Стало известно, каким раствором обрабатывают минские улицы от коронавируса

Поливочные машины в Минске никого не удивляют. Но в последнее время минчане начали замечать, что такие машины поливают улицы не водой, а каким-то пенящимся раствором. «Мыло? Хлорка?» - начали гадать в соцсетях.

«Комсомолка» узнала: дороги в Минске теперь моют специальным дезинфицирующим средством.

- В основе состава - моющее средство с дезинфицирующим эффектом, - рассказал «Комсомолке» главный инженер ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» Павел Важник. - Этот состав разработан совместно с Минским городским центром гигиены и эпидемиологии. Мы применяем его с оговоркой, что если ситуация ухудшится, будут применяться более жесткие дезинфицирующие составы с вирулицидным эффектом.

Вирулицидное средство - это дезинфицирующее химическое средство, обладающее способностью деактивировать вирусы. Как правило, в таких составах используют спирты - этанол (этиловый спирт), 1-пропанол (пропиловый спирт) и 2-пропанол (изопропиловый спирт). Все эти спирты обладают бактерицидным и вирулицидным действиями.

В основе состава - моющее средство с дезинфицирующим эффектомФото: Эвика ОТТО

Для обработки минских улиц используются поливомоечные машины. В режиме мойки такая машина обрабатывает полосу шириной 8,5 метра. Запаса раствора - 9 тонн. Раствор на дороги наносится один раз в сутки - ночью. На квадратный метр уходит примерно литр раствора: говорят, чтобы обработать весь Минск, используют около десяти тысяч тонн раствора. И так каждые сутки. Нанесенный состав оставляют работать на поверхности дороги до раннего утра, потом его смывают обычной водой.

- Сейчас мы обрабатываем все улицы Минска, кроме МКАД, - рассказал Павел Важник. - Кольцевую пока моем простой водой. Так происходит каждый день, но если температура воздуха проходит через ноль градусов, уборка смещается на день.

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ПИШИТЕ НАМ!

Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на vir@phkp.by или сообщения в Вайбере и Телеграме на номер +375 29 124-42-59.