2020-04-14T18:53:54+03:00
Общество
КП Беларусь

Гомельчанка отказалась пройти тест на коронавирус. Прокуратура санкционировала принудительное освидетельствование

COVID-19 нашли у ребенка - и отец согласился пройти обследование. А мать утверждала, что она здорова
Павел МИЦКЕВИЧ
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Прокуратура санкционировала принудительное освидетельствование на коронавирусПрокуратура санкционировала принудительное освидетельствование на коронавирусФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Прокуратура Гомеля санкционировала принудительное медосвидетельствование в условиях стационара в отношении жительницы областного центра, которая не захотела добровольно соблюдать нормы закона. У медиков были основания полагать, что женщина инфицирована COVID-19.

- Министерство здравоохранения включило инфекцию, вызванную коронавирусом, в перечень заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, - уточнили в гомельской прокуратуре.

Там официально не сообщили подробностей, но как узнал корреспондент KP.BY, женщина - контакт первого уровня, у нее заболел коронавирусом ребенок, который занимался в спортивной школе. Там COVID-19 нашли у тренеров.

Муж женщины согласился пройти обследование, а женщина утверждала, что она здорова, никуда не ходит, поэтому мазок у нее брать не надо. Гомельчанка действительно перестала ходить на работу, но делала покупки в магазинах и нарушала требования самоизоляции. Она могла быть носителем вируса и заражать им других. Также она не разрешала взять мазок у другого ее ребенка.

Чем закончилось дело - согласилась ли женщина добровольно сдать тест или пришлось привлекать милицию, - неизвестно.

В городском центре гигиены и эпидемиологии отказались отвечать на этот вопрос:

- Зачем вам это надо, не влазьте в частные вопросы! - ответили в администрации центра.

КСТАТИ

Раньше другую гомельчанку, у которой подтвердился тест на коронавирус, пришлось забирать в больницу с милицией. Неофициально медики рассказывали "КП", что девушка в буквальном смысле убегала от бригады в "скафандрах", которая приехала к ней домой.

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