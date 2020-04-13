Слуцкий дал дистанционную установку «Слуцку»: «Вы сегодня - бразильцы!»

В четвертом туре момент истины был для БАТЭ. После трех поражений в последних четырех матчах (если считать Кубок) борисовчанам надо было доказывать свою состоятельность. Получилось - победа над «Минском» 3:0. При счете 2:0 Кирилл Альшевский решил сделать сразу две замены в перерыве. Болельщики недоумевали: неужели тренер не доволен? Оказалось, замены были вынужденные:

- Захар Волков… Когда пришли в раздевалку, он нормально и адекватно себя вел. Но потом выяснилось, что он не помнит весь тайм. То есть тот удар по голове оказался болезненным. Сейчас нормально себя чувствует. Просто не помнил отрезок своей жизни… Пацаны спрашивают у него, как тренера зовут. Он отвечает. Самое главное помнит, поэтому все нормально, - сказал Альшевский.

«Слуцк» остается главной командой в плане иностранного внимания. На матче в Слуцке даже появился флаг Австралии (местные любители футбола создали в Facebook группу иностранных поклонников «Слуцка»).

Местная болельщица "Слуцка". Фото: СФК «Слуцк»

Перед игрой с «Витебском» для блога «КраСава» бывшего российского футболиста Евгения Савина шуточную установку по видео дал российский тренер Леонид Слуцкий. Там есть такие строки:

- Мужики, играем против «Витебска». У них несколько бразильцев в команде. Так вот сегодня Семенов, Козлов, вы бразильцы, а не Вандерсон! Вы крутите здесь все, играете тики-таку, радуете многочисленных зрителей.

«Слуцк» и «Витебск» сыграли вничью - 1:1. Кстати, главный тренер «Слуцка» Виталий Павлов установку Слуцкого показал в раздевалке. Крутили ролик и на стадионе.

Леонид Слкцкий давно хотел побывать в Слуцке. Виртуально уже получилось. Фото: СФК «Слуцк»

Интересно, что тот самый Сердюк в игре влетел в рекламный щит и пробил его ногой. Такое часто бывает в компьютерных играх и вызвало волну шуток.

Артем Сердюк пробил рекламный щит. "Застрял в текстурах", - обычно говорят в таких случаях геймеры. Фото: СФК «Слуцк»

Шутки по поводу застрявшего в рекламном щите футболиста.

Очередные осечки у минского «Динамо» (поражение от «Городеи» 0:1) и «Шахтера» (ничья со «Смолевичами» 0:0). После четырех группа лидеров такова: 1-2. «Торпедо-БелАЗ», «Энергетик-БГУ» - по 9 очков. 3-5. «Слуцк», «Динамо» (Брест), «Витебск» - по 7.