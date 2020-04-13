Лучше всего в Беларуси самоизолировались жители Жлобина, Молодечно, Речицы и Солигорска

Недавно Яндекс запустил новый сервис - он показывает уровень самоизоляции людей в крупных городах России, Беларуси и Казахстана. Этот индекс - от 0 до 5 баллов. Самоизоляция - одна из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса. Чтобы представлять, насколько хорошо мы справляемся с этой задачей, в Яндексе придумали считать балл, который показывает уровень самоизоляции в разных городах. Для этого мы сравниваем уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Если он такой же, как в час пик обычного буднего дня, значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, - это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться.

Поначалу уровень самоизоляции в Минске был очень низкий. В будние дни Яндекс оценивал его на 1 балл из пяти возможных. Но со временем ситуация стала улучшаться. На прошедшей неделе уровень вырос, и теперь днем в будние дни он составляет уже 2 балла из пяти возможных. Правда, до уровня российских городов Минску еще далеко.

А теперь Яндекс выкатил данные не только по Минску, но и по другим белорусским городам. «Комсомолка» посмотрела, где люди изолировались лучше всего. А жители каких городов оказались самыми недисциплинированными. И вот что получилось.

По состоянию на 10 утра понедельника уровень самоизоляции в Минске составлял 1,9 балла. Такой же уровень самоизоляции был и Могилеве.

Судя по данным «Яндекса», лучше всего самоизолировались в этот момент жители Жлобина, Молодечно, Речицы и Солигорска – там бал составлял 2,6. В Орше, Витебске и Лиде было зафиксировано 2,4. В Борисове и Новополоцке – по 2,3. Гомель, Бобруйск, Барановичи, Брест и Светлогорск самоизолировались на 2,1 балл.

Ну а самым недисциплинированным городом оказался Жодино – всего 1,8 балла.

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