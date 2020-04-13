Самбисты запускают международную эстафету по общефизической подготовке в режиме онлайн

14 апреля ассоциация спортсменов «мы родом из самбо» совместно с sambo combat gryphon e.v. (германия) и порталом rossport.info даст старт открытой международной эстафете по общефизической подготовке в режиме онлайн «On a wave stay live».

В эстафете примут участие не только профессиональные спортсмены, но и все желающие - по большей части совершенно обычные люди из разных стран мира. В качестве кураторов-визионеров национальных команд к гуманитарной акции уже присоединились популярные спортсмены из Европы, Азии, Америки.

Одна из главных идей акции – привлечь во всем мире максимальное количество людей разных возрастов к регулярным и контролируемым физическим тренировкам. Как считают организаторы, в противном случае снижение подвижности или непродуктивная физическая активность приводят к общему ослаблению организма и как следствие ослаблению иммунитета людей, которые находятся дома на самоизоляции из-за пандемии коронавируса COVID-19. Да и когда самоизоляция/карантин закончится, надо, чтобы иммунитет был в боевое готовности.

Профессионалы в рамках эстафеты смогут даже соревноваться между собой. Но главная задача не в этом. Надо быть ответственным за самого себя, за своих близких.

Девизом русскоговорящей части участников эстафеты стала уже забытая многими, но наиболее актуальная в сегодняшних условиях фраза: «Сделай Себя Сам». Поддерживать и направлять участников эстафеты будут заслуженные мастера спорта СССР, заслуженные тренеры, многократные чемпионы мира и Европы, а также популярные медийные персоны.

Правила эстафеты «On a wave Stay live» (Будь позитивным Оставайся в движении) и условия участия в ней будут доступны 14 апреля на порталах izsambo.ru, izsambo.com, sambo-combat-gryphon.de, rossport.info, Инстаграмах этих ресурсов, а также на сайтах наших партнеров и в Инстаграмах кураторов этой акции.

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