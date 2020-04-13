Александр Лукашенко о борьбе с коронавирусом: Мы уже нашли комбинации лекарств, чтобы спасать людей

Президент принял с докладом главу своей Администрации Игоря Сергеенко, председателя Совета Республики Наталью Кочанову и министра здравоохранения Владимира Караника.

- В последнее время мне поступает информация, что вот этот психоз, особенно коронавирусный, довел до того, что люди уже опустили руки. И в больницах перестали бороться за свою жизнь. Министр знает, что такое, когда человек перестает бороться за жизнь, - сказал Александр Лукашенко. - Люди боятся. Поэтому я им хочу сказать следующее: у нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были. Специалисты ВОЗ, они это видели. Это сердечно-сосудистая недостаточность, дыхательная легочная недостаточность. В комплекте. И сахарный диабет. А потом еще там такие диагнозы, что я прочитать даже не могу. И добавляется коронавирус.

Президент подчеркнул, что в Беларуси борются за каждого человека:

- Мы встряхнули всю систему здравоохранения. Если бы мы вот так за каждого не боролись, смертей было бы больше.

«Если этот человек не опустил руки, он обязательно выздоровеет»

Александр Лукашенко обратился ко всем пациентам, которые находятся в больницах:

- Пусть даже не переживают. Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю. Это мое твердое убеждение, исходя из анализа не только прошлых лет. У нас уже опыт этого года есть. И, исходя из опыта нашего, китайского, американского, европейского (протекания этих болезней), мы видим, как работать. Мы уже нашли комбинации лекарств, чтобы спасать людей. Поэтому мы за каждого человека будем не бороться, а сражаться. И если этот человек не опустил руки, он обязательно выздоровеет, - цитирует президента БелТА.

Александр Лукашенко объявил, что побывает на предприятиях, которые выпускают средства защиты:

- Я найду время побывать там, где сочту нужным. И спрошу, круглые ли сутки они работают и шьют маски. Сейчас маски и прочее - бахилы, очки, щитки - стоят бешеных денег. Цены подскочили.

При этом президент поделился своим наблюдением за тем, как используют маски.

- Слушайте, мы уже тоже перегнули с этими масками. Я вчера проехал по Минской области. Еду сам за рулем. Люди выходят из деревни на поле. И идет человек: один (ветер такой, погода сейчас хорошая сухая) и маска на лице. Сними маску, подыши свежим воздухом. Ну если ты в городе, где огромное количество людей, надень и ходи час - два. А зачем между деревнями идет в поле в этой маске. Мы уже людей перенапрягли. От чего защитит маска в поле?

«Людей, праздно шатающихся, на улице нет»

Александр Лукашенко отметил, что анализирует данные, которые ему предоставляет Минздрав:

- Я доволен тем, что мы практически свели к минимуму ОРВИ (это сезонные все заболевания). Они у нас уже пошли на спад. Врачи и Минздрав еще раньше мне из опыта сказали о том, что на спаде ОРВИ дают хвост пневмоний. То есть пневмонии во время падения ОРВИ всегда увеличивались. Я это вижу по графику, в том числе в этом году.

Сообщили и о том, что в последние дни в Витебской области сократился прирост пневмоний:

- Сейчас в 2,5 раза снизилось. И это наша северная Витебская область. То же самое по Минску, хорошая тенденция. (…) Нам бы удержаться на этом уровне. Я говорил, что эта неделя до Пасхи будет показательной для всей страны. Если мы хотя бы удержимся на нынешнем уровне эту неделю, значит, мы победили. Нам надо эту неделю напрячься, во что бы то ни стало. Не потому, что у нас катастрофа. Слава богу, у нас ее нет. У нас нет лавинообразного нарастания болезней. И это благодаря врачам и людям.

Президент доволен тем, что хоть карантин и не вводили, но на улицах стало меньше горожан:

- Сейчас людей, праздно шатающихся, на улице нет. То есть люди отреагировали, люди это понимают. И не надо их загонять в квартиры, запирать их там. Человек своей жизнью распоряжается сам. А мы должны ему помогать, что мы и делаем.

«Свечку поставил, вышел и пошел»

В минувшее воскресенье католики праздновали Пасху, а православные - Вербное воскресенье. У храмов людей было заметно меньше, чем обычно. Упомянул об этом и президент:

- Это дело каждого человека. Но мы не запрещали ни одному человеку. Если вы хотите сходить, пожалуйста, идите. Но люди побереглись. Это их право.

В ближайшее воскресенье Пасху будут праздновать православные.

- Еще раз подчеркиваю: мы дорогу к храму никому не закрываем, - сказал президент. - Это мое жесткое требование. Мы никому ничего не запрещаем. Мы это довели до руководства всех церквей, конфессий, в том числе и православной церкви. Кто хочет, тот помолится, сходит в храм. Я буду в церкви. Это моя традиция. Я редко бываю, но на Рождество и Пасху я всегда в церкви. Обычно в районы выезжаю, бываю в этих маленьких церквушках.

Президент призывает церковь и прихожан учесть обстановку, в которой будет проходить празднование:

- Свечку поставил, вышел и пошел. Все проповеди лучше возле храма. (…) Столы надо поставить там, где повыше, ветерок и прочее. Чтобы это не было в помещениях. Надо поберечься там, где можно. И священнослужители это должны понимать, особенно в городах.

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