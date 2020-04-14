2020-04-15T23:21:57+03:00
Общество
КП Беларусь

Жители Докшиц о коронавирусе: «Не было бы чего бояться, не сидели б дома»

Улицы райцентра в Витебской области, где много больных пневмонией, опустели. На них сейчас считанные люди, в масках и не очень приветливые
Раиса ЮДИНА
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Город опустел, хотя пару недель назад улицы были оживленными.Город опустел, хотя пару недель назад улицы были оживленными.Фото: Раиса ЮДИНА
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Тихий город Докшицы с населением 7000 человек уже несколько дней в топе новостей: пишут об огромном количестве больных пневмонией, о разгуле коронавируса, который официально никто не подтверждает. В конце марта я была там, заходила в магазины в маске, чувствуя на себе любопытные взгляды. А одна продавщица и вовсе сказала, что впервые видит в Докшицах человека в маске. Прошло чуть больше двух недель - и город кардинально изменился. Теперь все продавцы в магазинах в масках, но покупателей практически нет, как и прохожих на улицах. В солнечное воскресенье, когда католики праздновали Пасху, а православные - Вербное, улицы города были пусты. В начале недели ситуация не слишком изменилась.

Сегодня в Докшицах я не одна в маске. Фото: Раиса ЮДИНА

Сегодня в Докшицах я не одна в маске.Фото: Раиса ЮДИНА

- Какие у вас дисциплинированные люди - по улицам никто не ходит, - пытаюсь я разговорить провизора в аптеке, заглянув за таблетками от головной боли.

- Если б вы столкнулись с такой ситуацией, вы бы тоже не ходили, - резко отвечает женщина.

- Все так серьезно?

- Я не знаю. Только по слухам. Но не было бы чего бояться, не сидели по домам. Наверное, серьезно, раз люди умирают. Но я уже знаю троих человек…

- От коронавируса умерли?! Или от пневмонии?

- Я не знаю. Я не доктор.

Кстати, в Докшицах в аптеке я нашла дефицитный парацетамол. Продают его, как и предписано новыми нормами Минздрава, не больше 40 таблеток в одни руки.

Вокруг больницы пусто: ни посетителей, ни машин, ни охраны. До этого я слышала, что мужчина, открывавший шлагбаум машинам «скорой», слег с пневмонией. Дверь приемного отделения приоткрыта. И здесь пустые кабинеты и коридоры. Вспомнила надпись на дверях больничной аптеки - «Уважаемые сотрудники больницы! Посещение аптеки в защитных костюмах СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО!». Моя медицинская маска с клапаном и перчатки показались так себе защитой в таком месте…

Возле больницы тишина и ни души. Фото: Раиса ЮДИНА

Возле больницы тишина и ни души.Фото: Раиса ЮДИНА

Пусто в коридорах на первом этаже. Палаты с больными расположены выше. Фото: Раиса ЮДИНА

Пусто в коридорах на первом этаже. Палаты с больными расположены выше.Фото: Раиса ЮДИНА

Защитные костюмы отпугивают покупателей? Фото: Раиса ЮДИНА

Защитные костюмы отпугивают покупателей?Фото: Раиса ЮДИНА

Прокатившись по городу, я так и не встретила никого, кто мог бы стать мне собеседником и рассказать, так ли страшно сейчас жить в Докшицах. От пустых улиц даже как-то не по себе. Притормозила возле костела, заметив на территории мужчину с ребенком.

- Люди были утром на службе?

- Мало совсем. Говорят, если костел на карантин посадят, будут имшу справлять без людей.

- А кто сейчас ксендз в Докшицах?

- Виталий Бонадренок.

- Тот, что заболел?

- Да. Но его выписали уже. Он дома сейчас.

- У него коронавирус был?

- Знаете, тут большинство людей, которые лежат с пневмониями, думают, что это коронавирус, только не всем анализы делают. Кто-то переболеет и без пневмонии, на ногах. А анализы даже в Европе не всем делают, они дорогие. Вот у нас католиков начали обвинять, что они из Италии инфекцию привезли. А то, что наши чиновники ездили в Витебск и потом в больницу попали? Месяц назад это было. Так что не надо наговаривать ни на кого, кто куда ездил.

Ксендз Виталий из Докшицкого костела уже выписался из больницы, но долечивается дома. Фото: Раиса ЮДИНА

Ксендз Виталий из Докшицкого костела уже выписался из больницы, но долечивается дома.Фото: Раиса ЮДИНА

…По дороге на Минск я проехала еще и возле больницы в Бегомле - там инфекционное отделение Докшицкой больницы. Если бы не свет в окнах, можно было подумать, что в здании никого нет. Больница без движения и звуков вокруг выглядит жутковато.

Инфекционное отделение в Бегомле. Фото: Раиса ЮДИНА

Инфекционное отделение в Бегомле.Фото: Раиса ЮДИНА

- У вас больница неплохая. Лежит там кто сейчас? - это я уже спрашиваю у работников заправки. В Бегомле, как и в Докшицах, улицы безлюдные.

- Полная больница, - грустно говорит девушка в защитной медицинской маске.

- А у вас здесь народу немного. Обычно вся стоянка забита…

- Боятся. Дома сидят.

- А вы не боитесь?

- Боимся. А кто нас спрашивает?

И напоследок кое-что о человеческом эгоизме. В туалете на заправке есть мыло и густой антисептик - впитывается, но не сразу. Спрашиваю, что за состав такой.

- Скажите спасибо, что не вода, - смеется один из работников. - У нас их воруют постоянно. Там камер нет. Антисептик сольют, нальют туда воды и уходят. Не первый раз такое…

Антисептик на заправке посетители туалета могут заменить водой, а дефицитную жидкость забрать себе. Фото: Раиса ЮДИНА

Антисептик на заправке посетители туалета могут заменить водой, а дефицитную жидкость забрать себе.Фото: Раиса ЮДИНА

ДОСЛОВНО

- Тесты на наличие COVID-19 в Докшицах делали 150 раз, - рассказала заведующая районной поликлиники Валентина Вешторт в интервью районной газете «Родныя вытокі” в начале апреля. - И положительные результаты можно пересчитать по пальцам. Что касается больных пневмонией, то, по состоянию на 7 апреля, зафиксировано 85 случаев.

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