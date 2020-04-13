После отрицательного теста на коронавирус мужа Надежды Микулич усадили на карантин и стерегут с милицией

Певице стало плохо еще 23 марта, скорая тогда отказалась ехать, терапевт из поликлиники назначила антибиотики. Надежда Анатольевна неделю пила их дома, а когда стало хуже и подтвердились двусторонняя пневмония с коронавирусом - ее отправили в больницу. 4 апреля певицу отвезли во 2-ую больницу Минска, после подтверждения диагноза коронавирус - перевезли в 6-ую клинику.

- Кашля нет, легкие не болят. Ставят капельницы, принимаю антибиотики, - рассказала «Комсомолке» Надежда Анатольевна. - В конце недели сделают снимок. Общее состояние нормальное. В палате мы втроем, у всех меряют кислород в легких. У меня меньше всех, но соседкам дают подышать кислородом, а мне почему-то нет. Обижают девочку (смеется). Мужа усадили дома – выходить нельзя. Хоть у него первый тест на коронавирус и не подтвердился.

Напомним, после того, как Надежду Анатольевну увезли в больницу, у ее супруга взяли тест на коронавирус. Но он не усидел дома и отправился на машине на дачу, где его пытались застыдить соседи.

- Люди, не зная подробностей, услышали про коронавирус и сразу ополчились на мужа: «Чего ты сюда приехал?!» На всю деревню разнесли, что он больной и приехал их заражать. Мне даже в Одноклассники написали, что вся деревня возмущена. Я ответила, что пусть не волнуются и не боятся - диагноз не подтвердился, он здоров.Тест показал отрицательный результат, - рассказывала Надежда Микулич, поясняя, что муж вернется в Минск передать ей необходимые вещи, а потом - снова на дачу.

Не вышло. Его, как контакт 1-го уровня, даже после отрицательного теста усадили дома на карантин и караулят с милицией.

- Он как контакт 1-го уровня должен быть на карантине. И милиция его контролирует. Первый раз звонили в домофон, домой боятся зайти, естественно, - рассказала "Комсомолке" Надежда Анатольевна. - Вчера сначала позвонили на домашний, а вечером – на мобильный. Чтобы никуда не выходил, иначе штраф 50 базовых величин. Должны прийти взять повторный анализ на коронавирус.

Но муж сказал милиционерам, что карантин у него кончается во вторник – очень уж хочет поехать на дачу… Он любитель походить по 5 километров в день... А в такую хорошую погоду ему особенно непросто соблюдать карантин.

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