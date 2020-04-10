2020-04-10T20:59:51+03:00
Экономика
КП Беларусь

Рассчитаться без ПИН-кода по карточке теперь можно при покупке на сумму до 80 рублей. Но есть нюанс

Лимит увеличился только для клиентов пяти банков - смотрите, есть ли ваш
Виктор ПАЖИТОК
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Лимит увеличили сразу в четыре раза, а терминалы должны стоять в удобных местахЛимит увеличили сразу в четыре раза, а терминалы должны стоять в удобных местахФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Банковский процессинговый центр сообщил, что с 9 апреля лимит операций по бесконтактным картам без ввода ПИН-кода увеличен до 80 рублей. Раньше ограничение составляло 20 рублей. Речь идет о картах БЕЛКАРТ, Mastercard, VISA и «Мир» (российская платежная система - в Беларуси эти карты обслуживает Беларусбанк). Лимит по карточкам UPI определен на уровне 45 рублей.

Нововведение касается бесконтактных карт пяти банков: Беларусбанк, Белагропромбанк, БПС-Сбербанк, БСБ Банк и Паритетбанк. С чем именно связано повышение лимита беспарольной оплаты сразу в четыре раза, в Банковском процессинговом центре пообещали рассказать в ближайшее время.

Первые бесконтактные банковские карты в Беларуси появились в 2012 году, в последние годы они пользуются все большей популярностью: в марте этого года более 50% всех операций банков-клиентов БПЦ было совершено именно с их помощью. За прошлый год бесконтактных операций было проведено в 2,5 раза больше, чем в 2018-м.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Национальный банк отмечает рост обращений белорусов, которые обращают внимание на неудобное расположение платежных терминалов на кассах, что вынуждает клиентов при оплате передавать бесконтактные карты в руки продавцу.

Связи с этим Нацбанк обратился к банкам с просьбой, адресованной банкам.

- В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции просим провести работу с находящимися на эквайринговым обслуживании организациями торговли и сервиса для обеспечения удобного размещения платежных терминалов, которое позволит покупателям при оплате самостоятельно прикладывать бесконтактные карточки к терминалам – такое пожелание содержится в письме регулятора. Отчитаться о проделанной работе банки должны до 20 апреля.

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