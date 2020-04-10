«Для кремирования умерших с коронавирусом включили отдельную печь»: в минском крематории рассказали об особых правилах погребения

По состоянию на 10 апреля в Беларуси было уже 19 смертей, причиной которых стали заболевания, отягощенные коронавирусом. О том, как проходят похороны жертв пандемии, появилось много слухов. Одни говорят, что устраивать похороны людей с COVID-19 сейчас запрещено, другие рассказывают про закрытые гробы, тела в специальных масках и особые правила погребения… Есть и те, кто отказывается провожать человека в последний путь, потому что боится заразиться.

Мы поговорили со специалистами и ответили на вопросы, которые сейчас тревожат многих.

«От умершего с COVID-19 можно заразиться»

- Можно ли заразиться от умершего с коронавирусом? - этот вопрос мы задали заместителю главного врача по медицинской части Городской клинической инфекционной больницы Минска Святославу Вельгину.

- COVID-19 - острая респираторная вирусная инфекция. Она передается воздушно-капельным путем. Тело человека, в свидетельстве о смерти которого указан COVID-19, представляет опасность.

- Жуткий вопрос, но задам для уточнения. Мертвый человек не кашляет, не чихает… Тогда как он может заразить?

- Во время прощания умерших часто касаются, обнимают на прощание, целуют. При таком контакте от покойного можно заразиться. На расстоянии мертвый человек с коронавирусом не опасен. Если все же вы прикасаетесь к умершему с COVID-19, после этого обязательно тщательно вымойте руки.

С вопросом о том, хоронят ли мертвых с коронавирусом по особым правилам, мы обратились к специалистам КУП «Спецкомбинат КБО» - госпредприятие оказывает ритуальные услуги, к нему относится и единственный в стране крематорий.

- Да, и эти меры оправданны в целях безопасности всех участников процесса. Родные к подобным мерам относятся лояльно. По рекомендациям Минздрава, умерших с коронавирусом желательно кремировать, притом в тот же день, - рассказывает замдиректора КУП «Спецкомбинат КБО» Сергей Тур.

Еще недавно в Италии в сутки умирали тысячи людей с коронавирусом. Места, подготовленные для их похорон, выглядели так. Фото: AFP

- Но насколько я знаю, многие против кремирования, в том числе и Православная церковь, которая считает кремацию отголоском язычества…

- Кремирование - рекомендация Минздрава. И если родственники захотят похоронить умершего с коронавирусом в гробу и в землю, им никто это не запретит. Просто, к сожалению, иногда хоронить некому - ближайшие родственники, как правило, являются контактами первого уровня. А они ни хоронить, ни заниматься организацией похорон не могут. Поэтому тела кремируют. Когда ближайшие родственники умершего поправятся, они заплатят за кремацию и заберут урну.

Мы уточнили: 18 февраля 2020 года постановлением № 9 Минздрав внес коронавирус COVID-19 в список «заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения». При этом «органы власти и медучреждения должны следовать установленным правилам и нормативным положениям, регулирующим порядок обращения с телами лиц, умерших от инфекционных заболеваний».

Похороны - в закрытом гробу и без прощаний

- С умершим действительно нельзя попрощаться?

- Попрощаться с покойным можно в зале при патологоанатомическом бюро, где родственникам выдают тело, - рассказывает Сергей Тур. - Далее обработанное специальным составом тело патологоанатомы кладут в специальный полиэтиленовый мешок, обрабатывают этот мешок, кладут мешок с телом покойного в гроб, обрабатывают гроб, и только после этого наши работники или частные организации на ритуальной машине увозят тело на кладбище или в крематорий. Машина после этого тоже проходит обработку. Открывать гроб для последнего прощания уже будет нельзя.

- Говорят, в крематорий и без того очередь. Если число смертей, не дай бог, будет расти, справитесь с нагрузкой?

- Очереди нет. Всего в крематории четыре печи. Когда работаем в штатном режиме, хватает двух печей. Под кремирование умерших с коронавирусом выделили отдельную печь - включили третью. Если поступает такой умерший, будет возможность кремировать его сразу же, не дожидаясь очереди.

Скоро Радуниица. Решение о том, будет ли в этом году в связи с пандемией введент запрет на посещение кладбищ, пока неизвестно.

- Есть такое мнение: сейчас всех просят кремировать, потому что мест на кладбище мало…

- Это неправда. На Западном кладбище места есть. Но в последнее время люди сами все чаще изъявляют желание кремировать усопших. У многих в родовых могилах закончились места, а в Законе о погребении указано, что урны с прахом можно подхоранивать в уже существующую могилу без ограничения. Сегодня кремируют порядка 50% умерших.

- А если человек с коронавирусом умер не в Минске, а в регионах? Там ведь крематория нет. Можно привезти его тело в минский крематорий?

- Можно, так было и до коронавируса. К нам приезжают и из Калининграда, и из Смоленска... Привезти покойного в Санкт-Петербург или Москву и кремировать его там намного дороже, чем оплатить дорогу до Минска и провести кремирование у нас.

- Для сотрудников, которые кремируют людей, предусмотрены средства безопасности?

- Да, они работают в спецодежде: комбинезонах, перчатках и в маске.

- Многие люди жалуются на то, что похороны просят не устраивать…

- Здесь причина даже не в том, что умерший человек болел коронавирусом, а в том, что массовые скопления людей сейчас крайне нежелательны.

КСТАТИ

«Будем просить, чтобы на Радуницу люди не шли толпой на кладбище»

- Страшно представить, если в нынешней ситуации в один день на Радуницу огромное количество людей, в том числе и пожилых, придут навестить могилы родных. Может, по этому поводу планируется принять какое-то решение?

- Запретить людям посещать кладбища мы не имеем права, - комментирует Сергей Тур. - Конечно, мы вывесим объявления с просьбой избегать массовости, сохранять дистанцию, надеть маску…Но вы просто представьте себе то же Северное кладбище в Минске. На нем захоронено более 100 тысяч человек. Как можно дозвониться до каждого, кто придет навестить их могилы? Представители церкви комментариев по этому поводу пока не дают. От властей каких-либо указаний и решений насчет посещения кладбищ на Радуницу пока что не поступало.

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