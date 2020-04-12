«Приходили из милиции, каждый день звонили из санстанции»: как в Беларуси проходит контроль людей на самоизоляции

«Я приехала ночью, муж издалека посмотрел - так и общаемся»

Елена (имя изменено) живет в одном из райцентров Гомельской области. В марте она гостила в Германии у дочки.

- Тогда все только начиналось (ажиотаж вокруг пандемии. - Ред.). Находилась на севере Германии, на тот момент было спокойно. Немцы дисциплинированный народ: на улице все держали дистанцию 1,5 - 2 метра. Обратно у меня был билет на автобус. Но когда пришло время ехать обратно, границы уже закрыли. Связались с посольством Беларуси в Германии, там посоветовали купить билет на самолет. 29 марта вылетела в Минск. В аэропорту мне сделали тест, взяли мазок. Уже понимала, что две недели мне надо будет провести на самоизоляции. Приехав домой, все предписания соблюдала. Слава богу, никаких симптомов заболевания не было. Предполагала, что нигде не могла подхватить эту заразу.

- Как с работой?

- Когда уезжала, взяла отпуск на две недели. Потом написала коллегам, мне продлили трудовой отпуск еще на две недели.

- Вас как-то контролировали?

- Домой приехала ночью. Наутро мне позвонили, сказали, что приедет врач. Он зашел в квартиру, был в маске. Измерил температуру, обо всем подробно спросил: откуда и когда приехала и тому подобное. Сказали, если будут симптомы, то звонить в «скорую». В этот же день пришла еще одна делегация (правда, домой не заходили) в масках - из санстанции, милиции, скорой помощи. Постояли на площадке, спросили, не выхожу ли я, нужна ли мне медицинская помощь, предложили послушать легкие. На следующий день приезжала милиция, смотрели, дома ли я. Еще каждый день звонит санстанция. Сказали, что к концу периода самоизоляции еще раз приедет врач-инфекционист провести осмотр.

- Стало быть, тест на коронавирус, взятый в аэропорту, был отрицательный?

- Спросила об этом у врача, который ко мне приезжал. Сначала переживала, думая: раз едет врач, то что-то плохо. Но врач сказал, что если бы тест дал положительный результат, то приехал бы не он, а другие. Слышу, что некоторые не выполняют эти предписания - несознательные люди. Муж живет на даче. Я приехала ночью, он издалека посмотрел, что я зашла в подъезд. Так и общаемся. Когда идет на работу, подходит к окну. Я ни разу из квартиры не выходила. Продукты он мне купил.

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