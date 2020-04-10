«У меня за сутки до 400 контактов, представляете, скольких я мог заразить?»: кто и как в Витебске сдает мазки на коронавирус

Один из адресов, где можно сдать анализ на коронавирус в Витебске, - противотуберкулезный диспансер. «Очередь там - как в Мавзолей», - перешептываются витебляне. Действительно, людей там собирается немало, особенно по вечерам. Длинной она кажется потому, что в этой очереди особенно щепетильно соблюдают дистанцию - не меньше двух метров. Некоторые вообще предпочитают ждать, закрывшись в своих машинах. И, конечно, все в масках.

В пункт забора мазков входить можно строго по одному. У медиков уходит около пяти минут на каждого.

- Меньше, я засекала время! - говорит девушка в светлой шапочке. - Три минуты назад парень зашел - и вот он уже вышел.

- Я отойду, вы же меня запомнили? - спрашивает пожилой мужчина. - Передачу жене занесу, она тут рядом, в больнице скорой помощи.

- Да можно не только передачу успеть отнести, а еще и в магазин сбегать, и в поликлинику, и что тут еще есть рядом? - кивает женщина, за которой он занимал.

Действительно, в очереди стоит человек двадцать. Если по три минуты на каждого, то крайним придется ждать около часа.

Мама Маргариты инфицирована коронавирусом. "Но она живет в деревне, никуда не ездила!" - удивляется девушка.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

- Хотели сдать анализ в поликлинике по месту жительства, но там сказали, что у детей они анализы не берут. Пришлось ехать сюда всей семьей, - рассказывает Маргарита. Ее мама с подтвержденным COVID-19 лежит в больнице.

- Не знаю, где мама могла его подхватить, она вообще в деревне живет, не ездила никуда. Температура поднялась, вызвали «скорую». Ее положили в больницу с пневмонией, там взяли анализ, а он положительный! - недоумевает Маргарита.

- Мы контакты второго уровня, у наших знакомых есть знакомые, которые попали в больницу с пневмонией и коронавирусом, - рассказывают Лена и Таня. - Страшно? Пожалуй, нет. Все мы под богом ходим, и других болезней в мире хватает, от которых люди умирают.

- Я за себя не боюсь, и знакомых с вирусом у меня нет, - говорит высокий мужчина. - Дети малые, за них страшно. Пришел провериться на всякий случай.

Сергей тоже контакт первого уровня. Его мама лежит в БСМП с пневмонией. Женщине 63 года.

- Где могла подхватить? Там же, в больнице, наверное, и подхватила. Сначала лежала с пневмонией в одной больнице, анализ не брали. Потом перевели в БСМП, взяли анализ - и подтвердился коронавирус. С ней в палате еще четверо лежат, маму никак от этих женщин не изолировали. Почему? Если у них не было вируса, она же наверняка их теперь заразила! А если у нее не было, возможно, подхватила от кого-то из них, - раздумывает Сергей. - Восемь дней прошло, пока ей анализ сделали. Я с ней контактировал. И мне только сейчас сказали, что вирус подтвержден, а я должен сдать мазок. У меня такая работа, что за день через меня до 400 человек проходит. Умножим на восемь. Скольких я мог заразить?

В этой очереди все особенно щепетильно соблюдают дистанцию.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

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