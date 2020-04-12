«Они полностью изолированы, не были даже в приемном покое»: как в 3-й больнице Минска лечат беременных с коронавирусом

Днем 10 апреля в телеграм-канале Минздрава появилась информация о том, что в роддоме 3-й городской клинической больницы лежат четыре женщины с коронавирусом. Обеспокоенные родственники пациенток, которые находятся в том же роддоме, тут же стали звонить заведующим отделениями, главврачу.

Главврач Наталья Саевич рассказывает, что первую пациентку с коронавирусом госпитализировали в больницу 5 апреляФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Люди волновались, что пациентки с коронавирусом лежат в общих палатах и могут заразить их близких. Кто-то даже представлялся журналистом и спрашивал, кто лежит, какие женщины, сколько их, - говорит главный врач 3-й городской клинической больницы Наталья Саевич. – Для нас очень важно объяснить: эти пациентки находятся не в роддоме, они полностью изолированы от других женщин.

Первую пациентку в больницу госпитализировали в воскресенье, 5 апреля.

- Она прибыла к нам на сроке 30 недель в состоянии средней степени тяжести, с клиническими проявлениями пневмонии. Пациентка нуждалась в кислородной поддержке. Ей назначили лечение, сейчас она чувствует себя лучше, температура нормализовалась.

Позже поступили еще три беременных женщины, одна из них была контактом первого уровня. Сейчас, по словам Натальи Саевич, они чувствуют себя нормально – у них нет температуры, и они не нуждаются в кислородной поддержке.

Отделение, в котором лежат беременные женщины с коронавирусной инфекцией - это отдельно стоящее здание. Посторонние люди туда зайти не могут. «Скорая» привозит женщин сразу сюда, минуя даже приемное отделение. Их госпитализируют на разные этажи, для каждой женщины предусмотрена отдельная палата. В отделении есть операционная, родзал, палата реанимации и палата для новорожденных.

Раньше это отделение было предназначено для лечения пациенток с послеродовыми осложнениями. Перепрофилировать отделение медикам удалось за два дняФото: Святослав ЗОРКИЙ

На одном из этажей лежат беременные с острыми респираторными инфекциями. Для них выделен отдельный вход, чтобы потоки пациентов не пересекались.

- Например, к нам поступает пациентка с явлениями острой респираторной инфекции, но чем она вызвана, мы еще не знаем. Это может быть вирус гриппа, парагриппа, коронавирусная инфекция, - раскладывает все по полкам заместитель главного врача по родовспоможению Татьяна Зновец. Женщинам делают тесты, в том числе и на COVID-19, результат готов в течение суток.

Посторонние люди в отделение пройти не могутФото: Святослав ЗОРКИЙ

Раньше это отделение было предназначено для лечения пациенток с послеродовыми осложнениями. Перепрофилировать отделение медикам удалось за два дня.

- Сейчас таких пациенток здесь нет, каждый стационар лечит послеродовые осложнения на своей базе, - говорит Татьяна Зновец. - Все меняется – мы должны мобилизоваться и продолжать работать в сложившейся ситуации.

Главврач Наталья Саевич добавляет, что больница может принять и большее число беременных женщин с коронавирусной инфекцией, если это будет нужно.

- У нас выделены для этого койки, и мы предусмотрели такую возможность. С понедельника 6-я клиника тоже готова будет принимать таких пациентов. Беременные, роженицы и родильницы не останутся без помощи.

«Инфекция у беременных протекает так же, как и у обычного взрослого человека»

Мы поднимаемся на этаж по боковой лестнице в так называемую чистую зону. Здесь есть комната для персонала, душ, туалет. В чистой зоне врачи и медсестры экипируются, надевая средства индивидуально защиты, и только после этого проходят через шлюз в отделение, где лежат пациенты. После работы в отделении снова нужно пройти через шлюз, сняв с себя «защиту».

Вход из чистой зоны в отделение - только через шлюзФото: Святослав ЗОРКИЙ

Врач Анастасия Пилипчик выходит к нам в полной экипировке: очки, респиратор, щиток для защиты глаз, комбинезон, халат, шапочка, бахилы, перчатки. Работать в таком защитном костюме несколько часов подряд непросто. Но рассказывает врач не о себе, а о своих пациентах:

- Как пациентки переносят изоляцию, как общаются с родственниками?

- Общаются по телефону, можно через окошко помахать родным. Они не отрезаны от внешнего мира: есть интернет, соцсети. Но, честно говоря, телефоны им уже надоели, и они уже отложили их в сторону.

- Что больше всего их сейчас волнует, о чем беспокоятся?

- Сейчас пациентки чувствует себя намного спокойнее и увереннее, чем в первый день. Все ли хорошо с беременностью – это их главный вопрос. Разрешены ли лекарства, которые они принимают.

На здоровье ребенка инфекция не сказываетсяФото: Святослав ЗОРКИЙ

«Нет доказательств того, что вирус передается от матери ребенку»

Рекомендации о том, как вести беременных пациенток с коронавирусной инфекцией, постоянно дополняются. Белорусские медики опираются на мировой опыт.

- Когда ребенок родится, его изолируют от мамы? Разрешено ли в этом случае грудное вскармливание?

