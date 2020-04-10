«Сейчас проще дома сидеть, пусть оно все гниет!»: базарный день на полупустой Комаровке с дорогущими лимонами и грустными продавцами

«Чеснок ем головками, а горло лимонами полощу - так вирус не может пройти дальше»

Утром в пятницу на главном рынке страны немноголюдно. Абсолютное большинство - люди пожилого возраста, многие в масках и даже перчатках. Хотя еще неделю можно было наблюдать противоположную ситуацию: покупателей было в разы больше, а вот в масках - единицы. Практически ни души у рядов с пластиковыми цветами, а ведь там обычно аншлаг.

На Комаровке можно встретить людей в масках и даже перчатках.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Границы закрыли, поставок не будет. Никогда такого не было, в прошлом году мы умудрялись за это время дважды смотаться в Польшу и дозакупиться, а теперь почти месяц стоим, народа нет совсем. А ведь через два дня Пасха! Всем сказали сидеть дома, вот никто и не выходит, - обиженно говорит продавец. - Теперь придется все это добро в гараже хранить, благо там место есть, а вот жить на что - вообще не ясно. Упаси боже, еще и карантин введут…

Рядом возмущаются две женщины в изрядно потрепанных одноразовых масках:

- Да почему ж так дорого все, совсем уже обалдели! Давай лучше саженцы кустов купим, если они по цене букета, - договариваются они и сворачивают с ряда. Замечаю, что цены на кладбищенский пластик и правда кусачие: от 1,5 рубля за самый куцый цветок до 30 рублей на более-менее приличный букет.

Интересно, подешевели ли лимоны, имбирь и чеснок, за ценами на которые сейчас следят в Комитет госконтроля и Министерстве антимонопольного регулирования и торговли? Спустя 5 минут понимаю, что найти их - задача со звездочкой. Лимоны удалось увидеть лишь у пяти продавцов на всем рынке - от 9 до 12 рублей за кило. Что примечательно, ценника на них или не было, или он был перевернут. Еще через 5 минут стало понятно, что за стоимостью природных иммуностимуляторов слежу не только я: три женщины в спецодежде ходили по рядам и записывали цены, а также делали замечания всем, у кого ценник «куда-то упал».

Стоят лимоны на рынке от 9 до 12 рублей за кило.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Чеснока на рынке тоже немного, да и тот по цене заморских авокадо - от 13 до 18 рублей, кое-где его продают по 1 рублю за головку.

- Ничего не дорогой, сейчас в магазине чеснок по 20, а у нас молодой по 14 рублей! Вы на имбирь еще посмотрите по 40 рублей, вот где цены атомные. Люди сейчас все отдадут за лекарство от коронавируса. Я сама уже чеснок ем головками, а горло лимонами полощу - так вирус не может пройти из горла дальше, - вещает продавец и на мои возражения о том, что врачи назвали это мифом, отрезает: - Ой, вы еще бы верили тому, что на заборе пишут!

Чеснока на рынке немного.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А вот имбирь нашелся только у двух человек: в маринованном виде по 12 рублей и в свежем по 25.

«Доллар-то не в три раза вырос, а лимоны - втрое!»

Практически все продавцы жалуются, что покупателей стало совсем мало. Кто-то закрывается раньше времени и уходит, а кто-то вообще не выходит сейчас на работу: мол, пустая трата времени.

- Обычно я продавала раз в пять больше, чем сейчас, - рассказывает молодая девушка за прилавком. - Боюсь, если введут карантин, то буду сидеть без денег. Уже стала экономить, копить себе на подушку безопасности. Люди теперь по домам сидят, а пенсионеры, что доходят до нас, начинают возмущаться высокими ценами. Ну а что я сделаю, если курс вырос?

Многие покупатели ходят по рядам и сравнивают цены.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Эта фраза вызвала у пожилой покупательницы, молча смотревшей до этого на мандарины по 7 рублей, практически истерику.

- А при чем тут доллар к нам, мы ничего в долларах не покупаем! Что вы чушь говорите, и не стыдно? Все сильно подорожало, даже то, что уже было на прилавке. Доллар-то не в три раза вырос, а лимоны втрое! Бессовестные, наживаетесь на бедных людях…

Практически все продавцы жалуются, что покупателей стало совсем мало.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Оставляю их наедине друг с другом и иду дальше по рядам. Все действительно стало дороже, но все равно выходит меньше, чем в магазине. Красивые свежие перцы есть даже по 4 рубля (в магазинах - по 12), клубника из Греции - 7 - 8 рублей за кило, отечественные баклажаны - 7 рублей (в магазине - 12), мандарины по 3 - 7 рублей (в магазинах от 6 рублей), редиска по 3,5 рубля, огурцы - от 2,5 рубля. Удивляет разброс цен на томаты - от 2,5 до 12 рублей - и то, что дешевые раньше овощи сильно выросли в цене: картошка - от 1 рубля, морковь - от 2,5 рубля, видавшая виды капуста - по 80 копеек. Бросается в глаза и то, что страна их происхождения не Беларусь, а Украина, Македония, Египет… Из размышлений о том, куда катится наше сельское хозяйство, меня возвращает на землю громкий голос продавщицы.

