не страшно. Ну а если и суждено заболеть - буду лечиться. И не такое пережили.
В автобусах и троллейбусах людей поуменьшилось, но пассажиры все так же покупают талончики у водителя и из руки в руки передают на компостер.
- Передайте, пожалуйста, - в маршрутке парень подсовывает деньги впереди сидящему пассажиру.
- Сами передавайте, - проявляет заботу о себе девушка и не берет из чужих рук монеты. Парень вздыхает, явно считая меры безопасности чрезмерными.
Возле стоек с очками на рынке кучкуется народ. Фото: ИВАН ШИПОШИН
На остановке пенсионерки обсуждают, нужно ли носить маски на улице.
- Врачи говорят, что не надо. К тому же их днем с огнем в аптеках не найдешь! Это в Витебске много болеют, а у нас нет.
На фоне этой беспечной идиллии выбиваются гипермаркеты: кассиры в масках, перчатках, кое-где даже с защитными экранами на лице, на полу отметки, чтобы соблюдать безопасную дистанцию.
Опустели кафе. В местной газете даже писали, что предприниматели жаловались губернатору. Мол, людей нет, разоримся скоро. Тот предложил сложный период перетерпеть. Но, похоже, брестские рестораторы настроены оптимистично: на Советской уже строят летние террасы.
- Да у нас скоро капец будет! Сосед - дальнобойщик, приехал из Германии, и его никто не контролирует, он свободно ходит. А вдруг он зараженный? - обсуждает между собой молодежь возле торгового центра.
- А у моего брата знакомый на карантине! Не подходи ко мне, социальная дистанция! - кокетничает девушка-подросток и прячет нос под шарфиком.
Будний день на Советской. Фото: Иван ШИПОШИН
КСТАТИ
8 апреля в Бресте было 6 подтвержденных случаев коронавируса. Все они в больнице. Ситуация и в самом деле самая благополучная в Беларуси. Особые меры для профилактики распространения респираторных инфекций, как в Минске, где в официальном документе закреплен целый план, в Бресте не пока не предпринимались. Рекомендовано только установить в общественных местах антисептики, чаще проводить уборку и обеспечить 1,5-метровую дистанцию.
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