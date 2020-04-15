«Были дни, когда работала 12 часов беспрерывно. Думала, упаду в обморок»: фармацевт из Гродно о коронавирусе, покупателях и лечении

Фармацевт Зоя работает в одной из частных аптек Гродно. Последние полтора месяца она не отходит от прилавка - люди идут сплошным потоком.

- Продажи возросли в 100 раз, но это не значит, что аптеки озолотились - выручка не изменилась. Люди скупили весь недорогой парацетамол, противовирусные, антибиотики, - так скажем, стандартный набор, - говорит Зоя.

Сегодня в частных аптеках почти нет масок, перчаток, парацетамола, «Флустопа» (препарат для лечения гриппа – прим. Ред.), «Арпетола», потому что, по распоряжению Минздрава, сначала эти лекарства отгружаются в государственные аптеки. Как «Комсомолке» рассказали в нескольких источниках, склад «Борисовского завода медицинских препаратов» работает круглосуточно.

- Но люди не понимают, что мы здесь не виноваты, и часто начинают хамить: «Почему не нашили масок!» Я, чтобы не тратить свои нервы, просто показываю им бумагу. Но, к счастью, массовая истерия пока закончилась. Народ уже закупался с большего. Помню в первую волну - еще в начале марта - хватали по 100, 200 масок. Тогда еще отправляли своим родным и друзьям в Китай, Испанию, Италию. Потом стали брать уже себе. Причем люди не думали, чтобы другим хватило. Есть 9 упаковок парацетамола, давайте все! Есть 4 «Арпетола», давайте тоже все! Есть марли 8 упаковок - та же история… - рассказывает фармацевт.

Зоя считает, что ограничение Минздрава на приобретение лекарств в одни руки, которое вступило в силу 10 апреля, - хорошая мера. Теперь один клиент может купить максимум 40 таблеток парацетамола, по 10 «Флустопа» и «Арпетола», а также не больше 5 пар перчаток и 10 масок.

- На днях нам удалось заказать 5 упаковок «Флустопа», и по дороге курьер их потерял, а в базе tabletka.by они уже числились. Люди караулили и, как только лекарство привезли, раскупили сразу же, - рассказывает Зоя.

- Какой у вас был самый тяжелый день?

- Первые дни апреля, когда все узнали о первой смерти от коронавируса в Беларуси, поток людей был страшный. Витебск напугал всю страну. Я работала с 9 утра до 21 вечера беспрерывно: не могла выйти в туалет, перекусить - наша санитарочка кормила меня буквально с рук. Честно, думала упаду в обморок. Сейчас всем фармацевтам, кто работает в нашей фирме, стали привозить бесплатные обеды за такую нагрузку.

- Как думаете, есть какая-то логика у покупателей при скупке препаратов?

- Определенно есть, - улыбается фармацевт. - Прочли в интернете, что можно принимать парацетамол - все побежали покупать. В какой-то день скупают весь глицерин. Прихожу домой и читаю в интернете, что с помощью водки и глицерина можно самому сделать санитайзер. Ага, понятно! Потом массово разбирают прополис - снова заглядываю в интернет, а там написано, что прополис надо капать на маску!

Маски в аптеках появлись, но стоят от 83 копеек до 3 рублей. Как на фото - 2, 07 рубля.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фармацевт Нина, работающая в столичной частной аптеке, рассказывает, что в Минске ситуация максимально похожая. Раскупают тот же набор препаратов.

- Радует, что в основном люди соблюдает все меры предосторожности - приходят в масках, держат дистанцию. Мы тоже работаем в перчатках, в масках, когда есть свободная минутка, маску снимаем - весь день в ней тяжело находиться - трудно дышать, - говорит Нина.

- Вы тоже испытываете трудности с поставками парацетамола, масок, перчаток?

- Да, как и все. У нас по соседству есть государственная аптека, туда буквально пару часов назад завезли парацетамол, и народ уже стоит в очереди даже на улице! Правда, линейка так растянулась, потому что люди соблюдают дистанцию в метр. К счастью, сейчас нет никакой давки: все переживают, но стараются сохранять спокойствие. Только в первые дни все были очень нервные!

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Мы зашли в несколько ближайших аптек около редакции, и как выяснилось, почти во всех есть маски. Но цена марлевой маски в государственной аптеке – рубль тридцать копеек. Стоимость выросла в 4 раза: до пандемии коронавируса такая маска стоила 30 копеек.

- Есть ли у вас маски? – спрашиваю в коммерческий аптеке.

- Были по 83 копейки, но уже до обеда все разобрали, - как бы извиняется фармацевт-мужчина.

- Такой ощущение, что вы все нас обманываете: захожу во все аптеке и только слышу: «Маски были, но только что закончились!», - повышая тон, вмешивается в разговор рыжеволосая женщина. Не то, что бы кричит – просто соблюдает дистанцию.

- Приходите к 17 – должна быть еще партия, - обнадеживает ее фармацевт.

Удивительно, но в соседней аптеке, тоже частной, – буквально через дорогу – дефицита масок не было.

- В прошлый четверг-пятницу только не было в продаже, а так постоянно маски есть. Люди, правда, хватают их будто коронавирус никогда не закончится. Мы не совсем это понимаем, - размышляет провизор.

Когда женщина озвучила цену одноразовой маски – 2,07 рубля или 2,72 рубля за штуку – стало понятно, почему народ не спешит раскупать.