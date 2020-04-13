2020-04-13T16:59:41+03:00
Общество
КП Беларусь

«Будем принимать только страждущих»: из-за коронавируса стоматологи в Беларуси отменяют плановую запись

Теперь клиниках будут оказывать только неотложную и экстренную стоматологическую помощь. Мы уточнили, какие жалобы имеются в виду и как долго это продлится
Оксана БРОВАЧ
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Минздрав ввел ограничение на оказание плановой стоматологической помощи. Фото: pixabay.comМинздрав ввел ограничение на оказание плановой стоматологической помощи. Фото: pixabay.com
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Стоматологические поликлиники по всей стране, как частные, так и государственные, приостанавливают прием для планового лечения из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Основание – приказ министерства от 7 апреля.

– Приостановлено оказание всех видов плановой стоматологической помощи, включая проведение профилактических осмотров, диспансеризации, физиотерапевтических процедур, рентгенологических процедур не по экстренным показаниям, проведение стоматологического лечения с использованием общего обезболивания или седации, - такие объявления появились на сайтах стоматологических поликлиник.

Стоматологи будут принимать только в экстренных и неотложных случаях.

- Все записи отменяются, оказывается только скорая помощь тем, кому очень необходимо. Если зуб болит, выпала пломба, острые края у зуба. Плановые операции и плановое лечение отменяются. Наш кабинет закрыли до конца апреля. У нашего директора еще один есть, и я два дня в неделю хожу туда, принимаю самых страждущих. Тех, кому не срочно, буду переносить на май-июнь. Для нас, стоматологов, это тоже сложная ситуация. Кто-то ушел за свой счет, кого-то в отпуск отправили, кто-то остался временно без работы, хотя раньше была плотная запись на всю неделю, - рассказывает «Комсомолке» Ольга Ничипорович, стоматолог частного кабинета в Минске.

Приказ министерства будет действовать до особого распоряжения о его отмене.

ЕСТЬ ВОПРОС

В каком случае сейчас идти к стоматологу?

Об этом «Комсомолке» рассказал главный внештатный стоматолог Минздрава и главный врач Республиканской клинической стоматологической поликлиники Андрей Матвеев.

Фото: belstom.by

Фото: belstom.by

«Если болит и доставляет неудобства – идем к врачу, отбеливать зубы - нет»

- Неотложная помощь – это помощь, которая оказывается в день обращения. То есть когда у пациента есть острое или хроническое заболевание. Это, например, пульпит, периодонтит (воспаление корня зуба), абсцесс, периостит (воспаление надкостницы). Это то, что не несет угрозы жизни. Экстренные показания – это различные травмы, кровотечения и так далее.

- Будут ли принимать ортодонты?

- Если у пациента во рту стоит несъемная техника – чаще всего, это брекеты – и брекет отклеился, мешает принимать пищу, травмирует слизистую, то надо бы к доктору идти и поставить его на место. То есть если что-то препятствует нормальной жизнедеятельности. Если это съемная пластинка, то на этом этапе останавливаемся, лишний раз к стоматологу идти не надо. Когда что-то доставляет неудобства и боль – тогда надо идти к доктору. Если ничего не беспокоит и спокойно можно жить – лучше сидеть дома. Эстетикой мы сейчас точно не занимаемся в это время. Например, отбеливанием зубов.

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