«Обязательно ли обращаться к нотариусу по месту жительства для составления завещания?»

- Хочу составить завещание. Могу ли я обратиться к любому нотариусу или нужно обращаться к нотариусу по месту жительства? Должен ли при составлении завещания присутствовать свидетель?

Алексей Иванютенко, Минск.

- Для составления завещания вы можете обратиться к любому нотариусу, независимо от места жительства или места нахождения имущества, которое хотите завещать.

Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем или записано с его слов в присутствии свидетеля нотариусом. Это значит, что если завещатель может сам написать текст завещания (обращаем внимание, завещание должно быть написано в двух экземплярах), свидетель не требуется. Если же завещатель по каким-то причинам не может или не хочет собственноручно написать завещание, оно будет записано нотариусом с его слов. И вот в этом случае присутствие свидетеля необходимо.

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