2020-04-16T15:05:06+03:00
Общество
КП Беларусь

«Были дни, когда работала 12 часов беспрерывно. Думала, упаду в обморок»: фармацевт из Гродно о коронавирусе, покупателях и лечении

Фармацевты рассказали, как белорусы отреагировали на пандемию коронавируса. Продажи возросли в сто раз, а рецепты менялись день ото дня
Эвика ОТТО
Поделиться:
Фото носит иллюстративный характер. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.Фото носит иллюстративный характер. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.
Изменить размер текста:

Фармацевт Зоя работает в одной из частных аптек Гродно. Последние полтора месяца она не отходит от прилавка - люди идут сплошным потоком.

- Продажи возросли в 100 раз, но это не значит, что аптеки озолотились - выручка не изменилась. Люди скупили весь недорогой парацетамол, противовирусные, антибиотики, - так скажем, стандартный набор, - говорит Зоя.

Сегодня в частных аптеках почти нет масок, перчаток, парацетамола, «Флустопа» (препарат для лечения гриппа – прим. Ред.), «Арпетола», потому что, по распоряжению Минздрава, сначала эти лекарства отгружаются в государственные аптеки. Как «Комсомолке» рассказали в нескольких источниках, склад «Борисовского завода медицинских препаратов» работает круглосуточно.

- Но люди не понимают, что мы здесь не виноваты, и часто начинают хамить: «Почему не нашили масок!» Я, чтобы не тратить свои нервы, просто показываю им бумагу. Но, к счастью, массовая истерия пока закончилась. Народ уже закупался с большего. Помню в первую волну - еще в начале марта - хватали по 100, 200 масок. Тогда еще отправляли своим родным и друзьям в Китай, Испанию, Италию. Потом стали брать уже себе. Причем люди не думали, чтобы другим хватило. Есть 9 упаковок парацетамола, давайте все! Есть 4 «Арпетола», давайте тоже все! Есть марли 8 упаковок - та же история… - рассказывает фармацевт.

Зоя считает, что ограничение Минздрава на приобретение лекарств в одни руки, которое вступило в силу 10 апреля, - хорошая мера. Теперь один клиент может купить максимум 40 таблеток парацетамола, по 10 «Флустопа» и «Арпетола», а также не больше 5 пар перчаток и 10 масок.

- На днях нам удалось заказать 5 упаковок «Флустопа», и по дороге курьер их потерял, а в базе tabletka.by они уже числились. Люди караулили и, как только лекарство привезли, раскупили сразу же, - рассказывает Зоя.

- Какой у вас был самый тяжелый день?

- Первые дни апреля, когда все узнали о первой смерти от коронавируса в Беларуси, поток людей был страшный. Витебск напугал всю страну. Я работала с 9 утра до 21 вечера беспрерывно: не могла выйти в туалет, перекусить - наша санитарочка кормила меня буквально с рук. Честно, думала упаду в обморок. Сейчас всем фармацевтам, кто работает в нашей фирме, стали привозить бесплатные обеды за такую нагрузку.

- Как думаете, есть какая-то логика у покупателей при скупке препаратов?

- Определенно есть, - улыбается фармацевт. - Прочли в интернете, что можно принимать парацетамол - все побежали покупать. В какой-то день скупают весь глицерин. Прихожу домой и читаю в интернете, что с помощью водки и глицерина можно самому сделать санитайзер. Ага, понятно! Потом массово разбирают прополис - снова заглядываю в интернет, а там написано, что прополис надо капать на маску!

Маски в аптеках появлись, но стоят от 83 копеек до 3 рублей. Как на фото - 2, 07 рубля. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Маски в аптеках появлись, но стоят от 83 копеек до 3 рублей. Как на фото - 2, 07 рубля.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фармацевт Нина, работающая в столичной частной аптеке, рассказывает, что в Минске ситуация максимально похожая. Раскупают тот же набор препаратов.

- Радует, что в основном люди соблюдает все меры предосторожности - приходят в масках, держат дистанцию. Мы тоже работаем в перчатках, в масках, когда есть свободная минутка, маску снимаем - весь день в ней тяжело находиться - трудно дышать, - говорит Нина.

- Вы тоже испытываете трудности с поставками парацетамола, масок, перчаток?

- Да, как и все. У нас по соседству есть государственная аптека, туда буквально пару часов назад завезли парацетамол, и народ уже стоит в очереди даже на улице! Правда, линейка так растянулась, потому что люди соблюдают дистанцию в метр. К счастью, сейчас нет никакой давки: все переживают, но стараются сохранять спокойствие. Только в первые дни все были очень нервные!

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Мы зашли в несколько ближайших аптек около редакции, и как выяснилось, почти во всех есть маски. Но цена марлевой маски в государственной аптеке – рубль тридцать копеек. Стоимость выросла в 4 раза: до пандемии коронавируса такая маска стоила 30 копеек.

