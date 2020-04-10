2020-04-10T22:29:15+03:00
Минск
КП Беларусь

"Гоген": ключи для новосёлов! В столичном комплексе «Маяк Минска» – последние свободные квартиры

Дом сдан в эксплуатацию на полгода ранее установленных сроков. Поторопитесь!
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Картины Поля Гогена особенные. Пусть искусствоведы определяют, был художник чистым импрессионистом или его полотна – образцы постимпрессионизма, для нас они в любом случае наполнены светом и чувствами. Именно таким – светлым, радостным и просто красивым получился дом «Гоген», который носит имя великого французского живописца, в столичном комплексе «Маяк Минска».

С восторгом смотрят на здание «Гоген» обычные минчане, прогуливающиеся вдоль комплекса «Маяк Минска». А только представьте чувства тех людей, которым посчастливилось приобрести здесь квартиру! Все минувшую неделю к этому дому шли будущие жильцы – их пригласили на осмотр своих квартир!

Никаких громких празднований и большого скопления людей! Застройщик составил график и пригласил владельцев квартир к определенному времени – возьмите ключи, посмотрите свои квартиры. А заодно и подарки приготовил: для всех, кто строит собственное жилье, момент, когда ты впервые входишь в готовое помещение – настоящий праздник!

Ключи за неделю были вручены 110 покупателям. И хорошее настроение для них гарантировали не только подарки от застройщика и радость от того, что можно войти в собственную квартиру, но и скорость строительства. Так же, как соседний «Рафаэль», дом «Гоген» сдан в эксплуатацию на полгода ранее установленных сроков!

И это принципиальная позиция застройщика. На всех своих объектах компания ускоряет темпы строительства, наращивает объемы и приглашает новые подрядные организации. Всем подразделениям ставится задача быстрее вводить здания в строй!

Что ж, в комплексе «Маяк Минска» объектов на стадии строительства практически не осталось – «Рафаэль» был сдан на минувшей неделе, теперь пришел черед и «Гогена».

Готовый дом – отличная новость для всех, кто хотел бы приобрести квартиру в комплексе «Маяк Минска». Вот только стоит поторопиться – в домах «Гоген» и «Рафаэль» осталось всего несколько десятков свободных квартир, и шансов приобрести новое жилье непосредственно у застройщика в этом комплексе все меньше!

Дома «Гоген» и «Рафаэль» – здания высотой 25 этажей, которые объединены в единый ансамбль 4-х этажным изогнутым стилобатом.

Дома «Гоген» и «Рафаэль» – здания высотой 25 этажей, которые объединены в единый ансамбль 4-х этажным изогнутым стилобатом.

«Гоген» и его брат-близнец «Рафаэль» здания высотой 25 этажей, которые объединены в единый ансамбль 4-х этажным изогнутым стилобатом. Здесь, в основании-подкове, будут располагаться кафе и рестораны, магазины и модные салоны, а также оздоровительный комплекс с тренажерным залом, бассейном и СПА-процедурами. Спустившись из квартиры вниз, можно в один миг оказаться в центре всех городских удовольствий!

Здания расположены на берегу одного из каналов Слепянской водной системы – вид из окон просто потрясающий!

Дома расположены на берегу одного из каналов Слепянской водной системы.

Дома расположены на берегу одного из каналов Слепянской водной системы.

Все квартиры – свободной планировки. В доме «Рафаэль» – свободны квартиры от 50 до 84 квадратных метров, в доме «Гоген» – от 47 до 77 «квадратов». На выбор покупателей – «евродвушки» и «трешки», а также четырехкомнатные евроквартиры, в которых гостиная функционально объединена с кухней.

Квартиры очень светлые – полностью застекленные лоджии расположены на всех жилых этажах. Французские окна от пола до потолка – со специальной тонировкой стекол, детскими замками безопасности и специальным небьющимся остеклением в нижней части.

Во всех квартирах полностью застекленные лоджии и французские окна.

Во всех квартирах полностью застекленные лоджии и французские окна.

