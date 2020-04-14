Коронавирус в Беларуси, последние новости на 14 апреля 2020 года: 33 умерших, прогноз на вторую волну и закрытые стоматологии

По данным Минздрава, на 14 апреля в республике зарегистрировано 3 281 человек с COVID-2019. Из них госпитализированы 2 444 пациента. Остальные лечатся амбулаторно: у них заболевание протекает в легкой форме. К аппарату ИВЛ подключены 57 пациентов. Погибли 33 человека – это люди с хроническими заболеваниями и подтвержденным коронавирусом.

За все время в Беларуси проведено 71 875 тестов на COVID-2019, в тестировании задействованы 17 лабораторий.

Вчера, 13 апреля, Минздрав сообщал о 2 919 выявленных случаях коронавирусной инфекции (+362 за сутки). О 55 пациентах на ИВЛ (+2 за сутки) и 29 смертях (+4 за сутки).

В Китае спрогнозировали, когда начнется вторая волна коронавируса

Директор инфекционного отделения больницы «Хуашань» в Шанхае и глава экспертной группы по лечению COVID-19 Чжан Вэньхун спрогнозировал, как коронавирус будет распространяться дальше. По подсчетам экспертов, вторая волна инфекции придет в ноябре 2020 года и охватит весь мир. Вопреки надеждам, к лету вирус победить не удастся – об этом свидетельствуют математические модели. Новые вспышки продолжают фиксироваться в новых странах.

Но есть и хорошая новость: вторая волна уже не будет такой же масштабной, как первая. Наибольшие трудности грозят странам со слаборазвитой медициной – африканским и южноамериканским регионам.

Заболеваемость COVID-2019 в Беларуси выше средней в мире, но ниже, чем в Америке и во многих странах Европы

13 апреля среднемировой уровень заболеваемости коронавирусом на миллион населения составил 238 человек. В сравнении со странами-соседками, уровень инфицирования в Беларуси выше среднего. Например, в России из миллиона COVID-2019 заразились 108 пациентов. В Украине – 63, а в Польше – 176. А вот Латвия и Литва по этому показателю обогнали Беларусь. Там на миллион населения приходится 390 и 345 случаев соответственно.

Из-за коронавируса стоматологи и ортодонты в Беларуси отменяют плановые записи

С 7 апреля в государственных и частных стоматологических клиниках республики оказывают только экстренную и неотложную помощь. То есть в день обращения пациента с острым или хроническим заболеванием – например, пульпитом, периодонтитом, абсцессом, периоститом, различными травмами, кровотечениями и так далее. Подробнее о нововведении рассказываем здесь.

Лукашенко похвалил самосознание белорусов

На встрече с главой Администрации президента, председателем Совета республики и министром здравоохранения Александр Лукашенко похвалил самосознание белорусов. Он отметил, что люди правильно отреагировали на обстановку и отнеслись к происходящему с пониманием. Поэтому их не надо загонять в квартиры и запирать в них:

- Молодцы люди! Ничего не запрещаем, но сказали, что жизнь в ваших руках. Ничего не запрещаем, никаких карантинов, ничего не вводили. Сейчас людей, праздно шатающихся, на улице нет.

Число пневмоний в Минской и Витебской областях снизилось в 2,5 раза

Президент сообщил, что он каждый день изучает статистику заболеваемости в республике. И есть хорошая тенденция: в последние дни прирост пневмоний в Минской и Витебской областях снизился в 2,5 раза. Но успокаиваться еще рано: неустойчивая весенняя погода может внести свои коррективы.

- Я говорил, что эта неделя до Пасхи будет показательной для всей страны. Если мы хотя бы удержимся на нынешнем уровне эту неделю, значит, мы победили, - сказал Александр Лукашенко.

Заболеваемость COVID-2019 в Беларуси выше средней в миреФото: Алексей БУЛАТОВ

Лукашенко: «От коронавируса в нашей стране никто не умрет»

На встрече с главой Администрации президента, председателем Совета республики и министром здравоохранения президент отметил, что COVID-2019 – это не толчок, а атмосфера, в которой развиваются другие хронические болезни:

- Поэтому я говорю, что у нас чисто от коронавируса ни один человек не умер.

Также Лукашенко подчеркнул, что мы встряхнули всю систему здравоохранения и если бы мы не боролись за каждого, то смертей было бы больше. По его словам, «мы видим уже как работать, мы нашли комбинацию лекарств, чтобы спасать этих людей».

- Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю. Это мое твердое убеждение, исходя из анализа не только прошлых лет. У нас уже опыт этого года есть, - заявил президент.

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