2020-04-13T16:46:19+03:00
Звезды
КП Беларусь

«Евровидению-2020» все же быть: участники, включая Беларусь, представят ролики по 30 секунд и споют вместе общую песню

Белтелерадиокомпания подтвердила, что примет участие в альтернативном проекте Европейского вещательного союза «Евровидение: Europe Shine a Light».
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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На "Евровидении-2020" каждому исполнителю представят 30 секунд славы.На "Евровидении-2020" каждому исполнителю представят 30 секунд славы.
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Решение об отмене конкурса песни «Евровидение-2020» в Роттердаме в его привычном формате было принято ЕВС в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в мире. Вместо этого было решено провести альтернативное шоу, в котором не будет голосования жюри и зрителей. В прямом эфире с помощью видеооткрыток победители и звезды «Евровидения» разных лет, а также артисты несостоявшегося конкурса обратятся к миру со словами поддержки и благодарности, представят наиболее яркие 30-секундные фрагменты своих конкурсных композиций и исполнят общую песню. От Беларуси, как известно, в этом проекте примет участие победитель Национального отбора на «Евровидение-2020» группа VAL.

Двухчасовое телешоу «Евровидение: Europe Shine a Light» будут транслировать в прямом эфире из телестудии в Нидерландах. Ведущими станут Шанталь Янзен, Эдсилия Ромбли и Ян Смит, при участии которых осуществят телемосты со странами-участницами и их артистами. Телешоу будут одновременно смотреть миллионы зрителей по всему миру.

«Во времена, когда люди по всей Европе и за ее пределами далеки от друзей, родственников и своих любимых, трогательная, обнадеживающая телепрограмма может объединить 41 страну. С ее помощью мы отдадим дань уважения людям, пострадавшим от коронавируса, и тем, кто борется с ним», - уверены организаторы телевизионного шоу.

В прямом эфире на «Беларусь 1» программа «Евровидение: Europe Shine a Light» выйдет 16 мая в 22.00. Комментировать шоу будет Евгений Перлин.

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