Дизайнерское лобби – светлое и просторное, с высокими потолками и местом для консьержа. Санитарная комната с пеленальным столиком позволит мамам не прерывать прогулки с малышами и не подниматься в квартиры из-за каждой мелочи. Здесь же – специальный поддон для мытья лап домашних питомцев. Конечно же, в каждом из домов лобби посвящено творчеству того художника, именем которого названо здание!

Оформление дизайнерского лобби посвящено творчеству того художника, именем которого назван дом.

Оформление дизайнерского лобби посвящено творчеству того художника, именем которого назван дом.

Все подъезды будут оснащены современной домофонной системой.

В каждом доме - по три скоростных бесшумных лифта компании OTIS.

Скоростные бесшумные лифты компании OTIS.

Скоростные бесшумные лифты компании OTIS.

Особый плюс - для семей с маленькими детьми! Во дворе домов «Гоген» и «Рафаэль» завершается строительство детского сада! Больше не нужно будет просыпаться заранее и тормошить сонного ребенка – до дверей группы дойти можно за три минуты!

Детский сад будет практически во дворе домов «Гоген» и «Рафаэль».

Детский сад будет практически во дворе домов «Гоген» и «Рафаэль».

Удобно и автомобилистам – для машин предусмотрены открытые парковочные места по периметру квартала, можно использовать также просторную парковку через дорогу – у Национальной библиотеки.

Автомобилисты могут использовать просторную парковку через дорогу – у Национальной библиотеки.

Автомобилисты могут использовать просторную парковку через дорогу – у Национальной библиотеки.

И вся эта роскошь – в совершенстве антуража практически завершенного комплекса «Маяк Минска»!

Этот престижный комплекс – первый в Минске, который возводился по принципу «город в городе», подразумевающему наличие всей необходимой инфраструктуры буквально в шаговой доступности.

Комплекс «Маяк Минска» построен рядом с Национальной библиотекой и по соседству с обширной лесопарковой зоной – его жителям гарантированы чистый воздух и приятные прогулки по тихим аллеям вдоль каналов.

Комплекс «Маяк Минска».

Комплекс «Маяк Минска».

В комплексе проведено масштабное озеленение, высажено более 250 взрослых деревьев разного вида, выращенных в питомнике.

Отлично развито транспортное сообщение. Комплекс построен у станции метро «Восток», здесь же – многочисленные маршруты наземного транспорта.

Здесь есть все необходимое для жизни! Детские сады и школа, магазины и бутики, салоны красоты и офисы туристических компаний, фитнес-центры и тренажерные залы – предусмотрена вся инфраструктура, в которой заинтересованы современные горожане.

Важная точка притяжения – самый крупный торгово-развлекательный центр в Беларуси "Дана Молл".

Торгово-развлекательный центр "Дана Молл".

Торгово-развлекательный центр "Дана Молл".

Еще одно место активной городской жизни, которое уже не раз становилось местом проведения детских и районных праздников, городских ярмарок и фестивалей – красивейшая пешеходная улица города бульвар Пикассо.

Красивейшая пешеходная улица города – бульвар Пикассо.

Красивейшая пешеходная улица города – бульвар Пикассо.

Здесь же расположен мультимедийный фонтан «Дана Танец» – новая городская достопримечательность Минска и любимое место прогулок жителей комплекса, да и многих минчан.

Мультимедийный фонтан «Дана Танец» – новая городская достопримечательность Минска.

Мультимедийный фонтан «Дана Танец» – новая городская достопримечательность Минска.

Комплекс «Маяк Минска» очень удобен для ведения бизнеса. Здесь много помещений коммерческого назначения – для магазинов и объектов сферы услуг, салонов красоты и кафе, а также возведен бизнес-центр "Дана Центр". И великолепная «проходимость», как обозначают наличие потенциальных клиентов владельцы бизнеса. Один только ТРЦ "Дана Молл" – это около 2 млн посетителей ежемесячно!

Бизнес-центр «Дана Центр».

Бизнес-центр «Дана Центр».

Решиться на покупку квартиры в домах «Рафаэль» и «Гоген» – проще, чем кажется! Ведь способы покупки и финансовые инструменты, которые предлагает застройщик, помогут осуществить мечту многим белорусским семьям со стабильным доходом!