- Есть ли у вас маски? – спрашиваю в коммерческий аптеке.

- Были по 83 копейки, но уже до обеда все разобрали, - как бы извиняется фармацевт-мужчина.

- Такой ощущение, что вы все нас обманываете: захожу во все аптеке и только слышу: «Маски были, но только что закончились!», - повышая тон, вмешивается в разговор рыжеволосая женщина. Не то, что бы кричит – просто соблюдает дистанцию.

- Приходите к 17 – должна быть еще партия, - обнадеживает ее фармацевт.

Удивительно, но в соседней аптеке, тоже частной, – буквально через дорогу – дефицита масок не было.

- В прошлый четверг-пятницу только не было в продаже, а так постоянно маски есть. Люди, правда, хватают их будто коронавирус никогда не закончится. Мы не совсем это понимаем, - размышляет провизор.

Когда женщина озвучила цену одноразовой маски – 2,07 рубля или 2,72 рубля за штуку – стало понятно, почему народ не спешит раскупать.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Лихорадка встречается у 20 - 80% заболевших, а озноб - у 40%»: медики назвали симптомы коронавируса и их разницу болезни у взрослых и детей
Представители Минздрава Беларуси ответили на вопросы граждан во время онлайн-трансляции, главными были темы тестов, заболевания у детей и больничных
Вместо сериала и для настроения: белорусские писатели во время коронавируса участвуют в Больших онлайн-чтениях с «Комсомолкой»
Пока все мы стараемся остаться дома во время коронавируса, белорусские писатели и писательницы озвучивают фрагменты своих произведений читателям [видео]
Шенген за два дня и бесплатные визы: Беларусь ратифицировала соглашение с ЕС. Что и когда нам это даст?
Ожидалось, что визы по 35 евро можно будет сделать в июне 2020-го. Но даже если из-за коронавируса все не заработает, в будущем соглашение изменит наши поездки к лучшему
Только 40% учеников готовы прийти в школы в четвертой четверти, но когда она начнется - не ясно: Минобразования отвечает на вопросы
Дистанционное обучение, зарплаты учителей, наличие компьютеров в семьях. Собрали актуальные темы в образовании, накопившиеся в связи с коронавирусом и затянувшимися каникулами
Как инфекцию переносят беременные, дети и курящие, хватит ли в Беларуси аппаратов ИВЛ. Минздрав ответил на вопросы о коронавирусе
Специалисты министерства рассказали, помогают ли прививки от туберкулеза и восстанавливаются ли легкие у переболевших вирусом, а также - какого лекарства ждут с стране
Новости 24
Видеофакт. Гомель накрыла небывалая песчаная буря
Лукашенко поручил «Белавиа» организовать эвакуационные рейсы для застрявших за границей белорусов
В Минске мамы с коронавирусом родили здоровых младенцев
Видеофакт. В Минске на повороте Kia выбила с дороги Range Rover
Не только коронавирус, в целом – инфекции. Лукашенко подписал указ о доплатах медработникам
В Ошмянах на мужчине загорелась одежда, когда он хотел подогреть на плите суп
В Миорском районе сельчане увидели синяки у соседки и вызвали милицию
Может ли бессимптомное течение коронавируса без температуры привезти к смерти? Отвечает специалист Минздрава
Республиканский субботник пройдет по расписанию – 25 апреля, несмотря на коронавирус
В Бресте 9 Мая не будет традиционного шествия в Брестскую крепость
В Витебской области на самоизоляции находятся свыше 3 тыс. человек
В Беларуси 25 апреля пройдет республиканский субботник
Снилизись ли цены на путевки в санатории из-за закрытия границ и отсутствия иностранцев?
Кочанова в Витебске: Честно и откровенно поговорить, узнать, какую помощь оказывать
Отдых в белорусских здравницах: «Будут ли разделять отдыхающих по областям?»
«На карантин не закрыт ни один санаторий»
Может ли сделать тест на коронавирус любой желающий в Беларуси?
Кто должен обрабатывать подъезд, если из него забрали человека с подозрением на COVID-19?
«В мае заканчивается срок действия удостоверения по инвалидности. Можно продлить автоматически?» Минздрав отвечает на вопросы белорусов
Как будут обучать онлайн детей, у которых дома нет интернета и смартфона?
«В санаториях отменены экскурсии, концерты, дискотеки»: какие меры безопасности применяют в белорусских здравницах
В Полесском радиационном заповеднике нашли человеческие кости
«Контактам 1-го уровня сократили срок самоизоляции?" - "Это неправда»: Минздрав ответил на вопросы граждан
Минобразования: 40% учащихся готовы продолжить обучение в школе
Дороги крупных городов Беларуси моют дезинфицирующими средствами каждый день