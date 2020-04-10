«Многие врачи остаются в больницах, чтобы обезопасить близких»: замглавы Минздрава - о коронавирусе, контактах 1 и 2 уровня и масках

По информации на 10 апреля, в Беларуси 1793 человека находятся на стационарном лечении с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

- Увеличение числа заболевших COVID-19 поступательное и контролируемое, - говорят в Минздраве. - Большинство случаев - это выявленные контакты 1-го и 2-го уровней.

72 пациента находятся на ИВЛ, 19 человек умерли, 169 выздоровели.

- 10 из 169 человек согласились стать донорами изоиммунной плазмы. Мы изучили международный опыт и будем разрабатывать методику оказания медицинской помощи наиболее тяжелым пациентам с коронавирусной инфекцией с применением изоиммунной плазмы пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, - поделилась планами замминистра здравоохранения Елена Богдан.

Минздрав наблюдает за пациентами, которые вылечились от COVID-19.

- Мы просчитывали, что у некоторых пациентов могут остаться проблемы с бронхолегочной патологией и им будет необходимо медицинское наблюдение и реабилитация, - сказала Богдан.

Замминистра: «Я давно не езжу к родителям, общаемся только по телефону»

В пятницу, 10 апреля, появилась информация о том, что у четырех беременных подтвердили коронавирус. Все они в стабильном состоянии, находятся в родильном корпусе 3-й ГКБ. Елена Богдан подробнее рассказала об этом:

- На сегодня у нас нет беременных женщин с коронавирусной инфекцией, которая угрожает их жизни. Мы не видим сегодня тяжелого течения, и, надеюсь, нам удастся и дальше так работать. Сейчас это 5 человек (беременных с коронавирусом) на всю республику.

По словам Елены Богдан, для таких женщин есть отдельно выделенные и подготовленные роддома, специалисты знают, как работать в этой ситуации. Здоровье детей, которые родились у мам с положительным тестом, будут контролировать особенно тщательно.

Особенности иммунитета новорожденного ребенка еще недостаточно изучены. И мы, перестраховавшись, продлили наблюдение за таким ребенком до 28 дней (а не 14), считая этого ребенка контактом первого уровня и, возможно, вероятным случаем тоже.

«Мы производим антисептиков больше, чем потребляем»

Вопрос, который постоянно волнует белорусов: когда появятся антисептики в аптеках.

- Мы уже производим больше, чем потребляем, - отчитался замминистра здравоохранения Борис Андросюк. - Поймите, это логистика. Нужно отвезти их в аптечные сети и переждать вал, во время которого все будет сметаться. Думаю, за неделю все сделаем.

Рассказал Андросюк и о количестве защитных средств: «Есть определенный запас».

- На сегодня имеется два с половиной миллиона масок, 176 тысяч респираторов, 110 тысяч защитных костюмов, 19 миллионов перчаток, защитных очков. Сказать, что это много? Не скажу, хотелось бы больше, - поделился цифрами Андросюк.

По словам замминистра, 10 апреля ожидали минимум 400 тысяч масок, 50 тысяч респираторов(брифинг проходил 10 апреля, до поставки. - Ред.).

- В понедельник-вторник ожидаем еще 57 тысяч масок, - сказал Андросюк. - Мы планируем закупку специализированных медицинских масок - 100 млн штук. Надеемся, что будет приходить по 25 млн в неделю, что перекроет потребность наших медучреждений и аптечных сетей.

Еще Елена Богдан на брифинге эмоционально и искренне рассказала о коллегах.

- Мы с первого дня знали, что медицинские работники находятся в группе риска. Основная задача - обеспечить их средствами защиты. Но каждый медработник все равно понимает, что может стать источником инфекции для своих родных. Многие остаются круглосуточно в больницах, чтобы обезопасить близких.

Правда, конкретно о количестве врачей, заразившихся коронавирусом, замминистра не сказала.

Елена Богдан рассказала и о том, как сама лично переживает пандемию коронавируса.

- Я и сама понимаю, что, общаясь с большим количеством медицинских работников, могу стать источником инфекции для своих родных. Все это время я не езжу к своим родителям, общаюсь с ними только по телефону. До минимума сократила контакты своей семьи с их окружением. Любой из нас может стать источником инфекции, - сказала Елена Леонидовна.

