2020-04-10T16:43:57+03:00
Звезды
КП Беларусь

«Как боец, надеюсь, он справится». У отца известного сценариста Андрея Курейчика обнаружили коронавирус

66-летний Владимир Курейчик заразился в санатории МВД и думал, что это просто ангина, такой диагноз ему поначалу поставили
Эвика ОТТО
Поделиться:
66-летний Владимир Курейчик заразился в санатории МВД. Фото: личный архив66-летний Владимир Курейчик заразился в санатории МВД. Фото: личный архив
Изменить размер текста:

- Папа вернулся из санатория примерно неделю назад. Чувствовал себя простуженным, была температура. Ему поставили диагноз «ангина» и отправили лечиться домой. Все эти дни он пил антибиотики, - рассказывает «Комсомолке» Андрей Курейчик.

Но на днях отцу сценариста позвонили и сообщили, что он контакт 1-го уровня заразившихся коронавирусом. Прислали карету «скорой» и увезли в больницу. Оказалось, что в санатории вместе с ним отдыхал инфицированный.

- У папы взяли тест, а через два дня подтвердили положительный результат. Его положили в 4-ю больницу в Минске. Чувствует он себя удовлетворительно: пока беспокоит только повышенная температура - 37,5 - 38. Сейчас должны сделать рентген. Он пьет много жидкости, старается не паниковать. Папа в юности был крутым каратистом, меня учил всем восточным единоборствам. Так что как боец, надеюсь, он справится, - рассказывает сын.

Владимир Курейчик занимался карате в молодости. Сын надеется, что как боец он справится. Фото: личный архив.

Владимир Курейчик занимался карате в молодости. Сын надеется, что как боец он справится. Фото: личный архив.

Андрей Курейчик не контактировал с отцом, так как с начала марта находится на самоизоляции в своем загородном доме. Занимается с детьми, пишет новый сценарий. Но мачеха и брат Андрея живут в одной квартире с Владимиром Сергеевичем - сейчас они тоже ушли на карантин.

- Как ваше настроение, Андрей?

- Очень грустное. Всего этого могло не быть, если бы этот санаторий вовремя закрыли. Это же не предприятие, из-за остановки которого загнется страна. И там не было шансов не заразиться, потому что у всех общий маленький бассейн, процедурные кабинеты, массажные столы. Все люди пожилого возраста. Мой папа и его сменщики уехали, но персонал санатория, который контактировал с ними, остался. А туда заехала новая смена. Сейчас верю в лучшее, вся надежда на врачей!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
В Полоцке интернет-мошенники обвели вокруг пальца работницу банка
В Дрогичинском районе мужчина случайно сжег дом родителей жены
Синоптики: весна окажется значительно теплее, чем обычно
«Не езжу к родителям, общаемся только по телефону!» Замминистра эмоционально рассказала о себе и коллегах
Фотофакт: в Бресте выпустили антикризисные носки с надписью STOP COVID и маски с котиком
Замминистра здравоохранения: «У нас есть 2,5 млн масок и 176 тысяч респираторов. Не скажу, что это много, хотелось бы больше»
В Беларуси продлили школьные каникулы до 18 апреля
«10 из 169 выздоровевших от коронавируса согласились стать донорами плазмы». Минздрав о том, как хотят лечить тяжелых больных
Спасатели вынесли из горящего дома 9-летнего мальчика в Малорите
«После контакта с зараженным поднялась температура, но меня не отпускают на больничный». Минздрав отвечает на жалобу медика
«Я контактировал с больным, почему меня не просили самоизолироваться?» Минздрав отвечает на вопросы читателей
«Есть гостиницы». Минздрав рассказал, что делать семье, если муж вернулся из-за границы и должен самоизолироваться
Призыв в Беларуси во время коронавируса: Минздрав рассказал, как он будет проходить весной 2020 года
«Мы победим!» Один из пабов Минска разместил билборд о коронавирусе
«Пять человек на всю республику». Минздрав подробнее рассказал о беременных с коронавирусом
«Не всегда с радостью госпитализировались». Минздрав объяснил, почему контакты 1-го уровня будут самоизолироваться дома
Минздрав отчитался о потраченных деньгах, которые перечисляют на благотворительный счет
«Окунитесь! Никакой коронавирус не возьмет»
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 10 апреля 2020 года: общее число выросло до 1981, за сутки - плюс почти 500 пациентов
У четырех беременных в Минске обнаружили коронавирус
10 масок и 40 таблеток парацетамола в одни руки. Минздрав ввел ограничение на покупку медикаментов
Смертность из-за коронавируса в СНГ в пять раз ниже, чем в мире
Защитные маски для медиков начал выпускать Брестский технопарк
Уже 52 района Беларуси. В стране действует запрет на посещение лесов
Саудовская Аравия и Россия договорились о сокращении добычи нефти
В Гродно ушлый школьник сфотографировал банковскую карточку студентки и покупал по реквизитам компьютерные игры
Фотофакт: Из 6-го общежития БНТУ на скорой увезли девушку в маске
Появилось видео необъяснимого ДТП на М6: «Пежо» через три полосы выскакивает на встречку прямо под фуру