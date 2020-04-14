Дождь помог потушить огонь возле ЧАЭС, но затем начался новый пожар: дым достигал Брагинского района Беларуси

Утром 14 апреля украинские спасатели заявили о том, что открытого огня в зоне отчуждения, где уже 11-ы день горит лес, нет. Однако накануне неофициально сообщалось о том, что лесной пожар уже вплотную подошел к территории ядерного могильника и к самой Чернобыльской станции.

Сотрудница пресс-службы компании «Энергоатом» Наталья Дегтяренко опубликовала фото и видео бушующего возле Чернобыля пожара с утверждением, что власти врут. По словам работницы компании, уже сгорели больше десяти отселенных деревень, кроме того, огонь уничтожил знаменитый «рыжий лес», на территории которого сохраняется высокий уровень радиоактивности.

На 10-й день пожара огонь добрался до Чернобыля. Фото: facebook.com/natalia.degtyarenko

Наталья Дегтяренко утверждает, что сгорел закрытый военный городок Чернобыль-2, пострадал и сам город Чернобыль:

- Прекратите наконец-то врать! Что вы якобы контролируете ситуацию. О каком «горении травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами» вы твердите?! Сейчас ситуация неконтролируемая - она критична. От всего сердца спасибо пожарным и спасателям! Спасибо так же, как в 1986 году! - написала Наталья Дегтяренко в Facebook и добавила, что огонь подобрался к площадке того самого четвертого реактора ЧАЭС, саркофаг которого который накрыт новой аркой.

Слова сотрудницы компании подтверждали и работники других организаций. В частности, член общественного совета при Госагентстве по управлению ЧЗО Ярослав Емельяненко заявил, что 13 апреля пожар добрался до хранилища радиоактивных отходов «Подлесный» и города-призрака Припяти, который зарос деревьями и тоже может сгореть.

Пожар в зоне отчуждения пытает 11-е сутки. Фото: facebook.com/natalia.degtyarenko

Спасатели опровергли эту информацию и успокоили: огонь потушили еще на далеких подступах к хранилищу, и даже если бы пламя добралось до хранилища, его многослойная конструкция не позволила бы пожару проникнуть внутрь.

Неофициально сообщалось также, что один из очагов пожара идет в сторону Беларуси - по крайней мере, на онлайн-картах NASA было видно, что дым достиг Брагинского района Гомельской области.

В Госслужбе Украины по ЧС сообщали, что в понедельник авиация сбросила на очаги 538 тонн воды, с огнем боролись 415 человек. А в ночь на 14 апреля долгая засуха сменилась дождем, который помог украинским спасателям:

- Открытого огня нет. Наблюдается незначительное тление лесной подстилки отдельными очагами, - заявили в Госслужбе Украины по ЧС утром во вторник.

Дым достигал брагинского района Беларуси. Фото: скриншот nasa.gov/map/

«КП» дозвонилась жителям деревни Красное Брагинского района, куда шел дым от пожаров в Чернобыльской зоне:

- В понедельник еще стоял смог, был сильный запах гари, дыма. Но утром во вторник все прошло. Сейчас, после дождя, воздух чистый.

Карты NASA 14 апреля тоже не показывают открытого огня в Чернобыльской зоне. Однако по информации Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения, утром 14 апреля были выявлены новые очаги. Ликвидация пожаров продолжается. Больших дождей в ближайшее время не прогнозируют, зато ветер обещают сильный, с порывами - это будет способствовать распространению огня.

ОФИЦИАЛЬНО: РАДИАЦИЯ В НОРМЕ

В Украине утверждают, что пожары никак не повлияли на радиационный фон в Киевской области, и он не превышает естественных фоновых значений. Белгидромет тоже сообщил о том, что фон в Беларуси остается в норме.

ПРИЧИНА ПОЖАРА: СЛУЧАЙНОСТЬ ИЛИ ДИВЕРСИЯ?

В деле о пожарах в Чернобыльской зоне есть два подозревамых - сельчане из Киевской области. Один, 27-летний, поджег сухую траву ради забавы. Второй, 37-летний, сжигал мусор возле дома и остатки тлеющего костра вывез на тележке за село. В обоих случаях огонь быстро распространялся по сухой траве, достиг леса и затем перекинулся на территорию зоны отчуждения.

Кроме официальной версии есть и теории заговора. Группа активистов движения сталкеров заявила о том, что на днях видела в зоне отчуждения разбросанные самодельные факелы.