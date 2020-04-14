2020-04-14T12:27:47+03:00
Экономика
КП Беларусь

Новые меры против коронавируса: в Беларусбанке с утра - приоритет пенсионерам, а по карте Visa при покупке до 120 рублей ПИН-код не нужен

Белорусские банки и платежные системы принимают меры в борьбе с пандемией коронавируса
Виктор ПАЖИТОК
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Большинство платежей можно сделать онлайн.Большинство платежей можно сделать онлайн.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Отделения банков никогда не пустуют, а максимальный наплыв клиентов традиционно случается после 15 числа, когда белорусы начинают оплачивать коммуналку. Время Ч не за горами, поэтому банки напоминают своим клиентам о том, что все платежи, в том числе и по квартплате, можно совершить дистанционно, используя интернет-банкинг и мобильный банкинг.

Принимаются и другие меры. Так, в Беларусбанке рассказали, что закупают дезинфицирующие средства, маски и стараются максимально оперативно обеспечивать ими отделения по всей республике. Кроме того, в помещениях, где обслуживают клиентов, проводятся дополнительные дезинфицирующие уборки, а специалисты стараются разграничивать потоки клиентов. В банке отдельно подчеркнули, что по новым правилам в первые два часа работы отделений приоритет в обслуживании отдан пенсионерам.

Для тех клиентов, у которых сейчас, в период непростой эпидемиологической ситуации, закончился срок действия карточки, в банке также придумали решение. Они могут дистанционно в интернет-банкинге оформить к существующему или новому счету виртуальную карточку. Это означает, что физическую карточку не изготавливают, а клиент получает только ее реквизиты. Виртуальной картой можно оплачивать коммуналку, расплачиваться в магазинах и в интернете, а также снимать в банкоматах наличные по коду.

Консультирование по вопросам получения кредитов осуществляется по телефону, а для подачи документов и заключения договоров организована предварительная запись. В банке также отметили, что часть сотрудников переведена на дистанционную работу на дому, а совещания и встречи теперь проводят при помощи аудио- и видеосвязи.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Изменения от Visa: при покупке стоимостью до 120 рублей ПИН-код не нужен

Платежная система Visa в своем пресс-релизе сообщила об увеличении для Беларуси лимита по бесконтактным платежам без ввода ПИН-кода до 120 рублей. Раньше ограничение составляло 80 рублей. В сообщении говорится, что повышение лимита «делает ежедневные транзакции более удобными для пользователей Беларуси». Напомним, ранее Банковский процессинговый центр повысил лимит операций по бесконтактным картам без ввода ПИН-кода с 20 до 80 рублей. Это касается карточек БЕЛКАРТ, Mastercard, VISA и «Мир», которые эмитированы пятью банками - Беларусбанком, Белагропромбанком, БПС-Сбербанком, БСБ Банком и Паритетбанком.

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