Азаренко выставила на аукцион кроссовки, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко выставила на благотворительный аукцион свои кроссовки с автографами. Все средства должны пойти в фонд, который помогает семьям и предпринимателям в Майами, пострадавшим от коронавируса.

- Я участвовала в нескольких турнирах в Южной Флориде. Мне больно видеть, как коронавирус влияет на мир, моих друзей и членов семьи, - написала в Инстаграме Азаренко.

Эти кроссовки теннисистка выставила на благотворительный аукцион. Фото: Инстаграм Виктории Азаренко

Фонд United Way of Miami-Dade помогает работающим семьям, которые не могут удовлетворить элементарные потребности.

В интернете начались споры. Одни задавались вопросом, почему Азаренко хочет помочь во Флориде, а не в родной Беларуси. Да и теннисистка, разработавшая за карьеру 30 миллионов долларов, могла бы сделать более существенное пожертвование.

Например, Пеп Гвардиола направил миллион евро в медицинский университет Барселоны. Белорус Владимир Самсонов несколько лет живет заграницей, в настольном теннисе призовые в разы меньше, но он для медучреждений Беларуси перечислил 10 тысяч евро (сам это не афишировал, узнали через федерацию и Минспорта).

Другие подчеркивали: это личное дело Азаренко, кому и как помогать своими деньгами. Да и с деньгами у Азаренко, возможно, сейчас не все так хорошо. С мая прошлого года она пытается продать дом в Калифорнии с видом на океан. В феврале стоимость снизила с 8 млн до 7,5 млн долларов.

Пока же на сайте аукциона кроссовки Азаренко с ее автографом оценивают в 800 долларов.