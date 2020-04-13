2020-04-13T15:00:35+03:00
Спорт
КП Беларусь

Азаренко выставила на аукцион кроссовки, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом

Обувь с автографом теннисистки оценивают в 800 долларов
Захар ПЛАТОНОВ
Поделиться:
Виктория Азаренко объявила благотворительный аукцион. Фото: Инстаграм Виктории АзаренкоВиктория Азаренко объявила благотворительный аукцион. Фото: Инстаграм Виктории Азаренко
Изменить размер текста:

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко выставила на благотворительный аукцион свои кроссовки с автографами. Все средства должны пойти в фонд, который помогает семьям и предпринимателям в Майами, пострадавшим от коронавируса.

- Я участвовала в нескольких турнирах в Южной Флориде. Мне больно видеть, как коронавирус влияет на мир, моих друзей и членов семьи, - написала в Инстаграме Азаренко.

Эти кроссовки теннисистка выставила на благотворительный аукцион. Фото: Инстаграм Виктории Азаренко

Эти кроссовки теннисистка выставила на благотворительный аукцион. Фото: Инстаграм Виктории Азаренко

Фонд United Way of Miami-Dade помогает работающим семьям, которые не могут удовлетворить элементарные потребности.

В интернете начались споры. Одни задавались вопросом, почему Азаренко хочет помочь во Флориде, а не в родной Беларуси. Да и теннисистка, разработавшая за карьеру 30 миллионов долларов, могла бы сделать более существенное пожертвование.

Например, Пеп Гвардиола направил миллион евро в медицинский университет Барселоны. Белорус Владимир Самсонов несколько лет живет заграницей, в настольном теннисе призовые в разы меньше, но он для медучреждений Беларуси перечислил 10 тысяч евро (сам это не афишировал, узнали через федерацию и Минспорта).

Другие подчеркивали: это личное дело Азаренко, кому и как помогать своими деньгами. Да и с деньгами у Азаренко, возможно, сейчас не все так хорошо. С мая прошлого года она пытается продать дом в Калифорнии с видом на океан. В феврале стоимость снизила с 8 млн до 7,5 млн долларов.

Пока же на сайте аукциона кроссовки Азаренко с ее автографом оценивают в 800 долларов.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Вокруг арен»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Из рецепта Дарьи Домрачевой от коронавируса: орошать нос спреем с соленой водой и вот такие упражнения
Вернувшись в Беларусь, Дарья Домрачева с семьей обосновалась, судя по фотографиям из её Инстаграм, в деревне Лапоровичи. Там, на берегу Минского моря, у неё особняк [видео]
Новости 24
Лукашенко: «Никто от коронавируса в нашей стране не умрет»
Лукашенко: За последние дни в Витебской области и Минске прирост пневмоний существенно сократился
«Молодцы, люди!» Лукашенко высказался о самосознании белорусов
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 13 апреля 2020-го: общее число выросло до 2919, за сутки умерло еще 3 человека
Из-за пожара из детской инфекционной больницы эвакуировали 20 детей
Едут дипломаты и белорусы с разрешением на работу в Польше: пересекающих границу в Бресте стало в 70 раз меньше
С февраля предприятия «Беллегпрома» произвели почти 15 млн защитных масок
Лукашенко призывает заразившихся коронавирусом не опускать руки
Заболеваемость коронавирусом в Беларуси выше средней в мире, но значительно ниже чем в США и многих странах Европы
В Китае спрогнозировали сроки начала второй волны коронавируса: она снова охватит весь мир
В Испании люди возвращаются на рабочие места
Как ношение медицинской маски может навредить? Рассказал эксперт ВОЗ
Минздрав Беларуси планирует разрешить пациентам с легким течением коронавирусной инфекции находиться дома
Ночью до -2, а днем до +23. На понедельник в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности
Под Жабинкой гаишники достали мужчину из колодца