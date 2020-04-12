2020-04-12T20:50:21+03:00
Общество
КП Беларусь

«Приходили из милиции, каждый день звонили из санстанции»: как в Беларуси проходит контроль людей на самоизоляции

Узнали, как живется тем, кто был вынужден провести две недели на домашнем карантине.
Владимир КРИУЛИН
Поделиться:
После возвращения из Германии белорусам надо пересидеть на домашней самоизоляции. (иллюстративное фото).После возвращения из Германии белорусам надо пересидеть на домашней самоизоляции. (иллюстративное фото).Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

«Я приехала ночью, муж издалека посмотрел - так и общаемся»

Елена (имя изменено) живет в одном из райцентров Гомельской области. В марте она гостила в Германии у дочки.

- Тогда все только начиналось (ажиотаж вокруг пандемии. - Ред.). Находилась на севере Германии, на тот момент было спокойно. Немцы дисциплинированный народ: на улице все держали дистанцию 1,5 - 2 метра. Обратно у меня был билет на автобус. Но когда пришло время ехать обратно, границы уже закрыли. Связались с посольством Беларуси в Германии, там посоветовали купить билет на самолет. 29 марта вылетела в Минск. В аэропорту мне сделали тест, взяли мазок. Уже понимала, что две недели мне надо будет провести на самоизоляции. Приехав домой, все предписания соблюдала. Слава богу, никаких симптомов заболевания не было. Предполагала, что нигде не могла подхватить эту заразу.

- Как с работой?

- Когда уезжала, взяла отпуск на две недели. Потом написала коллегам, мне продлили трудовой отпуск еще на две недели.

- Вас как-то контролировали?

- Домой приехала ночью. Наутро мне позвонили, сказали, что приедет врач. Он зашел в квартиру, был в маске. Измерил температуру, обо всем подробно спросил: откуда и когда приехала и тому подобное. Сказали, если будут симптомы, то звонить в «скорую». В этот же день пришла еще одна делегация (правда, домой не заходили) в масках - из санстанции, милиции, скорой помощи. Постояли на площадке, спросили, не выхожу ли я, нужна ли мне медицинская помощь, предложили послушать легкие. На следующий день приезжала милиция, смотрели, дома ли я. Еще каждый день звонит санстанция. Сказали, что к концу периода самоизоляции еще раз приедет врач-инфекционист провести осмотр.

- Стало быть, тест на коронавирус, взятый в аэропорту, был отрицательный?

- Спросила об этом у врача, который ко мне приезжал. Сначала переживала, думая: раз едет врач, то что-то плохо. Но врач сказал, что если бы тест дал положительный результат, то приехал бы не он, а другие. Слышу, что некоторые не выполняют эти предписания - несознательные люди. Муж живет на даче. Я приехала ночью, он издалека посмотрел, что я зашла в подъезд. Так и общаемся. Когда идет на работу, подходит к окну. Я ни разу из квартиры не выходила. Продукты он мне купил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не всегда с радостью госпитализировались». Минздрав объяснил, почему контакты 1-го уровня будут самоизолироваться дома Им будут выдавать листок нетрудоспособности (подробнее)

За нарушение режима самоизоляции теперь будут штрафовать, а могут и лишить свободы. Эти правила начали действовать с 9 апреля. "Введено наказание за нарушение режима самоизоляции: от штрафа до лишения свободы".

"ПИШИТЕ НАМ! Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на vir@phkp.by или сообщения в Вайбере и Телеграме на номер +375 29 124-42-59".

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Они полностью изолированы, не были даже в приемном покое»: как в 3-й больнице Минска лечат беременных с коронавирусом
Врачи рассказали, как протекает инфекция, является ли COVID-19 показанием для кесарева сечения и отказа от грудного вскармливания, передается ли вирус ребенку и что беспокоит будущих мам в изоляции
«Я знаю день своей смерти. И не делаю из этого трагедию - есть больше года»: как белоруска находит силы бороться с онкологией
Почти 15 лет назад женщина обнаружила у себя в груди опухоль и до сих пор борется с болезнью, продолжая находить радость в каждом дне жизни
Фельдшер из Крупок эмоционально отреагировал на поведение белорусов: «Это предательство медработников, которые просили о помощи»
Медработник записал видеообращение, в котором сравнил, как проходят религиозные праздники во время пандемии коронавируса в Италии и в Беларуси
«Многие врачи остаются в больницах, чтобы обезопасить близких»: замглавы Минздрава - о коронавирусе, контактах 1 и 2 уровня и масках
Представители Минздрава ответили на главные вопросы о ситуации, пояснили, кто может оставаться дома с больничным и поделились, как сами врачи переживают пандемию
Новости 24
Под Жабинкой гаишники достали мужчину из колодца
Новые правила больничных по коронавирусу: будут ли их давать родителям заразившихся и контактных детей?
Католическая Пасха и Вербное воскресение: как это происходит в Житковичах
«Уже получали пробную партию». В ближайшие 10 дней в Беларуси появятся тесты на антитела к коронавирусу
Ночью военный самолет привез в Минск гуманитарную помощь из Узбекистана
Уровень самоизоляции в Минске вырос в два раза
Коронавирус в Беларуси, последние новости на 12 апреля 2020 года: еще +3 умерших
Впервые за 8 месяцев: ночью автомобильное топливо в Беларуси подешевело на копейку
«Ситуация не укладывается в ежегодную тенденцию». В Витебске зарегистрировано около тысячи пневмоний, в прошлом году было 600
«Как родитель двух школьников думаю, что система готова». Глава Минздрава прокомментировал дистанционное обучение школьников
Особенно в Минске, Витебской и Минской областях: В Беларуси коронавирус подтвержден у 301 медика
«В регионах с тяжелой эпидситуацией не проводится». Караник - о Чемпионате по футболу, который остался последним в Европе
Отказаться от культурных и спортивных мероприятий и готовиться к худшему: что миссия ВОЗ посоветовала Беларуси в связи с коронавирусом
Прогноз от синоптиков на 12 апреля: ночью - мороз, днем - тепло и солнечно
11 апреля - годовщина теракта в минском метро
Некоторые белорусские театры сообщили, что приостанавливают свою деятельность
Представитель ВОЗ Патрик О’Коннор: «Беларуси надо быть готовой предпринимать ограничительные меры в течение 12-18 месяцев»
Педуниверситет будет проводит онлайн-уроки для учеников 1-11 классов
Ночной пожар в Глусском районе: в огне погибли два родных брата
В Пинске умер известный белорусский журналист Василий Мацкевич
Теперь понятно: Минздрав рассказал, как будут вручать требования о самоизоляции