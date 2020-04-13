«Это забег на длинную дистанцию, а не спринт». ВОЗ и министр здравоохранения Беларуси - о ситуации с коронавирусом

По данным на 13 апреля, в Беларуси зарегистрировано 2919 человек с коронавирусной инфекцией, 55 пациентов – на ИВЛ, выздоровели и выписаны 203 пациента, умерли 29 человек.

Миссия ВОЗ, которая находилась в Беларуси, чтобы оценить ситуацию с COVID-19, посетила больницы Минска, Минской и Витебской областей. В субботу представители ВОЗ собрались в Минске, чтобы поделиться выводами.

- У нас был доступ к информации. Мы разговаривали со специалистами и могли вносить в программу изменения, которые считали необходимыми, - прокомментировал, как работала миссия, представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев. - Развитие ситуации с COVID-19 во всем мире и в Беларуси вызывает большую озабоченность. Ситуация развивается очень быстро. Мы это увидели даже за время работы миссии.

Представитель ВОЗ в Беларуси Батыр БердыклычевФото: Святослав ЗОРКИЙ

Батыр отмечает, что от мер, которые сейчас будут предприняты, будет зависеть, как ситуация будет развиваться дальше.

- Сейчас самое время готовиться к худшим сценариям, - заявил руководитель экспертной миссии Патрик О'Коннор. - Настало время укреплять взаимодействие правительства с обществом. Хоть COVID-19 - это болезнь и находится в сфере здравоохранения, реакция требуется от всех: правительства, системы здравоохранения, частного сектора и всех граждан. Это забег на долгую дистанцию, а не спринт. Надо быть готовым, что придется предпринимать ограничительные меры в течение 12 - 18 месяцев.

«Отказаться от культурных и спортивных мероприятий и готовиться к худшему»

- Беларусь реализовала меры сдерживания распространения эпидемии благодаря системному подходу, - высказал мнение руководитель экспертной миссии Патрик О'Коннор. - Но с начала нашей миссии количество выявленных случаев выросло в два раза.

По словам руководителя миссии ВОЗ, Беларусь входит в новую фазу эволюции вспышки.

- Особенно это отмечается в отдельных регионах страны, включая столицу, - говорит Патрик. - Ситуация вызывает беспокойство и предполагает принятие новых мер. Мы рекомендуем физическое дистанцирование при сохранении надлежащего тестирования и изоляции контактировавших.

Руководитель экспертной миссии ВОЗ Патрик О'КоннорФото: Святослав ЗОРКИЙ

Патрик уточнил, что такое дистанцирование, и акцентировал внимание на том, что это не то же самое, что социальная изоляция.

- Это отказ от массовых скоплений людей, включая спортивные и культурные мероприятия, карантин для контактных лиц и тех, кто потенциально мог быть инфицирован, включение в рабочие графики телеконференций, удаленное обучение и снижение необязательных перемещений для групп высокого риска, - сказал руководитель миссии.

Журналисты поинтересовались у министра здравоохранения Владимира Караника, будет ли Минздрав рекомендовать правительству ввести запрет на массовые мероприятия. В частности, приостановить проведение чемпионата по футболу, который остался единственным в Европе футбольным турниром.

- Большая часть массовых мероприятий - это и концерты, и международные выставки, соревнования - перенесены на более поздний срок, - сказал Караник. - Всем рекомендовано семинары, конференции и совещания проводить в режиме видеосвязи.

Владимир КараникФото: Святослав ЗОРКИЙ

Решение о приостановлении чемпионата по футболу, по словам Караника, принимает не Минздрав.

- Мы со своей стороны принимаем меры обеспечения безопасного проведения. Билеты продаются в шахматном порядке, всем участникам измеряют температуру, - отметил руководитель Минздрава. - В регионах с наиболее напряженной эпидемической обстановкой эти соревнования не проводятся. Матч по футболу, который должен был пройти в Витебске, перенесен в другие регионы.

Больше 150 тысяч белорусов подписали петицию, чтобы в стране ввели карантин. На вопрос «Комсомолки», в каком случае это возможно, ответил Владимир Караник.

- ВОЗ не раз повторяла, что крайние ограничительные мероприятия в виде карантина вводятся для того, чтобы перегрузить систему здравоохранения и замедлить распространение ситуации. Основной критерий (для ввода карантина. - Ред.) - признаки о том, что с такими темпами прироста заболевания и перегрузкой системы здравоохранения возникнут проблемы с оказанием медицинской помощи, - сказал Владимир Степанович.

