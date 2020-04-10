«Как боец, надеюсь, он справится». У отца известного сценариста Андрея Курейчика обнаружили коронавирус

- Папа вернулся из санатория примерно неделю назад. Чувствовал себя простуженным, была температура. Ему поставили диагноз «ангина» и отправили лечиться домой. Все эти дни он пил антибиотики, - рассказывает «Комсомолке» Андрей Курейчик.

Но на днях отцу сценариста позвонили и сообщили, что он контакт 1-го уровня заразившихся коронавирусом. Прислали карету «скорой» и увезли в больницу. Оказалось, что в санатории вместе с ним отдыхал инфицированный.

- У папы взяли тест, а через два дня подтвердили положительный результат. Его положили в 4-ю больницу в Минске. Чувствует он себя удовлетворительно: пока беспокоит только повышенная температура - 37,5 - 38. Сейчас должны сделать рентген. Он пьет много жидкости, старается не паниковать. Папа в юности был крутым каратистом, меня учил всем восточным единоборствам. Так что как боец, надеюсь, он справится, - рассказывает сын.

Владимир Курейчик занимался карате в молодости. Сын надеется, что как боец он справится. Фото: личный архив.

Андрей Курейчик не контактировал с отцом, так как с начала марта находится на самоизоляции в своем загородном доме. Занимается с детьми, пишет новый сценарий. Но мачеха и брат Андрея живут в одной квартире с Владимиром Сергеевичем - сейчас они тоже ушли на карантин.

- Как ваше настроение, Андрей?

- Очень грустное. Всего этого могло не быть, если бы этот санаторий вовремя закрыли. Это же не предприятие, из-за остановки которого загнется страна. И там не было шансов не заразиться, потому что у всех общий маленький бассейн, процедурные кабинеты, массажные столы. Все люди пожилого возраста. Мой папа и его сменщики уехали, но персонал санатория, который контактировал с ними, остался. А туда заехала новая смена. Сейчас верю в лучшее, вся надежда на врачей!