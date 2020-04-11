Главный санврач Беларуси - начальникам: «На совещаниях сидеть за метр друг от друга и отказаться от чехлов для мобильников»

Минздрав опубликовал письмо из-за ухудшения ситуации по коронавирусной инфекции за подписью главного санврача Натальи Жуковой.

Руководителям организаций Минздрав рекомендует при возможности организовать работу удаленно, чтобы люди не ходили в офисы. Медики советуют не допускать на работу людей с насморком, чиханием, кашлем, повышенной температурой.

Дистанция между рабочими местами должна быть не меньше метра, а совещания желательно проводить по видеосвязи. Проветривать помещения нужно как можно чаще

Сейчас рекомендуется отказаться от загранкомандировок, а если это невозможно - не отправлять за границу пожилых людей, работников с хроническими заболеваниями. Тому, кто отправляется в командировку, выдать маски и антисептик на спирту.

Отдельно в письме говорится о дезинфекции мобильников. Обрабатывать телефон нужно после каждого посещения общественных мест, транспорта и в конце рабочего дня. Сделать это можно тканью из микрофибры, смоченной в мыльном растворе или спиртосодержащим антисептиком. Чехол дезинфицируется отдельно, а лучше от него отказаться.

Все эти меры безопасности стоит соблюдать, даже если случаи COVID-19 в населенном пункте не зарегистрированы.

Маску, согласно письму Минздрава, должны носить больные, медработники или люди, которые ухаживают за больными. Могут носить и здоровые люди - когда находятся в тех местах, где есть вероятность контакта с больными. Но теперь многие медики в комментарии «Комсомолке» советовали носить маску всем.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ!

Как использовать одноразовую маску?

1. Обработайте руки спиртосодержащим средством или вымойте с мылом.

2. Держите маску за завязки или резинки, вплотную поднесите к лицу белой стороной внутрь и фиксируйте завязками в положении, когда полностью прикрыта нижняя часть лица - и рот, и нос.

3. Придайте нужную форму гибкой полоске около носа, чтобы маска плотно прилегала к лицу.

4. Снимите маску, удерживая за завязки сзади, не прикасайтесь к передней части маски.

5. Снятую маску положите в пакет, герметично закройте и выбросите в мусорницу.

6. Вымойте руки с мылом или обработайте спиртосодержащим средством.

7. При необходимости наденьте новую маску.

С многоразовой маской практически то же самое. После того как надели, проверьте, чтобы маска плотно прилегала к лицу. Снятую положите в пакет, герметично закройте и храните до стирки. Стирайте отдельно от других вещей. После стирки маску можно обработать паром с помощью утюга с функцией подачи пара или парогенератора. Затем прогладьте горячим утюгом (без пара), чтобы удалить влагу.

Используйте маску не более двух часов. Если маска намокла, поменяйте ее. Не касайтесь ее руками. Тщательно вымойте руки с мылом или обработайте спиртосодержащим средством, если прикоснулись к маске - используемой или использованной.