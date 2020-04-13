Что происходит с нефтью: в мире - новое соглашение ОПЕК+, а Беларусь получит российскую, норвежскую и азербайджанскую нефть

- Путем непрерывных переговоров с рассвета пятницы, мы, наконец, объявляем о заключении исторического соглашения о сокращении добычи примерно на 10 миллионов баррелей в сутки для стран ОПЕК+, начиная с 1 мая, - цитирует ТАСС сообщение министра нефти Кувейта Халеда аль-Фаделя, которое он опубликовал в Twitter. Это означает, что все 23 страны, входящие в соглашение ОПЕК+, согласились снизить объем добываемой нефти.

Россия и Саудовская Аравия сократят суточную добычу на 2,5 миллиона баррелей. Сегодня каждая из этих стран добывает ежесуточно 11 миллионов баррелей.

Суммарно, согласно достигнутым договоренностям, страны ОПЕК+ снизят уровень добычи нефти в мае - июне почти на 10 миллионов баррелей в сутки, а во втором полугодии эта цифра составит 8 миллионов баррелей. С января 2021-го по апрель 2022-го добыча будет снижена на 6 миллионов баррелей в сутки.

Соглашение было на грани срыва: в первом раунде переговоров (а из-за коронавируса они проводились в формате онлайн-видеоконференции) сократить добычу нефти отказалась Мексика. Этой стране предлагалось урезать объем суточной добычи на 400 тысяч баррелей нефти, в конечном счете мексиканцы согласились уменьшить объем добываемой нефти на 100 тысяч баррелей, сокращение оставшихся 300 тысяч баррелей пообещали взять на себя США.

Чем меньше в мире будет добываться нефти, тем выше будет расти ее цена. Но никто из экспертов не прогнозирует возвращение котировок к показателям начала года, когда баррель нефти марки Brent стоил около 57 долларов. Сегодня это 32 доллара, и черное золото не спешит подниматься в цене из-за падения спроса на фоне пандемии.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Беларусь продолжает заключать нефтяные контракты

- Беларусь продолжает договариваться о покупке российской нефти. 13 апреля «Белнефтехим» заключает контракты с крупными нефтяными компаниями РФ, объем законтрактованного сырья на апрель приближается к 2 миллионам тонн, - об этом рассказал пресс-секретарь концерна Александр Тищенко.

По его словам, в настоящее время контракты на апрель будут заключены с «большой пятеркой»: «Роснефть», «Татнефть», «Сургутнефтегаз», «Лукойл», «Газпром нефть», а также небольшими компаниями, с которыми ранее взаимодействовали, включая структуры «Сафмар» Михаила Гуцериева.

- Российские компании уже оформили маршрутные поручения на поставку в Беларусь в апреле 1,332 млн тонн нефти. Заявки продолжают поступать, - цитирует ТАСС слова официального представителя «Транснефти» Игоря Демина.

Кроме этого, в порт литовской Клайпеды прибыл танкер с 85 тысячами тонн норвежской нефти, которую Беларусь закупила ранее. 12 апреля в нефтяном терминале одесского порта «Южный» начался прием танкера нефти, которую Беларусь купила у азербайджанской компании Socar.