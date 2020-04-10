Александр Лукашенко: Нам надо больше потреблять электроэнергии, у нас ее будет даже с избытком

Указ направлен на стимулирование граждан к переходу в своих жилых домах на использование электроэнергии для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Речь идет об одноквартирных (блокированных) жилых домах.

- С учетом того, что мы вводим в строй атомную станцию, появятся дополнительные объемы электрической энергии. Как я часто говорил, нам надо больше потреблять электроэнергии, потому что у нас ее будет даже с избытком (если как сейчас будем использовать нынешние мощности, плюс добавятся), - призвал Александр Лукашенко. - Это чистая энергия. Сегодня тренд в мире вообще - переход на чистую энергию. И мы меньше будем зависеть уже от природного газа. Где-то на 5 млрд куб. м меньше будем потреблять, по нашим расчетам.

Касаясь стимулирования потребления электроэнергии населением, президент сказал:

- Здесь определенные, можно сказать, льготы и определенные требования к населению: если вы не будете выполнять какие-то условия, льготы не получите и будете платить по более высокому тарифу.

- Совершенно верно - механизм компенсации затрат населения при увеличении потребления в индивидуальных жилых домах, - вступил в беседу вице-премьер Юрий Назаров.

- Да, мы можем им помогать, компенсировать будем. Но если учета не будет и другие вопросы не будут решены, то будут платить по полной за свои деньги, - сказал президент.

Юрий Назаров напомним, что в 2019 году приняли решение об индивидуальных тарифах на электрическую энергию для населения:

- И мы видим, что население начало увеличивать потребление и строительство новых домов с использованием электрической энергии для нужд отопления, горячего водоснабжения, приготовления пищи. Теперь говорим о том, что в тех домах, которые уже построены, в которых живут люди, тоже надо дать определенный стимул, чтобы увеличили использование электроэнергии на эти цели.

Согласно проекту указа, размер возмещения части расходов составляет 20% от стоимости выполненных работ (включая расходы на приобретение оборудования) по электроснабжению эксплуатируемого жилищного фонда, но не более 40 базовых величин (1080 руб.), сообщает БелТА. При этом часть расходов возмещается однократно на выполнение работ по электроснабжению одного жилого дома по решению собственника. С учетом стоимости этих работ (ориентировочно 5 тыс. руб.) возмещение части расходов на одного гражданина может составить около 1 тыс. руб. (20% от стоимости работ и оборудования).

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