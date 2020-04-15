2020-04-15T23:24:07+03:00
Общество
КП Беларусь

«Можно ли завещать имущество постороннему человеку, если у меня есть дочь?»

На вопросы читателей отвечает нотариус Минского областного нотариального округа Радмила Щирая
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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«Можно ли завещать имущество постороннему?»

- Могу ли я завещать имущество дальнему родственнику или постороннему лицу, если у меня есть дочь? Должен ли я для завещания представлять документы на имущество?

Игорь Богдан, Молодечно.

- Вы можете завещать все свое имущество или часть его нескольким людям, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также Республике Беларусь и ее административно-территориальным единицам. Это значит, что вы можете указать в завещании, что наследником имущества будет определенный дальний родственник или посторонний, независимо от того, что у вас есть дочь. Но если дочь будет иметь право на обязательную долю в наследстве, она сможет получить ее независимо от содержания завещания. Право на обязательную долю дочь будет иметь в том случае, если на день открытия наследства будет являться несовершеннолетней или нетрудоспособной. Размер обязательной доли составит не меньше половины доли, которая причиталась бы ей при наследовании по закону.

При составлении завещания нотариус не будет требовать документы, которые подтверждают, что имущество принадлежит вам.

Завещать можно не только то имущество, которое уже принадлежит вам, но и то, собственником которого вы можете стать на день открытия наследства.

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