ВОПРОС - ОТВЕТ

Кто является контактом 1-го уровня и как этим людям уйти на больничный?

В Минздраве ответили и на несколько вопросов наших читателей.

- Я работаю в поликлинике лаборантом и контактировала с пациентом, у которого подтвердился коронавирус. Являюсь контактом 1-го уровня, а сейчас начался кашель, поднялась температура и появилась боль в горле. Может ли лаборант работать в таком состоянии? Для борьбы с эпидемией я должна быть на самоизоляции. Хочу уйти на больничный, но меня не отпускают.

- В этой ситуации надо обращаться к лечащему врачу и уходить на больничный, - однозначно прокомментировала Елена Богдан.

- Медик говорит, что ее не отпускают.

- Как не отпускают, если человек болен? Это право человека. Ей обязаны выдать листок нетрудоспособности. Медики, одетые в средства индивидуальной защиты, - это контакты 2-го, а не 1-го уровня.

Еще один вопрос.

- Я контактировала с человеком, у которого подтвердился коронавирус. Думаю, что я контакт 1-го уровня, но на самоизоляцию меня не отправили. Как и кто определяет, что ты контакт?

На вопрос ответила Елена Богдан:

- Такого быть не может, значит, человек не является контактом 1-го уровня. У нас работает санитарно-эпидемиологическая служба. Когда выявляется пациент с коронавирусной инфекцией, медработник опрашивает, с кем контактировал. Там достаточно четко прописано, кто является контактом 1-го уровня. Если мы с вами стоим в расстоянии метра, надеюсь, что мы не контакты 1-го уровня.

Елена Богдан пояснила, кто является контактом 1-го уровня:

- Если люди живут в одной квартире, работают в одном кабинете, летели в самолете и сидели рядом. Это все указано в постановлении.

Также Минздрав разрешил контактам 1-го уровня находиться на самоизоляции дома. На 1, 7 и 12-й день проводится тестирование.

- Будет выдаваться листок нетрудоспособности, - рассказала Елена Богдан и объяснила. - Контакты 1-го уровня не всегда с радостью госпитализировались, потому что имели дома хорошие условия для самоизоляции.

- Через несколько дней муж возвращается из России и должен будет самоизолироваться. Должны ли самоизолироваться жена и дети, если нет возможности разъехаться?

Елена Богдан ответила на вопрос:

- Семья тоже должна самоизолироваться. Это уже другая ответственность: каждый должен отвечать не только за себя, но и за членов своей семьи и искать какие-то варианты. Сегодня по всей стране достаточно много гостиниц представляют свои услуги, общежития... Учреждения здравоохранения берут на себя только контакты 1-го уровня. Государство предоставило достаточно много возможностей, все остальное - личная ответственность человека.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Минздрав отчитался о деньгах на благотворительном счету. С 24 марта до 9 утра 10 апреля на него поступило 3 937 777 белорусских рублей и 78 461 евро.

- Из них 221 831 белорусских рублей поступило от физических лиц (из них по системе ЕРИП перечислено 92 635 рублей), - привела цифры Богдан и рассказала, что купили за перечисленные деньги. - Экраны защитные стоматологические - 4000 шт. (на сумму Br59 300), комбинезоны медицинские - 100 000 шт. (на сумму Br948 000), наборы реагентов для выявления COVID-19 - 2000 (на сумму Br364 339), полумаски, фильтрующие противоаэрозольные - 20 000 шт. (на сумму Br72 000).

А В ЭТО ВРЕМЯ

Детям снова продлевают каникулы

Минобразования информирует, что сроки весенних каникул продлеваются на 6 дней - до 18 апреля включительно.

- Образовательный процесс в четвертой четверти будет осуществляться с 20 апреля по 30 мая, - сообщил Телеграм-канал Минобразования. - Будут скорректированы учебные программы и календарно-тематическое планирование по каждому учебному предмету за счет поддерживающих и стимулирующих занятий. Пришкольные лагеря будут работать по заявительному принципу.

При этом учебный год планируется завершить в конце мая, как и ожидалось.

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