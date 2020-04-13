2020-04-13T18:30:55+03:00
Звезды
КП Беларусь

В соцсетях новый флешмоб: звезды надевают подушку на голое тело. Смотрите, как красиво!

В самоизоляции от безделья артисты и прочие известные люди, в том числе и белорусские, включаются в авантюрные флешмобы [фото]
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Новый флешмоб #PillowChallenge набирает обороты в соцсетях. Его участники наряжаются в подушки вместо платьев на голое тело. Придумали флешмоб две блогерши из Швеции с никами @stylebynelli и @myforteisfashion. 5 апреля они выложили свои снимки, в голубой и розовой подушках. И понеслось - за считанные дни их примеру последовали более 100 тысяч человек!

erikahercegerikaherceg
Новый концертный костюм
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alexei.yagudinalexei.yagudin
Платья не ношу, но подушек до хрена, терять возможность поучаствовать в pillowchallenge нет смысла, делать то больше нечего а теперь ждём комментарии: пидарасина....!
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Участвуют в основном представительницы прекрасно пола с идеальной фигурой, которым есть что показать. Но ради шутки прикрепляют ремнем подушку к талии и некоторые мужчины. Например, фигурист Алексей Ягудин дополнил образ в подушке париком и сапогами на шпильке. Среди участников уже немало известных людей - например, актриса Елена Валюшкина, телеведущая Ксения Бородина, солистка группы «ВиаГРА» Эрика Герцег. Есть и белоруски - модный дизайнер Катя Тикота и телеведущая, певица Анжелика Пушнова.

borodyliaborodylia
На домашке
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elena_valushkinaelena_valushkina
Ну, малы мне все подушки в Доме!!!!!!!! А на Бал хочется!!!!!!!!!! Как хорошо, что позитивных, добрых и с чувством юмора у меня в друзьях большинство!!!!!!!!! Да, и если вы ещё не посмотрели Корни , быстро на СТС. Все серии!!!!!!!!!!!!
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Многие уже начали комбинировать с подушкой кроссовки, сумочки и прочие аксессуары. Так, глядишь, одеваться в подушку вскоре станет модным трендом - осталось решить, как сделать так, чтобы и с обратной стороны образ выглядел более-менее приличным.

Фото: соцсети / Kate Bezrukova(Kate Tikota)

Фото: соцсети / Kate Bezrukova(Kate Tikota)

push_angelikapush_angelika
и я туда же
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