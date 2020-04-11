«Шить марлевые маски оказалось, сложнее, чем дизайнерские вещи». Дизайнер Наталья Ляховец сутками помогает медикам

Когда пандемия CОVID-19 начала набирать обороты и в нашей стране, с призывами оставаться дома, а через некоторое время и с просьбой о помощи к белорусам стали обращаться медики. И многие откликнулись! Сегодня от историй, когда опустевшие кафе и рестораны решили готовить для врачей бесплатные обеды, когда простые и известные люди стали делать все возможное, чтобы у наших медиков было больше масок, защитных костюмов и средств на покупку в больницы самого необходимого - мурашки по коже.

- И у меня, - признается Наталья Ляховец.- Гордость за белорусов берет, когда такие истории слышу. Это дорогого стоит, что в трудные моменты белорусы все же готовы объединяться и делать одно доброе дело.

О своем решении шить маски для медиков дизайнер не стала заявлять на всю страну. О том, что уже несколько дней Наталья сидит в своей мастерской и строчит обычные марлевые маски, мы узнали из соцсетей. Дизайнер выдала: «Шить платья намного легче, скажу я вам»! И показала маски, которые она шила несколько дней. Нам пришлось уговаривать Наталью дать это интервью. Пиариться на этом, как она выразилась, - «за гранью».

- Но уже через несколько минут после того, как я разместила этот пост, в личку посыпались сообщения от знакомых: «Я тоже хочу помогать!». Некоторые предлагали делать для врачей даже защитные экраны и тоже помогать шить маски для медиков. Если, прочитав это интервью, помочь медикам захочет еще кто-то, я буду рада. По большому счету, сделать хоть что-то, что поможет быстрее справиться с проблемой, сегодня может каждый. Пусть даже это будет просто решение остаться дома. «Думала, что я крутая, но шить обычные марлевые маски оказалось сложнее, чем дизайнерские вещи»

- Почему ты решила шить маски?

- Я тоже захотела помогать! Врачи сейчас сутками на дежурствах, самоотверженно лечат людей. Когда слышу, что им не хватает масок, рвет душу. Далеко ходить не надо. Моя сестра - фармацевт в частной брестской аптеке. И у нее с масками для работы тоже напряг! Найти их в продаже сегодня - удача. А я ведь могу шить! Как-то в соцсетях прочитала, что швейные ателье бесплатно шьют маски и раздают людям. В том числе - и стилист Катя Гордеева. Журналисты и блогеры стали об этом рассказывать…

После этого с ними связались несколько белорусских больниц и попросили о помощи - им не хватает масок. В результате девочкам привезли огромные рулоны марли, и они принялись за работу. Я написала им: «Хочу с вами!». Так в моей мастерской тоже оказались несколько огромных рулонов марли. Мне кажется, в них этой марли не меньше погонного километра! Свою помощницу отправила на самоизоляцию. Так будет безопаснее. Она добиралась до работы общественным транспортом, а это не лучший вариант сейчас. Шью одна.

- Ты написала, что шить платья проще, чем маски. Это как?

- Ха, я ж думала, что крутая! Когда читала, что за день целой командой девочки пошили несколько сотен масок, подумала: пфф, да я за ночь их тысячи наштопаю! Ага, как же. Медики дали образец маски. Она восьмислойная. Марля тонкая, слои прилипают друг к другу. Пока это все сложишь, вырежешь - быстро устаешь. И это притом, что более-менее приличное платье я могу пошить за два часа! Хотела оптимизировать процесс и сделать маски более удобными - на резинках, а не с тесемками, но резинок сейчас уже не достать. Шью строго по образцу.

За несколько дней - вот такая гора масок. Фото предоставлено героем публикации.

- Сколько уже нашила?

- За четыре дня - 200 штук. Это сложно и долго. Сложнее, чем пошить дизайнерские маски, которые сейчас часто продают. Я тоже такие шила - и для показа мод, из остатков ткани для людей. Просто раздавала всем, кто ко мне заходит в мастерскую.

- А платья ты сейчас шьешь?

- Еще недавно собиралась запустить собственную линию одежды. Были грандиозные планы, закупила много классной ткани, и, казалось бы, сейчас могла засесть и начать что-то делать. Времени много, никуда не выхожу. Но из-за того, что вокруг происходит, честно говоря, стало как-то не до этого. Ни вдохновения, ни настроения. Если сейчас я буду шить маски для медиков, пользы, кажется, будет больше.

- Где сейчас твои родные?

- Мужа и ребенка отправила из города в поселок. Сначала переживала, что муж не поймет: мол, оставила семью и шьет тут свои маски. Но он меня поддержал. В сад ребенка решили пока не водить. Будут в самоизоляции, но хоть на свежем воздухе. Сама я тоже максимально сократила перемещения. Живу по маршруту дом-машина-мастерская. Если нужно в магазин, стараюсь выбираться ближе к ночи, когда почти нет людей. Родители тоже в изоляции. Мама в Польше. Сейчас у них режим жесткого карантина, граница закрыта. Папа - в деревне на Брестчине. Скучаю по всем. Зато сейчас с мамой каждый день общаемся - висим часами на телефоне. Ничего, нужно немного потерпеть. Здоровье сейчас важнее…

P.S. Перед началом этого интервью мы договорились с Натальей, что не будем рисовать из нее героя и украшать этот материал нарядными фото в красивых платьях. Выполняем.

КСТАТИ

Как каждый из нас может помочь медикам На днях для поддержки врачей и медучреждений команда волонтеров запустила специальный сайт bycovid19.com. Зайдя на него и заполнив анкету, все желающие смогут внести свой вклад в борьбу с пандемией коронавируса. У медиков, которые воспользуются этим сервисом, есть возможность указать, какая именно помощь нужна их медучреждению, а в разделе «Как можно помочь?» есть вся информация о том, как собрать, передать деньги, средства защиты и оборудование для больниц. Помимо этого, на сайтах горисполкомов и медучреждений указаны лицевые счета больниц, на которые каждый желающий может перечислить энную сумму денег. Помогать просто.

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