По словам министра, если каждый ограничит свои необязательные контакты на 50%, это поможет пройти путь без перегрузки системы.

- Четких критериев, что карантин будет введен при каком-то количестве заболевших или при каком-то приросте в сутки, нет, - сказал Караник. - Карантин - это не самоцель. Если мы можем организовать социальное дистанцирование, то мы должны это делать. И это в первую очередь зависит от всех нас: от того, как мы будем выполнять рекомендации.

Пресс-брифинг ВОЗ в МинскеФото: Святослав ЗОРКИЙ

«В Беларуси коронавирус подтвержден у 301 медика»

- На 11 апреля лабораторно подтверждено инфицирование 301 работника системы здравоохранения, - привел цифру Владимир Караник. - Больше всего зараженных медиков в Минске, на втором месте - Витебская область, на третьем - Минская. В остальных регионах это единичные случаи.

Со слов министра, большинство инфицированных медработников находится в удовлетворительном состоянии.

- У многих заболевание протекает бессимптомно. У некоторых есть признаки воспалительных процессов легких - они получают адекватное лечение. Никто из них не находится на искусственной вентиляции легких, - уточнил министр. - По случаям в Витебске проводится служебное и эпидрасследование, чтобы выяснить, что явилось причиной смерти.

Министр здравоохранения сравнил количество пневмоний в Витебске в этом и прошлом году. На 11 апреля в Витебске зарегистрировано около тысячи пневмоний, в прошлом году пиковое значение по пневмониям - около 600.

- Это связано с тем, что в прошлом году эпидподъем был раньше, сейчас за счет теплой зимы он сместился на более поздний срок. Сошлись две причины: незаконченная эпидемия ОРВИ и увеличение количества пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, - объяснил Владимир Караник.

Количество пневмоний всегда увеличивается при завершении эпидемического сезона.

- Но по Витебску и Минску ситуация в ежегодную тенденцию не укладывается, там больше подтвержденных коронавирусных пневмоний и там принимаются более жесткие меры, - сказал глава Минздрава.

По словам министра, все пневмонии типируют на наличие коронавируса - делают не мазок, а берут пробы из бронхов. А вскоре будут тестировать и на наличие антител.

- У нас пневмонии анализируются ежедневно: поступившие, выписанные, находящиеся на лечении. Мы видим динамику по всем регионам. По большинству регионов ситуация достаточно спокойная. Подъем заболеваемости по Витебской области, Витебску и Минску. Эта ситуация анализируется, почему и принимались решения по перепрофилированию коечного фонда и расширению возможностей респираторной поддержки, - рассказал Владимир Караник.

Прокомментировал министр и ситуацию с россиянами, которые работают на Островецкой АЭС. Ранее была информация о том, что у 15 человек подтвержден коронавирус.

- Под медицинским наблюдением находится около 100 человек. Они изолированы, и это не очень им нравится, - сказал Караник. - Проводится уточняющая диагностика: часть тест-систем дает противоречивые результаты. Пока подтвердить, что это действительно инфицирование коронавирусом, а не реакция ложноположительных тест-систем, мы не можем. Первый тест был положительным, второй дал отрицательный результат. Сейчас мы направили результаты в референс-лабораторию, чтобы расставить все точки над і.

Владимир Карнаник рассказал, что в течение 7 - 10 дней в Беларуси должны появиться экспресс-тесты на антитела.

Министр здравоохранения Владимир КараникФото: Святослав ЗОРКИЙ

Cегодня в Беларуси производятся свои тесты, которые определяют наличие коронавируса в организме.

- Мы активно занимаемся работой по внедрению экспресс-тест-систем, которые выявляют РНК вируса и антитела к нему, - сказал Владимир Караник. - Они помогут быстрее обследовать пациентов, у которых есть признаки заболевания, и выявлять тех, кто уже в легкой форме переболел и имеет иммунитет. Мы уже получали пробную партию от различных производителей, подобрали те тесты, которые, с нашей точки зрения, обладают наибольшей точностью.

У министра поинтересовались, готовы ли школы учить детей дистанционно, пока каникулы продлевают уже не в первый раз.

- Я как родитель двух школьников считаю, что белорусская система образования готова ко многому. А детали смогут рассказать в Минобразования, адресуйте этот вопрос туда, - сказал Караник.

ПИШИТЕ НАМ!

Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на vir@phkp.by или сообщения в Вайбере и Телеграме на номер +375 29 124-42-59.