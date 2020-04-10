2020-04-10T18:49:58+03:00
Общество
КП Беларусь

При наличии больничного и запроса от профсоюза: белорусские медики, заразившиеся коронавирусом, получат материальную помощь

Тем из них, кто перенес болезнь в легкой форме, заплатят 200 рублей, в случае смерти - 5000 рублей
Виктор ПАЖИТОК
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Профсоюзы обещают, что материальная помощь будет выплачиваться врачам максимально оперативноПрофсоюзы обещают, что материальная помощь будет выплачиваться врачам максимально оперативноФото: Виктор ДРАЧЕВ
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Накануне глава Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда заявил о намерении профсоюзов поддержать тех медицинских работников – членов профсоюза, которые работают непосредственно с больными COVID-19. Так, медикам, которые находились в контакте с инфицированными коронавирусом и сами заболели, выплачена матпомощь. Как именно будет организована схема поддержки медицинских работников, кому и сколько заплатят и как долго будут рассматривать заявления о денежных выплатах - обо всем этом «Комсомолка» спросила у председателя Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслава Шило.

- При Белорусском профсоюзе работников здравоохранения сформирован профсоюзный фонд страхования работников здравоохранения, - пояснил собеседник. - Мы намеренно отказались от участия каких-либо страховых компаний в этом вопросе, чтобы избежать любых бюрократических проволочек и оказывать помощь максимально оперативно. Для получения помощи из этого фонда достаточно будет предоставить копию больничного листка и запрос от первичной профсоюзной организации учреждения здравоохранения.

- Как формируется этот фонд и как долго он будет функционировать?

- Профсоюзный страховой фонд формируется за счет отчислений Федерации профсоюзов Беларуси и всех отраслевых профсоюзов. На сегодняшний день все наши организации отказались от непервостепенных расходов, и все высвободившиеся средства направляются на поддержку наиболее уязвимых категорий работников, в том числе и медиков. Перечислить средства в этот фонд может каждый желающий. С этой целью открыт благотворительный счет. Наполняться, равно как и расходоваться, этот фонд будет постепенно. Он будет действовать столько, сколько будет необходимо.

- Есть ли уже случаи, когда медики, заразившиеся COVID-19, обращались к профсоюзам за финансовой помощью? Были ли уже первые случаи выплат?

- Фонд создан буквально вчера, и понятно, что пока запросов на выплату помощи не поступало. Но я хочу отметить, что те работники медучреждений, которые заболели до начала работы фонда, также могут рассчитывать на материальную поддержку фонда.

- Как заявил глава ФПБ Михаил Орда, материальная помощь, которая будет выплачена от профсоюзов, будет находиться в пределах от 600 до 5000 рублей в зависимости от тяжести заболевания. Каким образом будет определяться степень тяжести? Кто это будет делать?

- Положением о фонде прописан механизм и критерии, по которым будут выплачиваться денежные средства. Создана комиссия Белорусского профсоюза работников здравоохранения по распределению (использованию) денежных средств фонда поддержки. Комиссия будет оперативно - вплоть до того, что мы готовы это делать ежедневно - рассматривать представленные документы для решения вопроса об оказании помощи обратившимся работникам здравоохранения - членам профсоюза.

Так, положением определено, что материальная помощь будет выделена в трех случаях. Во-первых, при причинении вреда жизни, т. е. смерти работника; во-вторых, при причинении вреда здоровью работника, приведшему к установлению ему группы инвалидности; в-третьих, при причинении вреда здоровью работника, который привел к временной утрате трудоспособности.

Хочу отметить, что те, кто не попадает в определенные положением критерии, также могут рассчитывать на помощь отраслевого профсоюза. В случае если заболевание, полученное при выполнении служебных обязанностей, протекало в легкой форме, мы готовы оказать помощь в размере 200 рублей.

- Отмечается, что денежные средства будут перечислены максимально оперативно без задержек и каких-либо посредников. За какое время?

- Мы определили для себя максимальный срок - после предоставления необходимых документов выплаты должны быть произведены не позднее трех дней.

- Есть ли какая-то прогнозная оценка, какому количеству медиков может понадобиться эти выплаты?

- Пока какие-либо прогнозы в этом вопросе делать невозможно. Единственное, что хочу сказать: помощь будет оказана всем, кто в ней будет нуждаться.

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