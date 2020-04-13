Коронавирус в Беларуси, последние новости на 13 апреля 2020 года: подготовка к худшим сценариям, советы от ВОЗ и разрешение болеть дома

По данным Минздрава, на 13 апреля в Беларуси зарегистрировано 2 919 человек с коронавирусной инфекцией. Это на 341 случай больше, чем сообщалось вчера (2 578). У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. В поддержке ИВЛ нуждаются 55 человек (вчера - 50). Выздоровели и были выписаны 203 пациента, умерли – 29 (вчера сообщалось о 26 смертях). Это люди с рядом заболеваний и выявленным коронавирусом.

За все время в Беларуси проведено почти 68 000 тестов на COVID-2019. Для проведения исследований задействованы 17 лабораторий.

Что эксперты ВОЗ посоветовали Беларуси?

Миссия ВОЗ находилась в РБ с 8 по 11 апреля. Эксперты побывали в Минске, Минской и Витебской областях, пообщались со специалистами и дали собственную непредвзятую оценку ситуации в Беларуси.

По словам представителя ВОЗ в Беларуси Батыра Бердыклычева, наша страна входит в новую фазу эволюции вспышки. Это особенно заметно по некоторым регионам страны, включая столицу.

- Мы рекомендуем физическое дистанцирование при сохранении надлежащего тестирования и изоляции контактировавших, - заявил представитель ВОЗ и подчеркнул, что не имеет в виду социальную изоляцию. - Это отказ от массовых скоплений людей, включая спортивные и культурные мероприятия, карантин для контактных лиц и тех, кто потенциально мог быть инфицирован включение в рабочие графики телеконференций, удаленное обучение и снижение необязательных перемещений для групп высокого риска.

Руководитель экспертной миссии ВОЗ Патрик О'Коннор добавил, что сейчас самое время готовиться к худшим сценариям. И реакция требуется не только от сферы здравоохранения, но и от правительства, частного сектора и самих граждан. Это забег на долгую дистанцию, а не спринт, нам нужно быть готовыми еще к 12-18 месяцам.

Пациентам с легким течением COVID-2019 разрешат находиться дома

В ближайшее время Минздрав подготовит документ, согласно которому белорусы с бессимптомным течением коронавирусной инфекции смогут оставаться дома, а не госпитализироваться в больницу. Но только при условии полной самоизоляции. Замминистра здравоохранения Елена Богдан отметила, что у части людей, которые уже переболеют инфекцией, возможны осложнения и последствия, поэтому задача ведомства – продумать систему реабилитации таких пациентов.

В Беларусь прибыла гуманитарная помощь из Узбекистана

В ночь с субботы на воскресенье в Минск прибыл военный самолет Ил-76. Он привез в Беларусь гуманитарную помощь – медицинские маски, перчатки, антисептики, защитные комбинезоны и другие медицинские предметы, необходимые в борьбе с COVID-2019. Помощь доставлена по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Дадут ли родителям больничный, если ребенок является контактом?

В постановление Минздрава и Минтруда внесены изменения по оплате листков нетрудоспособности. Итак, больничный лист родителям будут выдавать, если их ребенок в возрасте до 10 лет стал:

- контактом 1-го уровня (в течение 14 дней с даты контакта);

- контактом 2-го уровня и если у него есть респираторные симптомы (на время наличия этих симптомов);

- на время проведения в школах санитарно-противоэпидемических мероприятий.

А как у соседей?

Во всем мире зарегистрировано 1 760 207 случаев COVID-2019, 402 321 выздоровлений и 108 437 смертей. В России заразились 15 770 человек, поправились 1 291, скончались – 130. В Польше число инфицированных выросло до 6 356. Выздоровели 375 человек, умерли – 208. В Украине выявлено 2 511 случаев коронавируса. Из них поправились 79 пациентов, 73 – умерли. В Литве зарегистрировано 1 026 заразившихся. Выздоровели 54 человека, погибли – 23. В Латвии выявлено 630 случаев COVID-2019, 16 выздоровлений и 3 смерти.

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