На своем сайте застройщик открыл удобный онлайн-сервис бронирования и покупки квартир. Он интуитивно понятен и прост и потребует для покупки всего четыре шага: выбор – консультация – подготовка документов – подписание договора! Не нужно даже приезжать в отдел продаж – курьер доставит на подпись все документы по указанному адресу. Сервис невероятно удобен тем, кто живет не в Минске, у кого мало времени или кто не желает в данный момент посещать публичные места.

Но сервис еще и невероятно выгоден! Ведь он позволяет сэкономить существенные суммы при покупке квартир в онлайне!

При бронировании и покупке онлайн вы сможете сэкономить от стоимости жилья:

- на квартире до 40 м2 – 4 000 рублей;

- от 40 м2 до 55 м2 – 7 000 рублей;

- более 55 м2 – 10 000 рублей.

Таким образом, сделка по покупке квартиры будет проведена онлайн от начала и до конца. А счастливый покупатель, который воспользуется онлайн-сервисом бронирования, получит в зависимости от выбранного метража квартиры бонус от застройщика – минус от 4 до 10 тысяч рублей стоимости квартиры!

К каждому клиенту у застройщика – индивидуальный подход. В компании убеждены, что семьи с постоянным доходом должны иметь возможность приобрести собственное жилье. Здесь подчеркивают, что огромные суммы, которые инвестируются в строительство – это не просто вложения в здания, а в людей, в их счастливую жизнь, в то, что на языке социологов называется человеческим и семейным капиталом. Согласитесь, подход, достойный уважения!

Инвестиции помогли застройщику год назад ввести и сохранить столь популярный финансовый инструмент покупки квартир, как длительная рассрочка. В комплексе «Маяк Минска» она – до 5 лет, это невероятно выгодный финансовый инструмент покупки!

В апреле он стал еще более выгодным – застройщик объявил акцию «Платежные каникулы»! Суть ее в том, что при оформлении квартиры в рассрочку застройщик предоставляет покупателю каникулы на 6 месяцев по ежемесячным платежам после оплаты первого взноса. «Платежные каникулы» – это время для каждого покупателя уточнить свои ближайшие планы и собраться с силами для реализации своих устремлений!

Рассрочка – оплата квартиры без процентов и скрытых платежей. Сумма ежемесячных выплат рассчитывается в момент оформления рассрочки и не изменяется на протяжении всего срока. Все прозрачно, удобно и очень выгодно!

От покупателя не нужны справки о доходах. Ему не надо искать поручителей. Условия первоначального взноса – от 30% стоимости квартиры. Если покупатель первым взносом оплачивает более 50% стоимости квартиры, он получает дополнительную скидку от цены каждого квадратного метра!

Если покупателю не хватает собственных средств на взнос в размере от 30% собственности – выход все равно найдется! К каждому клиенту у застройщика – индивидуальный подход.

Есть возможность приобрести квартиру и в кредит.

Партнерская программ кредитования «Ипотека с нами» от Беларусбанка — это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. Процентная ставка по кредиту составит 4,74% в первый год, 9,75% – на второй и третий год. Затем – 14,19% на остальные годы.

Интересна «быстрая» кредитная программа от Приорбанка – рассчитанная на 5 лет, она предполагает участие покупателя в размере от 10% от стоимости квартиры. При этом в первый год ставка составит 5,99%, в последующие – 14,18%.

Для тех, кто готов заплатить за свое жилье сразу – собственными средствами либо с привлечением кредитов банков предусмотрены скидки.

Все подробности по условиям покупки квартир можно узнать на сайте bir.by. Воспользуйтесь удобным сервисом онлайн-бронирования и сэкономьте от 4 до 10 тысяч рублей в зависимости от площади квартиры!

Можно встретиться и с менеджерами лично.

В 15 городах страны – в Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве и Бобруйске – региональные менеджеры продажи помогут вам с консультациями по объектам застройщика.

В столице офис по продаже квартир в комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев» работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 ("Дана Молл", 1-й этаж), ст. метро «Восток».

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

«Гоген» – красивый штрих в радостном восприятии жизни!

ООО «Эмирейтс Блю Скай», УНП 191061449.

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