Удивляет разброс цен на томаты - от 2,5 до 12 рублей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Покупайте клюкву, не стесняйтесь, всего по 10 рублей, последняя осталась! Отлично помогает от коронавируса! - женщина в маске перебирает ягодки голыми руками.

Сладкая клубника за 3,99 за полкило.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Каждая бабка мне выскажет, что это я, такая-сякая, цены накрутила, а у поставщиков лимоны по 9 рублей стали»

По громкоговорителю на крытой части рынка просят держать дистанцию в очереди и носить средства защиты. Правда, в аптеках на самом рынке не купить ни масок, ни антисептиков.

Редиска по 3,5 рубля.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- А у нас привоз дважды в неделю, во вторник и пятницу, вот-вот появятся. Правда, сколько ни привози - все расходится моментом, люди берут чуть не упаковками, - говорит фармацевт.

Если очень захотеть, можно найти антисептик на некоторых прилавках. Продавцы говорят, что купили сами - «люди теперь боязливые стали». На одном из прилавков с молочкой рядом с флаконом антисептика стоял спрей от боли в горле. Остается надеяться, что им никто не пользуется. Продавцы собрались кучкой и громко обсуждали последние изменения.

На рынке найти лимоны, имбирь и чеснок - задача со звездочкой.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Имбирь сейчас по 50 рублей, а неделю назад был по 27, лимоны с 9 до 20 рублей подорожали. И каждая бабка мне выскажет, что это я, такая-сякая, цены накрутила, им же не объяснишь, что у поставщиков лимоны по 9 рублей стали. Сейчас проще дома сидеть, пусть оно все гниет! - блондинка обреченно махнула рукой.

Смотрю на ряды с мясом и думаю: то ли давно его не покупала, то ли оно очень подорожало. Свинина от 13 рублей, говядина по 20 рублей и выше, а цыпленок фермерский стоит дороже стейка из лосося в гипермаркете - 30 - 35 рублей за кило!

На рынке можно найти не только овощи, но и сало.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- У меня самая дешевая бастурма на всем рынке - 34 рубля, остальные по 39 продают! Чуть в цене все выросло, но когда в Беларуси что-то дешевело? - задает риторический вопрос продавец.

Хотя основная часть продавцов теперь работает не только в перчатках, но и в масках, есть печальные исключения. Кое-кто умудряется продавать сырое мясо без перчаток, плюхая куски на голый прилавок.

- Деточка, а ничего, если я тебе так положу, а то перчатки порвались? - не дождавшись ответа, продавец лезет в бочку маринованных огурцов голой рукой и, похоже, навсегда отбивает у меня аппетит к ним. Покупательница удивилась, но возражать не стала.

Норма дистанции, которую нужно соблюдать.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Спрашиваю у пожилой покупательницы, не боится ли она ходить на рынок без маски.

- Хотела купить, так их же нигде нет! Вот, пришлось так идти. Я постилась, теперь хочется себя на Пасху чем-то вкусным побаловать. А так я не очень боюсь коронавируса, мне в молодости нагадали, что проживу почти до ста лет! - улыбается Валентина, в руках у которой пакет перцев и яблок.

Продавцы надеются, что в Беларуси не введут карантин.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Продавцы сладостей, орехов и сухофруктов жалуются, что поставок пока нет - из России все приходит с перебоями, соленый арахис закончился, а о будущем думать страшновато.

- Если введут карантин, я просто не знаю, что буду делать. Все это пропадет, денег я не заработаю - и на что мне кормить детей? Читала, что наш министр здравоохранения против карантина, я с ним полностью согласна. Молодые переболеют без последствий, а наших пенсионеров ничто дома не удержит, они же черта не боятся! Они и в плюс 30, и в морозы минус 20 на рынок идут.

ЧТО ПОЧЕМ? Имбирь - 25 рублей

Чеснок - 13 - 18 рублей

Лимон - 9 - 12 рублей

Лайм - 12 рублей

Огурец колючий - 2,5 - 3,5 рубля

Огурец гладкий - 2,5 рубля

Клубника - 7 - 8 рублей

Редис - 3,5 рубля

Виноград кишмиш - 11 рублей

Капуста белокочанная - 0,8 - 3,5 рубля

Перец - 4 - 9 рублей

Лук-севок - 6 рублей

Мандарин - 3 - 7 рубля

Слива - 13 рублей

Гранат - 12 рублей

Зелень - 0,7 - 1 рубля за 100 г

Ананас - 5 рублей

Клюква - 10 рублей

Морковь - 1 - 2,5 рубля

Баклажан - 7 рублей

Картошка - 1 - 2 рубля

Авокадо - 15 рублей

Хурма - 25 рублей