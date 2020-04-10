2020-04-10T16:07:37+03:00
Общество
КП Беларусь

В закрытой на карантин Индии умер 45-летний белорус, который ждал эвакуации на родину

У Дмитрия Романчика тест на коронавирус был отрицательным, но и других опасностей в Индии хватает. Врачи выясняют, что стало причиной смерти
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Одно из последних фото Дмитрия в Варанаси. Фото: личный архивОдно из последних фото Дмитрия в Варанаси. Фото: личный архив
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В пятницу, 10 апреля подтвердились слухи, которые будоражили белорусскую общину в Индии. Умер наш 45-летний соотечественник Дмитрий Романчик, который назвал себя Шиванатх. По словам людей, которые хорошо его знали, он прилетел в Индию в духовное путешествие. Дмитрий был довольно известен в Минске как один из главных белорусских исследователей кашмирского шиваизма (одно из направлений индуизма).

Дмитрий писал, что ему нравится в Варанаси - туристов нет, карантин местные игнорируют, костры горят... Фото: личный архив

Дмитрий писал, что ему нравится в Варанаси - туристов нет, карантин местные игнорируют, костры горят... Фото: личный архив

Его обнаружили в гостевом доме в городе Варанаси, где Дмитрий жил с 28 февраля. Как известно, это город мертвых, куда со всей Индии ежегодно привозят около 32 тысяч тел для сожжения на кострах. А нередко и сами старики приезжают умирать, ведь отправиться в последний путь в Варанаси считается желанным. Однако знакомые уверены, что Дмитрий не искал смерти.

- Мы были знакомы несколько лет, но общались по интернету и ни разу не встретились в реальной жизни. Еще две недели назад мы шутили, что познакомимся в самолете, который нас будет эвакуировать, - рассказал белорус Андрей Жалевич, который сейчас занимается координацией действий застрявших в Индии туристов. - Дима был одним из первых, кто написал мне, когда мы начали составлять списки тех, кто хочет вернуться домой из Индии. Дмитрий был молодым, полным сил, здоровым и очень жизнерадостным человеком. Он вел прекрасные семинары, преподавал йогу, проводил древние ведические богослужения. C 14 лет увлекался восточными единоборствами. Таких людей называют воинами света. У него было множество планов, связанных с преподаванием и просвещением, в том числе в Беларуси. Так что в версию, что якобы он искал смерть в Варанаси, я не верю.

Сообщение о смерти белорусского туриста. Фото: личный архив

Сообщение о смерти белорусского туриста. Фото: личный архив

Тело забрали на экспертизу, чтобы выяснить, отчего белорус умер. Известно, что это не коронавирус - на него делали тест, он отрицательный. Но и без этой заразы в Индии хватает опасностей - например, от отравления продуктами или плохой водой. Тем более что сейчас очень многие туристы включили режим жесткой экономии и покупают не бутилированную воду, а кипятят воду из крана. При этом в ней могут оставаться не только бактерии, но и, например, тяжелые металлы.

Для Дмитрия это была первая поездка в Индию. Фото: личный архив

Для Дмитрия это была первая поездка в Индию. Фото: личный архив

Сейчас с родными - матерью, женой, двумя дочерьми, которые находятся в Минске, решается вопрос, что делать с телом - перевозить в Минск или кремировать в Индии.

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После введения карантина в Индии застряли наши соотечественники. Часть туристов удалось эвакуировать из Нью-Дели самолетом «Белавиа». Второго рейса «Белавиа» ожидают в штате Гоа еще более 200 белорусских туристов. У них уже на исходе деньги, а некоторые уже и вовсе живут в долг (читать дальше...)

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