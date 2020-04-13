2020-04-13T16:46:19+03:00
Общество
КП Беларусь

Почему цена на нефть упала существенно, а топливо в Беларуси подешевело всего на копеечку?

«Белнефтехим» уточняет, что все изменения происходят не с учетом динамики рынка, а плавно
Геннадий МОЖЕЙКО
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Почему цена на нефть упала существенно, а топливо подешевело всего на копеечку?Почему цена на нефть упала существенно, а топливо подешевело всего на копеечку?
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В ночь с 11 на 12 апреля в Беларуси на одну копейку подешевело автомобильное топливо. Об этом накануне сообщили в концерне «Белнефтехим». Однако в этот раз, в отличие от предыдущих подорожаний, причины изменения цен не назвали. Но понятно, что это случилось из-за упавших цен на нефть, из которой производят автомобильное топливо.

- На стоимость топлива влияет множество факторов, в том числе, конечно, и стоимость сырья, - подтвердил «Комсомолке» пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

- Но цена на нефть упала существенно, а топливо подешевело всего на копеечку…

- Каким образом регулируется цена: концерн «Белнефтехим» устанавливает максимальную предельную розничную цену. Второе: все последние повышения происходили не с учетом динамики рынка, а плавно. Даже когда цены на нефть резко подскакивали вверх, стоимость топлива в Беларуси все равно двигалась плавно. Концерном был принят подход о постепенном изменении цен не более чем на 1 копейку в неделю, чтобы не вводить в шок всю экономику республику. Плавные ходы сейчас являются основными.

- Можно ли ждать, что в следующие выходные цены на топливо еще снизятся?

- Будет возможность - снизим. Ведь нефть, которая сейчас считается дешевой, только начинает поступать, ее только начинают перерабатывать. Дешевый бензин будет поступать не только в розницу, но идти в запасы. Наблюдая за рынком, говорить о том, что все должно сразу упасть - это слишком упрощенный подход.

Напомним, этой весной мировые цены на нефть упали более чем на 40%. Но эксперты заявляли о том, что в перспективе Беларуси выгодна более высокая цена на нефть - ведь с таким трендом упадет и цена готового продукта переработки. Так и произошло: впервые с прошлого лета цены на бензин и солярку упали. Напомним, последний раз цена на автомобильное топливо снизилась 11 августа прошлого года и продержалась чуть больше месяца. После этого бензин и дизельное топливо в Беларуси дорожали 18 раз.

БУДЬ В КУРСЕ!

С 12 апреля 2020 года цены на автомобильное топливо в Беларуси такие:

Бензин АИ-92-К5-Евро - 1,72 рубля

Бензин АИ-95-К5-Евро - 1,82 рубля

Бензин АИ-98-К5-Евро - 2,04 рубля

Дизельное топливо - 1,82 рубля

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