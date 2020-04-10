«Пожалуйста, пусть сам подойдет к двери»: как в Витебске проверяют тех, кто находится на режиме самоизоляции

Список тех, кто находится в режиме самоизоляции в Витебске, для города внушительный: более двухсот человек. Им нельзя ходить на работу, встречаться с друзьями и даже просто гулять. Можно лишь выносить мусор, ходить в аптеку и в ближайший магазин - только в маске и ни с кем не контактируя. Самоизолированных проверяют. В Витебске каждый день по адресам ходят сотрудники зонального центра гигиенты и эпидемиологии и милиционеры.

В квартиры не заходят. Связываются с самоизолированным через домофон, уточняют, дома ли он. Если человека нет дома, звонят ему по телефону, спрашивают, где он.

- Пока нарушителей режима не было, - говорит помощник врача-эпидемиолога Ирина Цапко.

Проверка всегда проводится в разное время - и эпидемиологам, и милиционерам нужно вписать обход в свой и без того плотный график. Коронавирус ведь не отменял ни крыс-мышей, ни вшей, ни преступность.

Сотрудники санстанции ходят по адресам в сопровождении милиции. Фото: Сергей СЕРЕБРО.

Подходим к подъезду одного из домов по улице Ленина. Ирина Цапко звонит в домофон. Вместо того чтобы спросить, кто там, двери сразу открывают. Теперь, чтобы поговорить с самоизолированным, приходится подниматься на четвертый этаж. Лифта нет.

- Анатолий Степанович дома?

- Дома! - через дверь отвечает женский голос. Анатолий Степанович в самоизоляции уже не первый день, и правила игры его семья знает. Двери не открывают.

- Пожалуйста, пусть он подойдет к двери.

С самоизолированными разговаривают через закрытую дверь - правила изоляции действуют для всех. Фото: Сергей СЕРЕБРО.

По доносящимся из квартиры звукам слышно, что Анатолий Степанович к двери идет неохотно.

- Вы дома? У вас все хорошо?

- Дома, все хорошо.

- Помощь милиции не требуется? - уточняет участковый.

- Нет.

На сегодня в списке 23 человека. Список постоянно меняется - у кого-то срок изоляции заканчивается, у кого-то начинается, а кто-то, к сожалению, уезжает в больницу.

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