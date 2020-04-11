Фельдшер из Крупок эмоционально отреагировал на поведение белорусов: «Это предательство медработников, которые просили о помощи»

Белорусы предали медиков, которые просили их о помощи, считает фельдшер «Скорой» Владимир Макаренко. После того, как в Вербное воскресенье во многих городах десятки людей пришли к храмам, он записал эмоциональное видеообращение к гражданам страны.

- Мировое медицинское сообщество обратилось к вам, жителям планеты земля, с просьбой побыть дома. Мы работаем ради вас – вы останьтесь дома ради нас. Мы просим вас побыть дома, чтобы снизить пик заболеваемости. Это воскресенье было Вербным. Папа Римский в пустом соборе Святого Петра проводил Вербное воскресенье. А вот так было у нас, - говорит Владимир в видеообращении, демонстрируя кадры празднования Вербного воскресенья в разных городах Беларуси. - После этих кадров можете не говорить о том, что правительство вам что-то должно, что медики делают что-то не так. Среди вас были адекватные и вменяемые люди, которые собрались в толпу и пошли все вместе. Это своего рода предательство медицинских работников, которые просто просили вас о помощи. По всей видимости, через 10 дней мы с вами встретимся.

Владимир работает на «Скорой помощи» в Крупках, до этого работал в Борисове.

-Еще в середине марта возил контакт первого уровня, потом оказалось, что этот человек тоже инфицирован, - рассказал он. «Комсомолка» задала Владимиру Макаренко несколько вопросов.

-Медики «Скорой помощи» обеспечены средствами защиты?

-Да, сейчас с этим все в порядке. Есть и маски, и респираторы. На прошлой моей смене на больницу пришло 60 защитных костюмов китайских, они лучше, чем белорусские.

-Как вы считаете, почему люди сделали то, что вы расценили как предательство по отношению к медикам?

-Потому, что они пытаются переложить ответственность за свое здоровье и свою жизнь на кого-то. Сейчас ее пытаются переложить на Лукашенко, мол, он настолько плохо что-то делает, что они пошли. Но у вас же есть мозги? Пусть он рекомендует трактор или говорит, что не видно вируса – это же не повод идти в центр, в толпу! А ведь там были не только бабушки, в основном это были люди до 50 лет, которые активно пользуются интернетом и смотрят не только БТ. В воскресенье они пытались переложить ответственность на бога. Как-то так: пусть мы в толпе, но с богом.

-Получается, наши обыватели ничего не боятся?

-Обыватели напуганы из-за того, что они много чего не понимают. На них постоянно идет информационное давление, появляется новая информация, новая недосказанность, каждый все это обдумывает и понимает по-своему. Неправильно брошенные фразы, не с той интонацией, не теми словами, с медицинскими терминами непонятными - все это порождает все новые и новые иллюзии. Вот меня постоянно спрашивают: сколько у вас аппаратов ИВЛ? Да аппаратов может быть хоть триста, но если в больнице четыре реаниматолога, то и аппаратов будет четыре, один реаниматолог обслуживает один аппарат. Стало три реаниматолога – три аппарата! Дело не в аппаратах, дело в людях.

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