В апреле в Беларусь вновь поступит норвежская и азербайджанская нефть

«Белнефтехим» последовательно продолжает деятельность по диверсификации нефтяных поставок. В апреле на белорусские НПЗ поступит не только российская нефть, но и черное золото из Азербайджана и Норвегии.

- 11 апреля ожидается прибытие танкера в порт Южный (под Одессой. - Авт.) с 85 тысячами тонн азербайджанской нефти. А к середине апреля в Клайпеду придет еще один танкер с норвежской нефтью - 85 тысяч тонн, - сообщил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

В текущем году концерн уже покупал у трейдеров азербайджанскую и норвежскую нефть, танкеры с ней прибывали в порты Одессы и Клайпеды, после чего нефть по трубопроводу поступала в Беларусь. Первая партия норвежской нефти была поставлена зимой на «Нафтан». Азербайджанскую нефть перерабатывал Мозырский НПЗ. Представители «Белнефтехима» сейчас также подчеркнули, что поставки нефти танкерами по южному и северному маршруту планируется продолжать и далее. Ранее глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков заявлял, что азербайджанская государственная компания SOCAR в 2020 году может поставить в Беларусь до 1 миллиона тонн нефти.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Страны ОПЕК+ договорились о сокращении объема добычи нефти, однако пока с этим не согласна Мексика. По сообщениям ТАСС, государства, входящие в ОПЕК+ снизят добычу нефти в мае-июне в общем на 10 миллионов тонн баррелей в сутки. При этом Россия и Саудовская Аравия сократят свои объемы добычи на 2,5 миллиона баррелей в сутки. Совещание по рынку нефти, которое из-за карантина во многих странах прошло накануне в формате видеоконференции, длилось около 10 часов. Условие, которое было поставлено Мексике, заключалось в том, что эта страна должна сократить добычу на 400 тысяч баррелей в сутки. Однако министр энергетики Мексики Росио Нале отказалась от предложенных условий и покинула онлайн-переговоры. Вопрос реализации достигнутых другими странами соглашений теперь остается открытым, далее диалог продолжится на заседании стран G20.

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