Тренер Сергей Ташуев: «Белорусский футбол по уровню выше российского»

Российский тренер Сергей Ташуев, два сезона работавший с «Шахтером», в интервью «Трибуне» сказал, что белорусский футбол по уровню выше российского, мол, инвестиции разные, а в игре разницы особо нет:

- По моему мнению сегодня белорусский футбол по уровню выше российского. Посмотрите, какие огромные деньги вложили в футбол в России, а какие маленькие — в Беларуси. При этом особой разницы в виде спорта нет.

В России это породило обсуждения.

- Не совсем понимаю, почему вокруг моих слов поднимается такой шум. Я же имел в виду чистой воды математику. Сравните, какие деньги вкладываются в российский футбол, а какие — в белорусский. Просто сопоставьте бюджеты клубов. При этом не сказал бы, что разница между чемпионатами велика, - сказал Ташуев «Спорт-Экспрессу». - Вы внимательно присмотритесь к белорусской лиге. Есть интересные игроки, тренеры, которые потом работают в российской премьер-лиге. Я, прежде всего, имел в виду соотношение «цена/качество», а не спортивные показатели… Я же знаю бюджеты белорусских клубов. У лидеров — всего шесть миллионов долларов в год! Представляете? А у середняков может быть и 500 тысяч или миллион. Всего лишь миллион. Кто же в РПЛ будет работать за такие суммы? А по цене/качеству разница небольшая. Я же спокойно обыгрывал российские команды на сборах, когда тренировал «Шахтер». Да, мастерство футболистов «Зенита», «Локомотива», наверное, выше в два раза, чем у белорусских игроков. Но если смотреть глобально и брать в расчет вложенные средства, то пропасти никакой нет. Средняя зарплата в чемпионате Беларуси — 2-3 тысячи долларов в месяц.

Ташуев отметил, что не призывает урезать зарплаты в РПЛ, но призывает к уважению. Ведь в России по поводу чемпионата Беларуси было много стеба. Например, бывший глава РФС Вячеслав Колосков называл футбол в белорусской Высшей лиге порнографией. Андрей Аршавин в Инстаграме написал, что под белорусский футбол хорошо засыпать.

- В Беларуси футболисты играют за довольно небольшие деньги, а уровень мастерства у них нормальный. Не настолько сильно отличается от российского. Нужно относиться с уважением и не переходить красную линию. В России тоже хватает проблем. Нам следует развивать детский футбол, поднимать мастерство. Мы ничего не выигрываем, не выходим в евровесну с такими огромными деньгами... Так что давайте в первую очередь смотреть на себя, а не смеяться над соседями. Я поработал в Беларуси, мне там в целом понравилось, - отметил Ташуев.

В таком же духе высказался нынешний главный тренер «Ростова Игорь Гамула.

- Без футбола тяжело, но смотрим чемпионат Белоруссии. Наверное, презрительно об уровне белорусского футбола пишут сильные специалисты, которые разбираются. Для болельщиков это нормальный чемпионат, я не говорю, что его надо смотреть как эксперты и специалисты, которые должны досконально изучать игру. Нужно получать удовольствие от футбола, радоваться, что хоть какая-то игра есть. У белорусов интересный и напряженный чемпионат, не надо быть скептиком и говорить, что там всё слабо.

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