2020-04-10T14:12:10+03:00
Звезды
КП Беларусь

Баста коронавирус! Карантин смешал планы прямых эфиров в «Голосе. Дети» - белорусские участники не могут добраться

Проблема в том, что участникам из других стран теперь просто не добраться в студию Останкино - границы закрыты. Зато просмотры на YouTube растут
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Полина Гагарина в восторге от нашей Ксюши. Кадр видео.Полина Гагарина в восторге от нашей Ксюши. Кадр видео.
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Многие телешоу перешли в формат съемок без зрителей. Так, например, в «Поле чудес» на зрительские места поместили шарики с изображением лиц. Телешоу, которые снимались заранее, немного проще. 10 марта выйдет последняя запись передачи, а уже с 17 марта должны были начаться прямые эфиры. Но шоу должно продолжаться. Или, как пошутил ведущий шоу Дмитрий Нагиев: "Непростая работенка - слить из "Голоса" ребенка".

Ксюша с папой и наставниками Бастой и Инной Радаевой. Фото: личный архив

Ксюша с папой и наставниками Бастой и Инной Радаевой. Фото: личный архив

Мы решили узнать, что происходит за кулисами любимого многими зрителями шоу у Инны Радаевой, наставницы нашей конкурсантки Ксюши Шаплыко:

- Я знаю, что было совещание у начальства по поводу того, как снимать прямые эфиры, но к единому мнению так и не пришли. Главная проблема - как в Москву попадут участники из других стран - той же Беларуси, Казахстана. Или эти дети будут петь не в студии и нужно делать телемост? - говорит Инна Радаева. - С другой стороны, из-за карантина и того, что люди больше сидят в интернете, у детей просто невероятные просмотры на YouTube. Чтобы в течение 2 - 3 недель участники набирали по несколько миллионов просмотров (у нашей 6-летней Ксении Шаплыко видео со слепого прослушивания набрало уже более 2 млн. просмотров. - Авт.) - такого не было еще ни на одном детском проекте!

Видео Ксюши, где она поет песню "Районы-кварталы" группы "Звери", набрало на youtube уже более 2 млн. просмотров. Кадр видео.

Видео Ксюши, где она поет песню "Районы-кварталы" группы "Звери", набрало на youtube уже более 2 млн. просмотров. Кадр видео.

- Как сама Ксения относится к этим трудностям?

- Нормально. Дети грустят по другому поводу - что все они сдружились, а теперь будут видеться реже. Но в целом сезон получился очень интересным. Как мне кажется, перестали делать акцент исключительно на вокале и вернулись к истокам - к тому, что это в первую очередь развлекательное шоу. Был период, когда брали идеально поющих детей - но смотреть было скучно. Они были слишком правильными, артистизм ушел на второй план. А сейчас вернулось шоу, и его теперь снова интересно смотреть.

Ксюша во время съемок шоу. Фото: Инна РАДАЕВА.

Ксюша во время съемок шоу. Фото: Инна РАДАЕВА.

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