2020-04-14T12:05:30+03:00
Общество
КП Беларусь

Стало известно, каким раствором обрабатывают минские улицы от коронавируса

Используют около десяти тысяч тонн раствора каждые сутки. Состав оставляют на поверхности дороги до раннего утра, потом смывают водой
Геннадий МОЖЕЙКО
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По ночам минские улицы стали мыть дезинфицирующим раствором.По ночам минские улицы стали мыть дезинфицирующим раствором.Фото: Эвика ОТТО
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Поливочные машины в Минске никого не удивляют. Но в последнее время минчане начали замечать, что такие машины поливают улицы не водой, а каким-то пенящимся раствором. «Мыло? Хлорка?» - начали гадать в соцсетях.

«Комсомолка» узнала: дороги в Минске теперь моют специальным дезинфицирующим средством.

- В основе состава - моющее средство с дезинфицирующим эффектом, - рассказал «Комсомолке» главный инженер ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» Павел Важник. - Этот состав разработан совместно с Минским городским центром гигиены и эпидемиологии. Мы применяем его с оговоркой, что если ситуация ухудшится, будут применяться более жесткие дезинфицирующие составы с вирулицидным эффектом.

Вирулицидное средство - это дезинфицирующее химическое средство, обладающее способностью деактивировать вирусы. Как правило, в таких составах используют спирты - этанол (этиловый спирт), 1-пропанол (пропиловый спирт) и 2-пропанол (изопропиловый спирт). Все эти спирты обладают бактерицидным и вирулицидным действиями.

В основе состава - моющее средство с дезинфицирующим эффектом Фото: Эвика ОТТО

В основе состава - моющее средство с дезинфицирующим эффектомФото: Эвика ОТТО

Для обработки минских улиц используются поливомоечные машины. В режиме мойки такая машина обрабатывает полосу шириной 8,5 метра. Запаса раствора - 9 тонн. Раствор на дороги наносится один раз в сутки - ночью. На квадратный метр уходит примерно литр раствора: говорят, чтобы обработать весь Минск, используют около десяти тысяч тонн раствора. И так каждые сутки. Нанесенный состав оставляют работать на поверхности дороги до раннего утра, потом его смывают обычной водой.

- Сейчас мы обрабатываем все улицы Минска, кроме МКАД, - рассказал Павел Важник. - Кольцевую пока моем простой водой. Так происходит каждый день, но если температура воздуха проходит через ноль градусов, уборка смещается на день.

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ПИШИТЕ НАМ!

Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на vir@phkp.by или сообщения в Вайбере и Телеграме на номер +375 29 124-42-59.

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