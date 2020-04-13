Планка с тапком, бадминтон с шумовками: белорусские спортсменки показали упражнения для домашнего фитнеса
В условиях пандемии коронавируса Covid-19 врачи рекомендую оставаться дома и не выходить лишний раз в малолюдные места. При этом, не стоит забывать поддерживать физическую форму. Как это можно делать в домашних условиях со своими близкими показали известные белорусские спортсменки.
В поддержку мирового движения #оставайсядома белорусские спортсмены запустили семейный марафон совместного времяпровождения #домашнийСпортик. К соревнованиям в Instagram присоединились Александра Герасименя, Анастасия Мирончик и Ксения Санкович вместе с детьми: в своих аккаунтах они опубликовали видео, на которых устраивают забеги на кроватях и играют в бадминтон шумовками.
Серебряная призерка чемпионата Европы в помещениях 2019 года (прыжки в длину) Анастасия Мирончик-Иванова с сыном пробежали диванный спринт.
Чемпионка мира в беге на 800 метров Марина Арзамасова со своими дочками устроила эстафету .
- Я, как мама, могу сказать: сегодня я особенно ощущаю ценность своей семьи. Тренировки и работа не всегда позволяют уделить время главному: близким людям, — рассказывает чемпионка мира Марина Арзамасова. — Да, даже в «домашнем режиме» я стараюсь заниматься, чтобы оставаться в форме. Но почему бы не совместить приятное с полезным? Марафон — это интересные и простые упражнения на каждый день, которые с интересом выполнит и ребенок, и взрослый. Но лучше, конечно, делать их всем вместе. Мой совет родителям: не забывайте ежедневно пить достаточное количество воды и прививайте эту привычку детям. Потребляя воду в достаточном количестве, мы повышаем защитные свойства иммунитета, что особенно важно в сезон вирусных заболеваний.
Двукратная призерка Олимпийских игр Ксения Санкович с дочкой дома играли в бадминтон, используя воздушный шарик и шумовки. В общем, инвентарь можно найти на кухне.
- Поищите домашние ракетки из сковородок или лопаточек для приготовления и устраивайте турнир, - написала Санкович.
Призерка Олимпийских игр в плавании Александра Герасимена с дочкой дома устроила забег. Ну или заполз: не бежали, а ползли.
Самое эффективное упражнение показала чемпионка Европы и победительница II Европейских игр в дзюдо Марина Слуцкая. Планка с тапком нагрузит практические все группы мышцы.
Своих подписчиков белорусские спортсмены тоже приглашают присоединиться к семейному марафону и повторить показанные упражнения.
Семейный Insta-марафон рассчитан на две недели. Подробнее про участие можно узнать в Instagram-профиле @domashniysportik. В челлендже предусмотрено 14 заданий, которые нужно ежедневно выполнять вместе с детьми и делиться результатами в сториз с хештегом #домашнийСпортик.
Челлендж продлится до 22 апреля включительно.
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