2020-04-13T22:56:58+03:00
Общество
КП Беларусь

Минобразования: «Пока дистанционное обучение в школах носит рекомендательный характер. Надо учитывать технические возможности»

Сейчас школы по-разному организовывают онлайн-учебу, а студенты педуниверситета проводят уроки на YouTube
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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У белорусских школьников пошла третья неделя незапланированных каникул. Карантина в стране нет, но из-за ситуации с СOVID-19 уже второй раз детям продлевают отдых. В школах начинают обучать детей дистанционно, но все по-разному.

В понедельник, 13 апреля педагогов многих школ и гимназий собирали на совещания. Там обсуждали, как организовать обучение. Где-то учителя уже попросту сбрасывают задания, которые должны выполнить учащиеся, в вайбер-чаты. Где-то стараются использовать технологии: проводят уроки в Zoom или читают лекции на YouTube.

Но пока что, говорят в Минобразования, дистанционное обучение носит рекомендательный характер.

-Во всех учреждениях образования есть возможность работать удалённо. В каждой школе - свои возможности. Можно использовать электронные учебники, учителя могут отправлять задания в вайбере, - комментирует пресс-секретарь Людмила Высоцкая. - Кроме того, мы скорректируем учебные планы под сжатые сроки обучения. Сейчас мы дорабатываем единую платформу, скоро о ней заявим. Ее можно будет использовать не только сейчас, но и для самостоятельной работы, когда дети выйдут в школу.

- Родители волнуются, что компьютеры есть не у всех.

- Сейчас можно использовать и мессенджеры: учителя могут отправлять задания. Наверняка у всех родителей есть мобильные. В каждой школе определяют, как именно организовать дистанционное обучение, мы не призываем к какому-то единому способу, потому что надо учитывать технические возможности каждого учреждения образования.

Около недели назад, еще до второго решения продлить каникулы, руководителям школ пришло письмо: все должны зарегистрироваться в системе дистанционного обучения Moodle. Но тогда сайт не выдержал нагрузки и лег из-за большого количества желающих и уже несколько дней не работает.

С 13 апреля, на третьей неделе каникул, удаленно учить школьников начали студенты Педагогического университета. Будущие педагоги проводят онлайн-уроки для учеников разных классов.

Например, расписание на среду, 15 апреля, выглядит так: в 9 утра для учеников 3 - 4-х классов аспирантка физмата проведет урок по математике - будут решать логические задачи. Вторым уроком студентка филфака проведет белорусский язык. Тема урока - правописание частиц. Потом - физика для старшеклассников в Ютубе, 6-классники изучат «Детство» Толстого, а 8-классники - квадратичные функции по алгебре. Вопросы школьники могут задать в чате.

Пока что в расписании только уроки, но в Педуниверситете обещают, что в онлайн-формате будут проводиться и факультативы. Их проведут педагоги из БГПУ.

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