2020-04-11T16:12:39+03:00
Минск
КП Беларусь

Фотофакт: посмотрите, как меняются площадь Победы и круглый переход под ней после ремонта

Работы начали прошлым летом, чтобы успеть к 75-летию Победы - 9 мая 2020 года [фото]
Сергей ТРЕФИЛОВ
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В прошлом и этом году активно ремонтировали площадь Победы и все подземные переходы одноименной станции метро.В прошлом и этом году активно ремонтировали площадь Победы и все подземные переходы одноименной станции метро.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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"Комсомолка" уже писала, что последний раз площадь пережила капитальный ремонт в 2003 году. В рамках нынешнего ремонта планировалось поработать над большей долговечностью плитами покрытия, разработать систему подогрева площадки у Вечного огня, реставрировать орден и горельефы на самом памятнике. А в круглом переходе под монументом собирались привести в порядок ритуальную площадку с венком, а также украсить стены репродукциями картин на тему Великой Отечественной войны, организовать проекцию на стене.

Минчане уже привыкли видеть ограждение вокруг самой площади, и вот его сняли. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минчане уже привыкли видеть ограждение вокруг самой площади, и вот его сняли.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Для обывателя внешне площадь едва ли изменилась, но уже теперь видно, как она посвежела. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Для обывателя внешне площадь едва ли изменилась, но уже теперь видно, как она посвежела.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пока работы еще завершают, строители говорят, мол, приходите, когда объект откроем. Впрочем, телеканал СТВ уже сообщил, что работы закончены на месяц раньше срока - сейчас идет уборка мусора. В фоторепортаже "Комсомолки" - то, что на площади увидели мы.

Вскоре тут вновь зажжется Вечный огонь. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вскоре тут вновь зажжется Вечный огонь.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Горельефы теперь блестят на солнце. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Горельефы теперь блестят на солнце.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Один из четырех знаменитых горельефов монумента. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Один из четырех знаменитых горельефов монумента.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Внешние элементы площади выглядят как новенькие. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Внешние элементы площади выглядят как новенькие.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А это те самые плиты с названиями городов-героев и Брестской крепости - героя. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А это те самые плиты с названиями городов-героев и Брестской крепости - героя.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Такие указатели появятся в подземном переходе под площадью Победы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Такие указатели появятся в подземном переходе под площадью Победы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В подземном переходе сохранился венок на мемориальной площадке... Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В подземном переходе сохранился венок на мемориальной площадке...Фото: Святослав ЗОРКИЙ

...и текст-посвящение героям войны, написанный, кстати, поэтом Владимиром Некляевым. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

...и текст-посвящение героям войны, написанный, кстати, поэтом Владимиром Некляевым.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фрагмент интерьера перехода. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фрагмент интерьера перехода.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фрагмент интерьера перехода. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фрагмент интерьера перехода.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Обещанные прежде репродукции картин на тему войны. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Обещанные прежде репродукции картин на тему войны.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В переходе появится экран. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В переходе появится экран.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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