- Китайские коллеги советуют раздельное пребывание мамы и новорожденного до 14 дней. Но нельзя подходить к разделению однозначно, учитывая, что оно может негативно повлиять на лактацию и формирование привязанности, - рассказывает Татьяна Зновец.

Мама может находиться вместе с ребенком, если у нее нет никаких проявлений коронавирусной инфекции или они незначительны. Еще одно важное условие – если малышу не нужно интенсивное наблюдение.

Татьяна Зновец говорит, что нет доказательств того, что вирус передается от матери ребенку во время беременности или родовФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Что касается грудного вскармливания, нет доказательств, что коронавирус содержится в грудном молоке. Основный риск инфицирования новорожденного при кормлении грудью – это близкий контакт с мамой, которая может передать вирус воздушно-капельным путем. В каждом конкретном случае все риски и преимущества грудного вскармливания необходимо оценивать индивидуально и обсуждать с женщиной. Мамам, которые хотят кормить грудью, нужно тщательно мыть руки и надевать маску перед кормлением грудью.

- Является ли коронавирус показанием для кесарева сечения?

- Не доказано, что вирус передается от матери ребенку во время беременности или родов, поэтому наличие этой инфекции не является показанием для кесарева сечения. Оно выполняется только по показаниям со стороны матери или плода в соответствии с клиническими протоколами.

Белорусские медики опираются на мировой опыт о том, как вести беременных пациенток с коронавирусомФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Рекомендации для беременных по профилактике заражения коронавирусом чем-то отличаются от общих?

- Всем беременным женщинам нужно соблюдать социальное дистанцирование и уменьшить число контактов: ограничить поездки в общественном транспорте и посещение торговых центров, магазинов, по возможности оставаться дома. Каждый день проветривать и проводить влажную уборку дома. Тщательно мыть руки, обрабатывать дезинфицирующими средствами, использовать индивидуальные средства гигиены и столовые принадлежности. Если все-таки нужно посетить какое-то общественное место – надевать маску и соблюдать дистанцию между людьми не меньше 1,5 метров. Исключить плановые визиты в женскую консультацию, если нужна консультация акушера-гинеколога – согласовать время визита по телефону.

«Мама, папа и брат теперь звонят каждый день»

И Анастасия Пилипчик, и Татьяна Зновец говорят, что заразиться вирусом они не боятся.

Врач Анастасия Пилипчик выходит к нам в полной экипировке: очки, респиратор, щиток для защиты глаз, комбинезон, халат, шапочка, бахилы, перчаткиФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я надеюсь на свой хороший иммунитет, соблюдение правил гигиены, - объясняет Анастасия. - Здесь основное – делать все правильно. Если мы работаем с пациентами в средствах индивидуальной защиты, правильно их надеваем и снимаем – бояться нечего.

- Родственники беспокоятся за вас?

- Да, каждый день мне звонит мама, папа и брат, чего раньше никогда не было, - смеется врач. - Я им сказала перестать волноваться или собраться в одном месте и звонить мне один раз в день: я им докажу, что со мной все хорошо, могу включить видео. Они очень переживают – это связано с разными публикациями в интернете. У нас, врачей, просто нет времени это читать. На работе я ношу средства индивидуальной защиты, в магазин всегда выхожу в маске, домой езжу на машине.

Врачи ощутили на себе, что сейчас их работа стала заметнее, люди благодарят медиков за их труд.

- На этой неделе представители одной из компаний установили кофе-машины для сотрудников. Мне вчера позвонили два друга, спросили: «Настенька, что нужно вашей больнице? Мы хотим оказать вам помощь».

Врач Анастасия Пилипчик заразиться вирусом не боится: надеется на хороший иммунитет и соблюдение всех правилФото: Святослав ЗОРКИЙ

«После благотворительного марафона клиника получила 23 тысячи спонсорских денег»

О сотрудниках заботится и руководство больницы. Для тех медиков, кто решил самоизолироваться от пожилых родителей или из-за более напряженной работы не успевает добираться из Минска домой в пригород, выделили целый этаж.

- А с 10 апреля решением Мингорисполкома в городе нам выделена гостиница, рассказывает Наталья Саевич. - Там 150 мест, и вчера 12 наших сотрудников туда заселились. Для медиков там обеспечили и трехразовое питание. С одной стороны для врачей это самоизоляция, с другой - возможность отдохнуть. Это очень большая поддержка, в том числе для руководителей, которые могут освободить силы для другой работы.

Главврач Наталья Саевич говорит, что клиника готова принять еще больше беременных пациенток с коронавирусом, если понадобитсяФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Хватает ли медикам вашей больницы средств индивидуальной защиты?

- Мы стараемся, чтобы наши специалисты не подвергались опасности и риску получить проблемы. Сейчас средств защиты достаточно. Последнюю неделю Минздравом активно идет их закупка. У нас есть возможность закупать такие средства и самим. И, конечно, огромное спасибо организациям, которые оказывают помощь. Недавно продюсерским центром «Спамаш» был проведен онлайн-марафон #БеларусьБезcovid, где участвовало большое количество звезд белорусской эстрад. Это была адресная помощь: в результате наша клиника получила спонсорских денег на 23 тысячи рублей. Но кроме этого, нам перечисляют деньги и обычные люди, мы им очень благодарны. В этом благотворительном моменте, сочувствии к работе медиков и ситуации, которая происходит, особенно проявляются качества белорусского народа.

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