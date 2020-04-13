2020-04-13T19:00:02+03:00
Общество
КП Беларусь

«Саша погиб, жена и двухлетняя дочка выжили». В Волковысском районе поезд врезался в автомобиль

По информации МВД, там работал светофор и звуковая сигнализация
Алеся ДОБЫШ
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Машинист не смог предотвратить столкновение. Фото: МВДМашинист не смог предотвратить столкновение. Фото: МВД
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- Брат был опытным водителем, в тот день он ехал к своей теще. Говорят, что на переезде были предупреждающие сигналы, но я в это не верю. Он бы не стал рисковать своей семьей. У Саши в машине были открыты форточки - неужели он не услышал бы гудок или не увидел фонари? - недоумевает брат погибшего Анатолий. - Саше было 28 лет. Отзывчивый, спокойный парень, работал в лесхозе.

Авария произошла днем 11 апреля в агрогородке Гнезно Волковысского района. За 25 метров до путей установлен знак, который предупреждает о том, что рядом - железнодорожный переезд без шлагбаума. На фотографиях МВД видно, что переезд оборудован светофорами.

- Известно, что в момент движения поезда на ж/д-переезде работала свето-звуковая сигнализация, - добавляют в ведомстве.

В пресс-службе МВД говорят, что автомобиль выехал на пути перед приближающимся поездом. Машинист предотвратить столкновение не смог, удар пришелся по передней части машины.

В «Фольксвагене» вместе с Александром ехали его 26-летняя жена и двухлетняя дочка. Анатолий рассказывает, что они находились на заднем сиденье и, к счастью, почти не пострадали. Александр же скончался по дороге в больницу. Пассажиры, которые ехали в пригородном поезде, тоже не пострадали. Поезда на этом перегоне ездят редко - по словам местных жителей, примерно раз в час.

Двоюродная сестра погибшего парня живет в Казахстане - из-за карантина на похороны Александра она приехать не смогла.

- Мы очень хотим знать, как так получилось. В интернете пишут ужасные вещи о том, что брат сам виноват, поехал под поезд - больно читать, - переживает Наталья.

Причины аварии будет выяснять Следственный комитет.

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